Eerste renders Pixel 11a: Google verandert buitenkant nauwelijks, binnenkant mogelijk wel

De eerste CAD-renders van de Pixel 11a zijn uitgelekt, en wie de Pixel 10a kent, ziet weinig nieuws: opnieuw twee camera's die vrijwel vlak in de achterkant liggen. Of er vanbinnen meer verandert, is nog onzeker: de specificaties die rondgaan komen tot nu toe van één bron.

In het kort Ontwerp : De eerste CAD-renders tonen een Pixel 11a die nauwelijks verschilt van de Pixel 10a, met twee vrijwel vlakke camera's

Specificaties : Volgens Mystic Leaks krijgt de Pixel 11a een Tensor G6-chip, een 6,3 inch-scherm van 3350 nits en 8GB werkgeheugen

Prijs : De A-serie start sinds de Pixel 8a op €549, maar door duurder werkgeheugen ligt een hogere prijs voor de hand

De renders werden gepubliceerd op Android Headlines en zijn afkomstig van @onleaks, die vaker dergelijke CAD-renders publiceert.

Wie de Pixel 10a naast deze render legt, moet goed zoeken naar verschillen

Ontwerp: nauwelijks verschil met de Pixel 10a

Daarmee blijft het verschil met de reguliere Pixels bestaan: die hebben minimaal drie camera's. De camera's zijn vrijwel zeker een hoofdcamera en een ultra-groothoek. Wie wil kunnen inzoomen met optische kwaliteit moet bij de Pixel 11, 11 Pro of 11 Pro XL zijn. De Pixel 11 Pro Fold beschikt ook over een telephoto-camera, maar die staat zo ver af van de instapper Pixel 11a dat we hem het noemen niet waard vinden.

@onleaks geeft de aankomende Google Pixel 11a een paarse kleur, maar of deze exacte kleurtint straks ook in de winkel ligt is allerminst zeker. Over een paarse uitvoering wordt echter al wel langer gesproken, onder andere in juli via Mystic Leaks, samen met een zwarte, zilveren en groene versie.

Specificaties: wat verandert er mogelijk binnenin?

Diezelfde Mystic Leaks noemde toen deze specificaties:

Tensor G6-chip

6,3 inch FHD-scherm met een maximale helderheid van 3350 nits

8GB werkgeheugen

Accu van 4870 tot 5100 mAh

Afmetingen van circa 153,5 x 72,4 x 9 mm (volgens de CAD-renders)

In bovenstaand lijstje valt vooral de chipkeuze op. Op de Pixel 10a paste Google nog een ouder type Tensor-chip toe, de G4 uit 2024. Ook gaan er geruchten over een nieuwe selfiecamera, maar behalve de codenaam (dokkaebi) is daarover nog niets bekend.

Wanneer komt de Pixel 11a en wat gaat hij kosten?

We hebben nog wel even tijd om meer te leren, want de Pixel 11a wordt mogelijk pas in februari 2027 aangekondigd, precies een jaar na zijn voorganger, de Pixel 10a. Over de prijs zijn we minder gerust. Sinds de Pixel 8a start de A-serie steevast op €549, maar de instapprijs van de Pixel 11 ging met €100 omhoog. Google wijst daarbij naar het werkgeheugen: dat is volgens het bedrijf ruim vier keer zo duur als een jaar geleden. Omdat ook de 11a naar verwachting 8GB aan boord heeft, ligt een hogere vanaf-prijs voor de hand.

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