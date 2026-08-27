Galaxy S27-renders gelekt: design blijft vertrouwd
Nadat Android Headlines eerder al, samen met @onleaks, renders van de S27 Ultra lekte, is nu het instapmodel van de serie aan de beurt: de Galaxy S27. En die oogt meteen een stuk traditioneler met z'n pilvormige camera-eiland in de linkerbovenhoek. Wie hoopte dat ook de S27 een nieuw design zou krijgen, wordt teleurgesteld.
In het kort
- Bekend design: Gelekte CAD-renders tonen een Galaxy S27 die nauwelijks verschilt van de Galaxy S26
- Dubbel design: De S27 (en mogelijk de S27+) houdt het pilvormige camera-eiland, de S27 Ultra en vermoedelijke S27 Pro krijgen een breed exemplaar
- Compact vlaggenschip: Het scherm blijft naar verwachting 6,3 inch groot, maar op lagere prijzen hoef je niet te rekenen
Het gaat om renders, gepubliceerd door Android Headlines, die de Galaxy S27 vanuit alle hoeken laten zien. We krijgen zo een uitstekend beeld van het toestel, maar toch zien we niets nieuws. En dat komt omdat het ontwerp nauwelijks verschilt van dat van de Galaxy S26.
Duidelijk wordt wel dat Samsung bij de Galaxy S27-serie een dubbel design toepast: de S27 Ultra (en de vermoedelijke S27 Pro) krijgt het brede camera-eiland, terwijl de S27 (en mogelijk de S27+) het pilvormige eiland krijgt. Samsung zou natuurlijk het design kunnen testen op het publiek en de S28-serie vervolgens het populairste design kunnen geven.
Compact, maar niet goedkoper
Doordat ook de afmetingen nagenoeg gelijk zijn, durven wij wel te beweren dat ook de S27 uitkomt met een 6,3 inch scherm waarmee het een relatief compact vlaggenschip wordt. Eerder ging het gerucht dat het scherm van BOE afkomstig was, in plaats van dat Samsung het zelf fabriceert. Er is slechts één reden waarom Samsung tot zoiets zou overgaan: een kostenbesparing.
Toch hoef je niet op goedkopere prijzen te rekenen. De prijzen gingen al bij de S26-serie omhoog en van de S27-serie wordt minstens een even hoog prijsniveau verwacht. De reden voor die stijgingen is namelijk niet verdwenen: de enorme vraag naar geheugenchips voor de AI-boom.
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