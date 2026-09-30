Galaxy SmartTag 3: Samsung zoekt toenadering iPhone, ontwijkt Android

Samsung heeft de Galaxy SmartTag 3 aangekondigd, en de belangrijkste keuze is een raadsel. De tracker werkt voor het eerst met een iPhone, een doelgroep die met de AirTag al een prima alternatief heeft. Bezitters van een Pixel, Xiaomi of Motorola kunnen er nog steeds niets mee. En Nederland moet op zijn vroegst tot 2027 wachten.

In het kort iPhone wel, Pixel niet : De SmartTag 3 werkt met Galaxy-toestellen en iOS, maar niet met andere Android-telefoons

Uitgekleed op iOS : Compass View, Ring Phone en Left Behind Alert ontbreken, en iPhones zoeken niet mee in het netwerk

Pas in 2027 : Na Zuid-Korea en de VS volgen andere landen volgend jaar, een prijs is nog niet bekend

Bij het uitlekken van de Galaxy SmartTag 3 schreven we nog dat de tag zou aansluiten op Googles netwerk voor Android-trackers (Find Hub, voorheen Find My Device). Dat was de logische stap geweest. In de officiële aankondiging is er geen woord over te vinden. Samsung houdt vast aan zijn eigen SmartThings Find en het Galaxy Find Network. In plaats daarvan zoekt Samsung toenadering tot iOS-bezitters.

SmartTag 3 is kleiner en werkt voor het eerst met een iPhone

Samsung vecht tegen de verkeerde concurrent

Wie heeft hier om gevraagd? Een iPhone-bezitter die een tracker zoekt, koopt een AirTag 2. Die werkt naadloos met de Zoek mijn-app en met het netwerk van iPhones, iPads en Macs dat Apple al jaren opbouwt. Er is geen reden om daarvoor een Samsung-tag met een aparte app in de plaats te nemen.

De echte strijd speelt zich af op Android. Daar verkopen Google, Motorola en Xiaomi trackers als de Google Pixel Tag, Moto Tag 2 en Xiaomi Tag, die op vrijwel iedere Android-telefoon werken. Precies die groep sluit Samsung buiten. Wie morgen overstapt van een Galaxy naar een Pixel, heeft aan zijn SmartTags een stel nutteloze sleutelhangers.

Op de iPhone krijg je een halve tracker

Dat de iPhone-ondersteuning vooral een marketingpunt is, blijkt uit de voetnoten van het persbericht. Met een iPhone kun je de locatie bekijken en delen en in de buurt zoeken, maar Compass View, Ring Phone en Left Behind Alert werken niet. Die laatste functie waarschuwt je als je iets laat liggen, en dat is voor veel mensen juist de reden om een tracker aan hun sleutels te hangen. Bovendien zoeken iPhones niet mee: alleen Galaxy-toestellen van anderen melden waar een kwijtgeraakte tag is. Samsung verkoopt het als handig voor een gezin met gemengde telefoons, maar in de praktijk is de iPhone-gebruiker vooral toeschouwer. Ook als Samsung de SmartTag 3 straks goedkoper prijst dan een AirTag, koop je daarmee geen netwerk dat meezoekt en geen waarschuwing als je je sleutels laat liggen.

De verbeteringen: vooral voor wie een dure Galaxy heeft

Ook voor Galaxy-bezitters zit de vooruitgang op details. Compass View wijst je nu tot 60 meter ver de weg, drie keer zo ver als bij de SmartTag 2. Dat grotere bereik vraagt om Bluetooth Channel Sounding, en dat zit voorlopig op vier toestellen: de Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8, S26 Ultra en S26+. De gewone S26 valt erbuiten. Andere Galaxy-telefoons met UWB leiden je alleen op korte afstand naar de tag.

De batterij houdt het 550 dagen vol, tegen 500 bij de SmartTag 2. IP67 en een NFC-gebaseerde Lost Mode hadden de voorganger ook al. Nieuw zijn Place Notification, dat waarschuwt als een voorwerp een ingesteld gebied verlaat (nog een testfunctie), en een locatiegeschiedenis van maximaal zeven dagen. De tag is wel een derde kleiner en lichter, maar het ingebouwde oog van de SmartTag 2 is verdwenen. Wil je hem aan je sleutels hangen, dan moet je een Silicone Case met sleutelring of een Loop Case bijkopen: die zitten volgens Samsung niet in de doos.

Nederland op zijn vroegst in 2027

De SmartTag 3 komt op 7 oktober uit in Zuid-Korea en daarna in de Verenigde Staten. Andere landen volgen in 2027, zonder dat Samsung een datum of prijs noemt. Tot die tijd is de drie jaar oude SmartTag 2 het enige wat Samsung Europeanen aanbiedt.

Ons advies: heb je een Galaxy-telefoon, dan doet de SmartTag 2 vrijwel hetzelfde werk en hoef je niet te wachten. Heb je een iPhone, koop dan lekker een AirTag 2. En met een andere Android-telefoon kies je voor een tracker die wel met Googles netwerk werkt. De SmartTag 3 voelt als een product dat vooral bedacht is om in een persbericht te staan: 'werkt nu ook met iPhone' klinkt goed, maar lost voor niemand een probleem op. Samsung heeft met de SmartTag 3 een nette tracker gemaakt, voor een publiek dat er niet om vroeg.

Als eerste de Samsung Galaxy SmartTag 3 hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct