Exclusief: Google Pixel Watch 5 kleuren gelekt: 14 uitvoeringen, twee goudtinten

De Google Pixel Watch 5 verschijnt straks in veertien uitvoeringen: vier kleuren, twee formaten en telkens een versie met en zonder 4G. Dat verneemt de redactie via een bron die in het verleden vaker accuraat bleek. Opvallendste nieuwkomer is de kleur Pyrite, waarmee Google voor het eerst twee goudtinten naast elkaar in het assortiment voert.

Dat de aankomende Pixel Watch 5 in 41 en 45 millimeter komt, met keuze uit LTE of alleen WiFi, lag in de lijn der verwachting. Maar nu weten we ook welke kleuren Google in gedachten heeft: Natural Silver, Dark Anthracite, Warm Gold en Pyrite.

De rekensom achter die veertien uitvoeringen: vier kleuren, twee formaten en twee connectiviteitsvarianten zouden zestien combinaties opleveren, maar Warm Gold blijft voorbehouden aan het 41mm-model. Daarmee vallen twee varianten af.

Google Pixel Watch 5

14 uitvoeringen · 4 kleuren · 2 afwerkingen · 41mm & 45mm · LTE of WiFi

Kleur 41mm 45mm LTE WiFi LTE WiFi Natural Silver

Polished Dark Anthracite

Satin Warm Gold

Polished — — Pyrite

Satin

— = niet beschikbaar. Warm Gold is exclusief voor de 41mm-behuizing.

Twee keer goud: Google splitst goudkleur in gepolijst en mat

Google handhaaft de strategie van vorig jaar, waarbij het 41mm-model in vier kleuren verschijnt en de 45mm-variant tot drie is beperkt. Nieuw is de kleur Pyrite, een goudtint met een matte ('satin') afwerking. Hoewel dit esthetisch variatie biedt, zijn matte aluminium of stalen afwerkingen in de dagelijkse praktijk gevoeliger voor zichtbare krassen en slijtplekken dan gepolijste behuizingen. Of de Pyrite-tint exact aansluit bij het kleurenpalet van de aankomende Pixel 11-smartphones, zal tijdens de officiële presentatie blijken.

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Release op 12 augustus tijdens Made By Google

De timing van dit lek is geen toeval: Google verstuurde vandaag uitnodigingen voor een Made By Google-event, waar het naast de Pixel 11-serie naar verwachting ook de Pixel Watch 5 presenteert. Het horloge liet de afgelopen weken al meer sporen na. Zo dook het op bij de Amerikaanse toezichthouder FCC en op de bodem voor de kust van Sint Maarten, niet de meest voor de hand liggende vindplaats voor een onaangekondigde smartwatch.

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Uit dat FCC-rapport bleek eerder al dat de smartwatch is uitgerust met UWB, waarmee het nauwkeurig is terug te vinden, en ondersteuning biedt voor de satellietbanden NTN 23 en 255, vermoedelijk voor noodcommunicatie buiten het bereik van het mobiele netwerk. Baanbrekend is dat niet: de Pixel Watch 4-serie beschikt over dezelfde functies. De echte vernieuwing zit mogelijk onder de kap, want geruchten over een nieuwe Snapdragon Wear Elite-chip worden hardnekkiger.

Een kanttekening tot slot: Google heeft niets van bovenstaande officieel bevestigd. Hoe de vier kleuren er in het echt uitzien, en wat de horloges gaan kosten, weten we op zijn laatst tijdens het Made By Google-event.

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