Motorola Signature 27 gelekt: hele rij camera’s, 200MP en Bang & Olufsen

Begin dit jaar werd de Motorola Signature aangekondigd en moederbedrijf Lenovo vindt de tijd nu rijp voor een opvolger. En in die korte tijd lijkt de Signature de pubertijd bereikt te hebben want wie naar de achterkant van de Signature 27 kijkt ziet een plethora aan camera's verschijnen.

In het kort Motorola toont de Signature 27 naar verluidt op de Snapdragon Summit van 22 tot en met 24 september

Achterop zitten vier camera's in een asymmetrische opstelling, waaronder een periscooplens

Teasers noemen een 200MP Sony LYTIA-camera met 100x Super Zoom, Dolby Vision en Bang & Olufsen-geluid

De eerste Signature kostte €999; de prijs van de Signature 27 is nog onbekend maar ligt waarschijnlijk hoger

Hoeveel camera's achterop een smartphone is te veel? Die vraag hebben ze bij Lenovo in ieder geval niet gesteld. Wel waar ze allemaal moesten komen, want wij tellen er achterop de Signature 27 tenmiste vier stuks: drie ronde lenzen op de bovenste rij en links daaronder een vierkante periscooplens. De cirkel rechts onder is voor een sensor. Ieder exemplaar krijgt een apart prominent plekje, net als puistjes op een tienergezicht.

Asymmetrisch, net als de Nothing Phone (3)

Nu zijn vier camera's helemaal geen uitzondering, de Oppo Find X9 Ultra heeft er zelfs vijf. Maar daar zitten ze op een ronde cameramodule. Lenovo's oplossing is heel anders met een asymmetrische opstelling die wel wat doet denken aan de Nothing Phone (3).

Onthulling op de Snapdragon Summit

Lenovo brengt naar verluidt de Signature 27 mee tijdens de Snapdragon Summit die van 22 tot en met 24 september in Hawaii gehouden wordt. Hierdoor weten we meteen weer een eigenschap van het toestel: een Qualcomm Snapdragon-processor.

Wat de teasers al verraden

Dankzij diverse teasers die Lenovo inmiddels over het toestel heeft vrijgegeven weten we ook meer over andere specificaties:

* 200MP Sony LYTIA-camera met 100x Super Zoom

* Dolby Vision

* Bang & Olufsen-geluid

* Pantone-kleuren Coal Smoke en Capulet Olive

Wat gaat de Signature 27 kosten?

Dat de Motorola Signature 27 op 22 september getoond gaat worden wil nog niet zeggen dat hij ook op die datum officieel wordt. Laat staan zegt het iets over wanneer hij in de winkels ligt. Daar zullen we meer informatie van Motorola nodig voor hebben. Hopelijk horen we ook snel de verwachte prijs. De eerste Signature kwam voor €999 in de winkel maar die had nog minder camera's aan boord. Het zou ons, ook gelet op het tekort aan geheugenchips, niets verbazen dat de prijs van de Signature 27 hoger ligt.

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