Exclusief: Fairphone Gen. 6+ met meer geheugen en nieuwe kleur op komst

Volgens een doorgaans betrouwbare bron brengt Fairphone binnenkort een verbeterde Gen. 6 uit. De Gen. 6+ krijgt meer werkgeheugen dan het oorspronkelijke model en er wordt ook een nieuwe kleur verwacht.

De bron die ons vandaag het nieuws over de Fairphone Gen. 6+ brengt is dezelfde die ons destijds als eerste van het bestaan van de Fairphone Gen. 6 tipte. Dat was in mei van 2025. Nu vindt Fairphone de tijd rijp voor een tussentijdse update. Die komt in de vorm van een werkgeheugen-upgrade van 8 naar 12GB. Het opslaggeheugen blijft 256GB groot.

Zo'n tussentijds plusmodel is overigens niet ongebruikelijk voor Fairphone: in 2020 bracht het bedrijf de Fairphone 3+ uit als verbeterde versie van de Fairphone 3, al is dat inmiddels zes jaar geleden.

Meer werkgeheugen, ook wel RAM, is handig om veel apps gelijktijdig en soepel te kunnen draaien. Ook AI-apps zoals Google Gemini, dat standaard op het toestel staat, profiteren daarvan.

Het verhogen van het werkgeheugen is wel een opmerkelijke stap in deze tijd. Er is momenteel een nijpend tekort aan geheugenchips vanwege de AI-boom. We vrezen daarom voor de verwachte prijs. Die hebben we nog niet weten te bemachtigen. De Fairphone Gen. 6 met 8GB aan werkgeheugen kwam destijds voor €599 op de markt en kost op moment van schrijven nog maar €516.

Naast een boost in werkgeheugen plant Fairphone een nieuwe kleur voor het duurzame toestel. De 12GB-versie komt straks uit in Horizon Black, Forest Green en een nieuwe kleur: Cobalt Blue. Dat betekent dat een Cloud White-versie niet waarschijnlijk is. Sterker nog, momenteel is de witte versie van de Gen. 6 helemaal niet los verkrijgbaar meer, dus wellicht wordt die uitgefaseerd.

De vraag die nog overblijft is wanneer Fairphone de Gen. 6+ aankondigt. We zien dat de witte Gen. 6 sinds dinsdag 28 juli niet meer los verkrijgbaar is, dus mogelijk is het antwoord: snel. Onze bron heeft daar momenteel helaas ook niet meer informatie over.

Opvallend is wel dat onze bron geen embargo meegeeft: zo'n publicatieverbod tot een afgesproken datum is gebruikelijk bij echt geheime informatie, dus het ontbreken ervan is doorgaans een signaal dat de aankondiging dichtbij is.

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Nu een Fairphone kopen of wachten?

Wat betekent dit voor wie nu een Fairphone overweegt? Wie geen 12GB nodig heeft, kan gerust voor de huidige Fairphone Gen. 6 gaan; die is sinds de introductie al flink in prijs gezakt en wordt na een aankondiging mogelijk nog verder afgeprijsd. Wie de extra ruimte voor apps en AI wel wil, wacht de aankondiging beter af, al blijft het gissen naar de prijs van de Gen. 6+.