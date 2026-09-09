iPhone Duo? Nieuwe naam en lagere prijs voor opvouwbare iPhone

Vanavond om 19:00 Nederlandse tijd kondigt Apple zijn allereerste foldable iPhone aan. Grootste verrassing van de avond is misschien nog wel de naam die hij krijgt. Eerder gingen iPhone Fold en iPhone Ultra rond als kandidaten, maar Mark Gurman schuift nu een derde naam naar voren.

In het kort Nieuwe naam : volgens Mark Gurman heet Apple's eerste vouwtelefoon geen Fold of Ultra, maar iPhone Duo

Prijs : de startprijs zou 2000 dollar worden, waarbij Apple de gestegen geheugenkosten deels zelf opvangt

Vanavond zekerheid : Apple kondigt het toestel om 19:00 uur Nederlandse tijd aan, in de verkoop vanaf oktober

De iPhone Duo is wat Mark Gurman van Bloomberg nu denkt. En hij noemt ook een mogelijke adviesprijs: 2000 dollar. Daarmee kiest Apple de onderkant van eerdere schattingen, die tot 2500 dollar reikten. Opvallend, want geheugenprijzen stijgen momenteel juist hard; volgens Gurman neemt Apple die extra kosten deels voor eigen rekening. De opslag loopt op tot 2 terabyte, al betaal je voor die topversie zo'n 3000 dollar.

Fabrikanten zoals Armor-X hebben al enige tijd hoesjes voor de iPhone 'Duo'

Echo van de mislukte Surface Duo

De naam iPhone Duo doet ons sterk denken aan de Microsoft Surface Duo: een Android-smartphone bestaande uit twee schermen die met een scharnier met elkaar verbonden waren. Geen flexibel buigbaar scherm dus. Hoewel de iPhone daar wel over beschikt, lijken beide toestellen best op elkaar. Ingeklapt het formaat van een paspoort en uitgeklapt die van een kleine tablet.

Apple Pencil dan toch?

Nog een interessante voorspelling van Gurman: Apple's eerste foldable iPhone krijgt ondersteuning voor de Apple Pencil. Eerder werd dit gerucht ontkracht. Vouwbare schermen zijn extreem gevoelig voor krassen, zelfs een nagel veroorzaakt al schade. Een penpunt is dan natuurlijk vragen om problemen. Toch is het Apple mogelijk gelukt om met iets te komen dat zacht genoeg en tegelijk werkbaar is als stylus.

Lang hoeven we niet te wachten op duidelijkheid: Apple kondigt zijn opvouwbare iPhone vanavond al aan. We zijn sceptisch over de voorspellingen van Gurman, die overigens wel een goed track record heeft met Apple-geruchten. Onze twijfel heeft twee redenen. De naam duikt pas op de dag van het event op, terwijl het maandenlang tussen iPhone Fold en iPhone Ultra leek te gaan. En de Apple Pencil-ondersteuning spreekt berichten van vorige week tegen, die juist meldden dat de pen niet op het toestel zou werken. Mocht Apple de naam iPhone Duo gebruiken, dan is het wel een enorme middelvinger richting Microsoft, dat van de Surface Duo nooit een succes wist te maken.

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Wat betaal je in Nederland?

En mocht Apple ook de prijs die Gurman noemt hanteren, dan zit de Duo ineens dichter op de concurrentie van bijvoorbeeld Samsung dan eerder werd aangenomen. Al is de vraag wat je er in Nederland voor betaalt, want Amerikaanse prijzen zijn altijd exclusief belasting. Bij de iPhone 17 Pro Max maakte Apple van 1199 dollar hier €1479. In die lijn schatten wij de Duo op zo'n €2400. Daarmee zou hij duurder starten dan de enigszins vergelijkbare Galaxy Z Fold 8, die uitkwam voor €2099 en inmiddels spectaculair is gedaald naar €1488,95 (bijna 30%). Hoe het echt uitpakt, zien we vanavond.

Bron: Mark Gurman (X)