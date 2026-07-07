Nothing Ear (3a) officieel: opnemen via je oordopjes voor €99

Nothing heeft vandaag de Ear (3a) aangekondigd, de opvolger van de Ear (a) uit 2024. De prijs blijft staan op €99 en de oordopjes zijn per direct te bestellen in wit, zwart, geel en roze. De belangrijkste toevoeging is niet de klank, maar een opnamefunctie: de dopjes kunnen zelfstandig audio vastleggen, zonder dat je je telefoon erbij pakt.

In het kort Lokale audioregistratie : De oordopjes bevatten 32 MB intern geheugen voor het direct opnemen en continu bufferen van audio via een knijpgebaar, volledig buiten de smartphone om

Akoestische upgrades : Voorzien van grotere 12mm-drivers, 24-bit/96kHz hi-res audio-ondersteuning (LDAC) en een breder frequentiebereik voor de actieve ruisonderdrukking

Prijs en compromissen: Gelanceerd voor €99 met maximaal 42 uur accuduur, maar mist draadloos opladen – een functie die concurrenten in deze prijsklasse al langer standaard aanbieden

De kenmerkende transparante behuizing keert terug bij de Ear (3a), waarbij de kleur roze voor het eerst aan de line-up is toegevoegd

De Ear (3a) heeft 32 MB aan intern geheugen aan boord. Knijp je in beide steeltjes tegelijk, dan legt de functie "Audio Snapshot" tot één minuut vast van de audio die je op dat moment afspeelt, zoals een podcast, nummer of online meeting. Ook de dertig seconden vóór het moment van knijpen worden bewaard. Belangrijk om te weten: het gaat om wat er dóór de oordopjes klinkt, niet om omgevingsgeluid via de microfoons. De dopjes luisteren je omgeving dus niet af.

Opnames worden gesynchroniseerd naar de Nothing X-app (Android en iOS), waar je ze kunt terugluisteren en laten transcriberen. Daarvoor is wel een Nothing-account vereist. De "Pro"-transcriptie is bovendien alleen de eerste drie maanden gratis; wat de dienst daarna kost, meldt Nothing nog niet.

Audio Snapshot en gespreksopname: opnemen zonder telefoon

Daarnaast kun je telefoongesprekken en meetings opnemen, tot twee uur per opname. Ook dat gaat met een knijpgebaar en zonder je telefoon te pakken. Praktisch voor wie mondelinge afspraken of vergaderingen wil vastleggen. De andere deelnemers krijgen een hoorbare melding dat er wordt opgenomen; stiekem opnemen is er dus niet bij. In Nederland mag je gesprekken waaraan je zelf deelneemt overigens gewoon opnemen.

Let wel: Nothing activeert de gespreksopname niet in alle landen tegelijk, omdat de functie per markt goedkeuring vereist. In Scandinavië ontbreekt hij bij de lancering bijvoorbeeld volledig. Check dus voor aanschaf of de functie in Nederland actief is als dit je koopreden is.

Door gelijktijdig in beide steeltjes te knijpen start de opname direct op het interne geheugen van de oordopjes

Nothing stelt op zijn website dat Audio Snapshot en de gespreksopname "aansluiten bij" privacynormen als ISO 27001, ISO 27701 en EN 18031. Dat klinkt geruststellend, maar zegt minder dan het lijkt. De eerste twee zijn organisatienormen die niets garanderen over de beveiliging van dit specifieke product, en EN 18031 is sinds 2025 simpelweg wettelijk verplicht voor draadloze apparaten in de EU.

Concreter is dat opnames volgens Nothing standaard lokaal worden opgeslagen en alleen naar de cloud gaan wanneer je transcriptie of samenvattingen inschakelt. Of de audio op het interne geheugen versleuteld wordt bewaard, vermeldt het bedrijf niet.

Dit soort opnamefuncties zagen we vorig jaar al op de duurdere Ear (3), die daarvoor een microfoon in de oplaadcase ("Super Mic") gebruikte. De Ear (3a) pakt het anders aan: de opname zit in de dopjes zelf, dus de case kan in je zak blijven.

Beter geluid, maar lees de kleine lettertjes

Nothing schuift op van een 11mm- naar een 12mm-driver en belooft tot 5 dB meer bas dan de Ear (a). Of dat ook béter klinkt, moet uit tests blijken: meer bas is een fabrieksclaim, geen kwaliteitsoordeel. LDAC en 24-bit/96kHz hi-res audio blijven ondersteund.

De verbeterde ruisonderdrukking richt zich vooral op het frequentiegebied van stemmen en alledaags rumoer

Bij de ruisonderdrukking is een kanttekening op zijn plaats. Nothing adverteert met "tot 45 dB" demping, maar dat piekgetal haalde de Ear (a) twee jaar geleden ook al. De werkelijke verbetering zit in de breedte: de ANC dempt nu een groter frequentiegebied, met name het bereik waarin stemmen en alledaags rumoer zitten. Daar wint de Ear (3a) volgens Nothing tot 6 dB ten opzichte van zijn voorganger.

In de praktijk zou dat vooral merkbaar moeten zijn in de trein of op kantoor, precies waar goedkope ANC vaak tekortschiet. Hoe de demping zich verhoudt tot concurrenten in deze prijsklasse, zoals de Samsung Galaxy Buds FE en de Sony WF-C710N, moet uit vergelijkende tests blijken.

Een welkome verbetering: de volledig instelbare 8-bands equalizer, die op de Ear (a) ontbrak, is nu ook op het a-model beschikbaar. Dat was destijds een van de weinige serieuze kritiekpunten. De "statische" spatial audio is er ook, maar zonder head-tracking is dat vooral een softwarematig effect, verwacht er niet te veel van.

Langere accuduur per oordop, maar geen draadloos opladen

De accuduur gaat er per dopje op vooruit. De cijfers volgens Nothing:

Per dopje: 6 uur met ANC aan (was 5,5 uur), 10 uur zonder ANC

6 uur met ANC aan (was 5,5 uur), 10 uur zonder ANC Inclusief case: maximaal 42 uur zonder ANC, 25 uur met ANC ingeschakeld

maximaal 42 uur zonder ANC, 25 uur met ANC ingeschakeld Snelladen: vijf minuten in de case levert een uur luistertijd op

De case zelf is ronder geworden en krijgt een statuslampje met drie segmenten dat batterijniveau en koppelstatus toont. De dopjes zijn IP54-gecertificeerd: stofbestendig en spatwaterdicht. Dat betekent bestand tegen zweet en een regenbui, maar afspoelen onder de kraan of onderdompelen kunnen ze niet hebben. Voor het eerst zit er een XS-maat oortip in de doos.

De oplaadcase kreeg een ronder ontwerp en een nieuw statuslampje, maar laadt niet draadloos

Wat opvalt aan wat Nothing niet noemt: draadloos laden van de case wordt nergens vermeld, en dat begint bij €99 een gemis te worden nu diverse concurrenten in deze prijsklasse het wel bieden.

Conclusie: sterke opvolger, maar kijk ook naar de uitverkoop

Op papier is de Ear (3a) een logische en complete upgrade: breedbandige ANC, custom EQ, een opnamefunctie die je in deze prijsklasse nergens anders vindt, en dezelfde prijs als in 2024.

Toch zijn er twee dingen om in de gaten te houden voor je bestelt. Ten eerste zal de oude Ear (a) nu snel in prijs dalen, en dat blijven voor de meeste mensen prima oordopjes. Ten tweede is de duurdere Ear (3) inmiddels bij sommige winkels gezakt tot rond het prijsniveau van de Ear (3a), en die biedt een premium behuizing en de Super Mic. Wie geen haast heeft, wacht de eerste reviews en prijsontwikkeling af.

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De Nothing Ear (3a) is per direct verkrijgbaar via nothing.tech voor €99; verkoop via webwinkels als Amazon volgt naar verwachting op korte termijn.