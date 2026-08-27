Galaxy S27-renders gelekt: design blijft vertrouwd

Nadat Android Headlines eerder al, samen met @onleaks, renders van de S27 Ultra lekte, is nu het instapmodel van de serie aan de beurt: de Galaxy S27. En die oogt meteen een stuk traditioneler met z'n pilvormige camera-eiland in de linkerbovenhoek. Wie hoopte dat ook de S27 een nieuw design zou krijgen, wordt teleurgesteld.

In het kort Bekend design : Gelekte CAD-renders tonen een Galaxy S27 die nauwelijks verschilt van de Galaxy S26

Dubbel design : De S27 (en mogelijk de S27+) houdt het pilvormige camera-eiland, de S27 Ultra en vermoedelijke S27 Pro krijgen een breed exemplaar

Compact vlaggenschip: Het scherm blijft naar verwachting 6,3 inch groot, maar op lagere prijzen hoef je niet te rekenen

Het gaat om renders, gepubliceerd door Android Headlines, die de Galaxy S27 vanuit alle hoeken laten zien. We krijgen zo een uitstekend beeld van het toestel, maar toch zien we niets nieuws. En dat komt omdat het ontwerp nauwelijks verschilt van dat van de Galaxy S26.

Eerste CAD-renders van Galaxy S27 geven herkenbaar beeld

Duidelijk wordt wel dat Samsung bij de Galaxy S27-serie een dubbel design toepast: de S27 Ultra (en de vermoedelijke S27 Pro) krijgt het brede camera-eiland, terwijl de S27 (en mogelijk de S27+) het pilvormige eiland krijgt. Samsung zou natuurlijk het design kunnen testen op het publiek en de S28-serie vervolgens het populairste design kunnen geven.

Compact, maar niet goedkoper

Doordat ook de afmetingen nagenoeg gelijk zijn, durven wij wel te beweren dat ook de S27 uitkomt met een 6,3 inch scherm waarmee het een relatief compact vlaggenschip wordt. Eerder ging het gerucht dat het scherm van BOE afkomstig was, in plaats van dat Samsung het zelf fabriceert. Er is slechts één reden waarom Samsung tot zoiets zou overgaan: een kostenbesparing.

Ook van boven en onder bekeken is de S27 nauwelijks van zijn voorganger te onderscheiden

Toch hoef je niet op goedkopere prijzen te rekenen. De prijzen gingen al bij de S26-serie omhoog en van de S27-serie wordt minstens een even hoog prijsniveau verwacht. De reden voor die stijgingen is namelijk niet verdwenen: de enorme vraag naar geheugenchips voor de AI-boom.

Als eerste de Samsung Galaxy S27 hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Gerelateerd nieuws 11 mei Samsung overweegt goedkoper Chinees scherm voor Galaxy S27-instapmodel