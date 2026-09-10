Apple AirPods 5 uitgebracht met standaard ANC en draadloze oplaadoptie

Apple heeft naast de iPhone Duo en de iPhone 18 Pro ook nieuwe oordopjes aangekondigd: de AirPods 5. De grootste verandering zit niet in het geluid maar in de prijslijst. Actieve ruisonderdrukking is voortaan standaard, waar je daar bij de AirPods 4 nog €50 extra voor betaalde. De AirPods 5 kosten €149 en liggen vanaf 18 september in de winkel.

In het kort ANC voor iedereen : Elke AirPods 5 heeft actieve ruisonderdrukking, die tot 50% meer achtergrondgeluid dempt dan bij de AirPods 4 met ANC

Twee versies : €149 met USB-C-case, €169 met draadloze case, Zoek mijn-luidspreker, volumeregeling en een uur langere accuduur

Beschikbaarheid : Nu te bestellen, vanaf vrijdag 18 september in de winkel

De AirPods 4 kwamen vorig jaar in twee smaken: voor €149 zonder en voor €199 mét actieve ruisonderdrukking (ANC). Die splitsing schrapt Apple. Elke AirPods 5 heeft ANC en die dempt volgens Apple tot 50% meer achtergrondgeluid dan de AirPods 4 met ANC. Dat is te danken aan een nieuwe akoestische opbouw met meerdere poorten, die Apple leende van de AirPods Pro 3. Ook de Transparantiemodus is verbeterd; stemmen om je heen moeten daardoor natuurlijker klinken. Adaptieve Audio zit er ook op, net als Gespreksdetectie, die het volume automatisch dempt zodra je begint te praten.

Een druk café is precies de situatie waarvoor Apple de ruisonderdrukking verbeterde

Een kanttekening hoort erbij. Apple noemt de ruisonderdrukking "de beste op de markt", maar bedoelt daarmee de beste onder open oordopjes zonder siliconen dopjes. Zo'n open pasvorm sluit je oor nooit helemaal af, dus wie echt rust wil in de trein zit nog altijd beter bij de AirPods Pro 3 of een concurrent met dopjes. Wie juist een hekel heeft aan dat afgesloten gevoel, krijgt hier voor het eerst een serieus alternatief zonder meerprijs.

Twee versies, het verschil zit in de case

Apple verkoopt de AirPods 5 in twee uitvoeringen. Voor €149 krijg je de oordopjes met een gewone oplaadcase die je alleen via USB-C oplaadt. Voor €169 krijg je de AirPods 5 met draadloze oplaadcase, die je ook op een Qi-lader of een Apple Watch-lader legt. Die case heeft bovendien een luidspreker, zodat je hem via Zoek mijn kunt laten piepen als hij weer eens tussen de bankkussens ligt. De goedkope case mist die luidspreker; kwijt is dan echt kwijt. Verder heeft alleen de duurdere versie een druksensor in het steeltje waarmee je het volume regelt. Wie graag zonder telefoon in de hand het volume aanpast of zijn case regelmatig zoekt, heeft die €20 extra dus snel terugverdiend.

Accuduur: ook daar zit verschil tussen de twee

Het verschil tussen de twee versies zit niet alleen in de case, maar ook in de oordopjes zelf. De AirPods 5 met draadloze case gaan tot vijf uur mee met ANC ingeschakeld en tot 22 uur met de case erbij, een uur langer dan de AirPods 4 met ANC. Het basismodel blijft op vier uur en 20 uur in totaal staan, precies de cijfers van zijn voorganger. Zet je ANC uit, dan haal je zes uur (basismodel) of zeven uur (draadloze case). Ter vergelijking: de AirPods Pro 3 halen acht uur op één lading. Verder zijn beide versies voortaan IP57-bestendig tegen stof, zweet en water. De AirPods 4 kwamen niet verder dan IP54.

De draadloze oplaadcase laadt via Qi, USB-C of een Apple Watch-lader

Live Vertaling, nu ook in het Nederlands

Net als de AirPods Pro 3 kunnen de AirPods 5 een gesprek live voor je vertalen: de stem van je gesprekspartner wordt gedempt en de vertaling klinkt in je oor. Je start de functie door beide steeltjes tegelijk in te drukken, via Siri of met de actieknop op je iPhone. Het vertalen gebeurt op de iPhone zelf, dus je hebt een toestel nodig dat Apple Intelligence ondersteunt en iOS 27 draait. Dat verschijnt op 14 september. Anders dan bij de introductie van de AirPods Pro 3 vorig jaar werkt de functie inmiddels ook in de EU. En er is meer goed nieuws voor ons: Nederlands staat dit jaar wel op de talenlijst, naast onder meer Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

AirPods 5 kopen

Je bestelt de Apple AirPods 5 vanaf nu voor €149 (USB-C-case) of €169 voor de versie met draadloze case. Vanaf vrijdag 18 september liggen ze in de winkel. De eerlijke vergelijking met vorig jaar is die tussen de AirPods 4 met ANC van €199 en de AirPods 5 met draadloze case van €169: dezelfde case-functies, maar €30 goedkoper, met betere ruisonderdrukking, een uur extra accuduur en volumebediening. Wie €149 betaalt, koopt bewust een uitgeklede case zonder draadloos laden en zonder luidspreker. Alleen wie echt stilte zoekt, betaalt beter €80 extra voor de AirPods Pro 3.

Heb je al AirPods 4 met ANC? Dan is er weinig reden om over te stappen. De H2-chip is dezelfde en de oordopjes zelf zijn even groot en even zwaar als die van de AirPods 4; wat je wint is betere ruisonderdrukking, IP57 en bij het dure model de volumebediening. Voor wie voor het eerst AirPods koopt, is het verhaal simpel: ANC voor de oude instapprijs.

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Als eerste de Apple AirPods 5 Wireless Charging Case hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct