Renders Samsung Galaxy S27 Ultra tonen camera-eiland in iPhone-stijl

Bij Android Headlines zijn de eerste CAD-renders verschenen van de Samsung Galaxy S27 Ultra. Het toekomstige vlaggenschip heeft wat verrassingen in petto: een camera-eiland dat de volle breedte van de achterkant beslaat, met daarop een camera minder, terwijl de prijs volgens de eerste geruchten juist stijgt.

In het kort Nieuw ontwerp : CAD-renders van @OnLeaks en Android Headlines tonen de Galaxy S27 Ultra met een camera-eiland over de volle breedte

Camera minder : Achterop resteren drie camera's; volgens eerdere geruchten verdwijnt de telephoto met 3x zoom

Prijs en batterij: Eén bron noemt een Amerikaanse vanafprijs van 1499 dollar, terwijl de batterij zou groeien naar 5500 tot 6000 mAh

Zoals vaker bij dit soort geruchten is het beeldmateriaal afkomstig van de Franse @OnLeaks, die onderstaand materiaal van de S27 Ultra exclusief deelde met Android Headlines. Dergelijke bouwtekeningen geven doorgaans een goede indicatie van het uiteindelijke product, al zijn last-minute wijzigingen niet uitgesloten.

Drie camera's op een rij: de tweede telephoto ontbreekt

Wat meteen opvalt, is het brede camera-eiland dat ditmaal de gehele breedte van het toestel beslaat. We zagen dit Apple eerder doen met de iPhone 17 Pro maar zoals de bron zelf ook al opmerkt speelde Samsung al langer met dit idee. Ook van de nooit uitgekomen S26 Edge doken renders op met een dergelijk breed camera-eiland, nog voordat Apple met de iPhone 17-serie uitkwam.

Van vier naar drie camera's

Tellen we het aantal camera-lenzen op dat plateau, dan komen we niet verder dan drie. Dat is één minder dan bij de S26 Ultra. Eerder gingen al geruchten over het verdwijnen van de tweede telephoto-camera, mogelijk die met 3x zoom. De telephoto met 5x zoom zou dan blijven. In de praktijk betekent dat dat portretten en tussenliggende zoomstanden uit een uitsnede van de hoofdcamera of de 5x-camera moeten komen, al kan Samsung dat gemis deels opvangen met software en slim croppen op de sensor van de hoofdcamera. Met het schrappen van de tweede zoom-camera zou Samsung mogelijk wat besparen, nu de kosten van geheugenchips zo sterk gestegen zijn.

Wrang genoeg lijkt de consument daar weinig voor terug te krijgen. Waar eerdere berichten nog stelden dat Samsung een camera schrapt om een prijsverhoging te vermijden, duikt via @phonefuturist het gerucht op dat de S27 Ultra in de VS 1499 dollar gaat kosten, zo'n 200 dollar meer dan de S26 Ultra bij introductie. Dat prijsgerucht komt vooralsnog uit één bron en is dus allerminst zeker, maar minder camera's voor meer geld zou een opvallende koers zijn voor een toestel dat 'Ultra' heet.

S27 Ultra met links onderin de plek van de S Pen

S Pen blijft, batterij richting 6000 mAh

Van de overige specificaties leren we via deze afbeeldingen niet veel meer, behalve dan de aanwezigheid van de S Pen. De stylus overleeft dus wederom een jaartje, daar die eerder nog geschrapt werd bij de uitklapbare Galaxy Z Fold-serie. Ander goed nieuws: geruchten spreken van een grotere batterij van tussen de 5500 en 6000 mAh. Samsung past al sinds de S20 Ultra uit 2020 een 5000 mAh-exemplaar toe, een update is dus meer dan welkom en laat al veel te lang op zich wachten.

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De Galaxy S27-serie wordt op z'n vroegst begin 2027 verwacht maar wie nu al fan van het design is, hoeft niet zo lang te wachten. Die kan nu ook al de Honor 600 Pro kopen; dat toestel heeft vrijwel hetzelfde camera-eiland dat Samsung voor ogen heeft voor de S27 Ultra. En dat voor minder dan de helft van wat Samsung er volgens het prijsgerucht voor durft te vragen: momenteel al vanaf €689.

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