Samsung Galaxy SmartTag 3 lekt: nieuw ontwerp en eindelijk ook voor niet-Samsung-telefoons

Samsung lijkt op het punt te staan een opvolger van de SmartTag 2 uit te brengen, en die is om twee redenen interessant. Beelden die opdoken bij WinFuture tonen niet alleen alweer een compleet nieuw ontwerp met een look van geborsteld aluminium, de SmartTag 3 zou ook voor het eerst werken met het Find My Device-netwerk van Google. Daarmee is Samsungs Bluetooth-tracker niet langer alleen iets voor Galaxy-bezitters.

In het kort Nieuw ontwerp : De Galaxy SmartTag 3 krijgt volgens beelden van WinFuture een compacte, afgeronde behuizing zonder oog voor een sleutelring

Find My Device : De SmartTag 3 zou voor het eerst werken met het Find My Device-netwerk van Google, en dus met vrijwel elke Android-telefoon

Prijs en lancering : WinFuture verwacht de tracker in oktober 2026 voor 39,99 euro, met UWB aan boord

Onderstaande beelden tonen als het goed is de aankomende Galaxy SmartTag 3 van Samsung. Ze verschenen dankzij Roland Quandt op de website van het Duitse WinFuture, dat spreekt van officiële marketingbeelden. Ze tonen alweer de derde generatie Samsung-tracker en tevens het derde ontwerp. Samsung kan maar niet beslissen over het definitieve design.

De Galaxy SmartTag 3 in wit en zwart: het oog voor een sleutelring is verdwenen

Derde ontwerp in drie generaties

Ditmaal is het ontwerp een stuk ronder: een compacte tag met sterk afgeronde hoeken en een look van geborsteld aluminium, zonder standaard oog of lus om je sleutelbos aan te bevestigen. Daarvoor komt Samsung volgens de bron met een hoesje met karabijnhaak. Of dat gewoon in de doos zit of als los accessoire in de winkel ligt, is nog niet duidelijk. We kennen Samsung goed genoeg om die vraag alvast te stellen.

Eindelijk ook voor andere Android-telefoons

Belangrijker dan het uiterlijk is wat er onder de kap verandert. De SmartTag en SmartTag 2 werken alleen via Samsungs eigen SmartThings Find, en dus alleen met een Galaxy-telefoon. De bron verwacht dat de SmartTag 3 ondersteuning krijgt voor Googles Find My Device-netwerk. Daarin melden miljoenen Android-telefoons anoniem waar je tag zich bevindt, zodat je hem ook terugvindt als je eigen telefoon niet in de buurt is. Daarmee wordt de Samsung-tracker voor het eerst bruikbaar met vrijwel elke Android-telefoon. Wat blijft is ondersteuning voor UWB (Ultra Wideband), waarmee een telefoon met UWB je op korte afstand met een pijl naar de tag leidt.

Prijs en verwachte lancering

De SmartTag 2 verscheen eind 2023, dus dit wordt Samsungs eerste nieuwe tracker in drie jaar. WinFuture verwacht de lancering in oktober voor 39,99 euro in Duitsland. In de Verenigde Staten zou een losse tag 29,99 dollar kosten en een vierpak 99,99 dollar. Daarmee zit Samsung in dezelfde prijsklasse als de concurrentie op het Find My Device-netwerk: de Xiaomi Tag, de Google Pixel Tag en de Motorola Moto Tag 2. Het nieuwe ontwerp, UWB en de accessoires moeten dus het verschil maken, want met alleen een Samsung-logo win je deze strijd niet meer.

Wat vind jij? Ben jij uitgekeken op je Galaxy SmartTag 2 en denk je een opvolger gevonden te hebben in deze SmartTag 3? Of zoek je liever een andere Bluetooth-tracker? Genoeg woordgrappen, nu is Samsung aan zet.

Als eerste de Samsung Galaxy SmartTag 3 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct

Gerelateerd nieuws 12 februari 2025 Deze app laat je Samsung SmartTag-tracker met iedere Android-telefoon werken