Samsung verhoogt prijzen Galaxy A57 en A37 in de VS: volgt Nederland?

Samsung heeft in de Verenigde Staten de prijzen verhoogd van de Galaxy A57, A37, A27 en A17 5G. Dat gebeurt een dag nadat de Galaxy S26-serie ook in Nederland 100 euro duurder werd. Of de betaalbare A-serie hier ook in prijs stijgt, heeft Samsung nog niet bekendgemaakt, maar de richting is duidelijk: Galaxy-telefoons worden wereldwijd duurder.

In het kort Samsung verhoogt in de VS de prijzen van de Galaxy A57, A37, A27 en A17 5G met 8 tot 13 procent

De Galaxy A17 5G is daarmee binnen negen maanden zo'n 35 procent duurder geworden

Tegenstrijdig: Samsung wijt de verhoging aan dure geheugenchips, maar verdient daar als chipmaker zelf recordwinst op

Zoveel duurder wordt de Galaxy A-serie in de VS

De verhoging geldt voor alle Galaxy A-toestellen die Samsung het afgelopen jaar in de VS uitbracht. Het gaat om 8 tot 13 procent. De grootste sprong maakt de Galaxy A37 met 256 GB opslag: die kost voortaan $70 meer. Opvallend, want de A37 en de Galaxy A57 kwamen bij hun lancering al duurder op de markt dan hun voorgangers.

Model Oude prijs Nieuwe prijs Verschil Galaxy A57 128 GB $549,99 $599,99 +9% Galaxy A57 256 GB $609,99 $679,99 +11% Galaxy A37 128 GB $449,99 $489,99 +9% Galaxy A37 256 GB $539,99 $609,99 +13% Galaxy A27 5G 128 GB $349,99 $379,99 +9% Galaxy A17 5G 128 GB $249,99 $269,99 +8%

Amerikaanse prijzen zijn exclusief sales tax en daardoor niet een-op-een om te rekenen naar Nederlandse europrijzen. De procentuele stijging zegt meer.

Galaxy A17 binnen negen maanden 35 procent duurder

Het instapmodel lijkt er met $20 extra genadig vanaf te komen, maar schijn bedriegt. De Galaxy A17 5G kwam in januari in de VS op de markt voor $199,99. Een paar maanden geleden ging de prijs al stilletjes naar $249,99, en nu dus naar $269,99. Daarmee is Samsungs goedkoopste telefoon in de VS binnen negen maanden zo'n 35 procent duurder geworden. Ook de Galaxy A27 gaat met $30 omhoog.

Van instapprijs naar 35 procent duurder: de Galaxy A17 5G in negen maanden

In Nederland al duurder: de Galaxy S26-serie

Ook in Nederland draait Samsung aan de prijsknop. Sinds 1 oktober zijn de adviesprijzen van de Galaxy S26, S26+ en S26 Ultra met €100 verhoogd. De Ultra met 1 TB opslag werd zelfs €200 duurder.

Model Oude adviesprijs Nieuwe adviesprijs Galaxy S26 256 GB €999 €1.099 Galaxy S26 512 GB €1.199 €1.299 Galaxy S26+ 256 GB €1.249 €1.349 Galaxy S26+ 512 GB €1.449 €1.549 Galaxy S26 Ultra 256 GB €1.449 €1.549 Galaxy S26 Ultra 512 GB €1.649 €1.749 Galaxy S26 Ultra 1 TB €1.949 €2.149

Waarom Galaxy-telefoons duurder worden

Samsung wees bij eerdere verhogingen steeds naar dezelfde oorzaak: werkgeheugen en opslagchips zijn flink duurder geworden. Chipfabrikanten zetten hun productiecapaciteit liever in voor geheugen voor AI-datacenters, omdat dat meer oplevert dan geheugen voor telefoons en laptops. Met diezelfde verklaring verhoogde Samsung in september al de prijzen van de A-serie in onder meer Maleisië en Indonesië.

Samsung maakt naast telefoons ook de geheugenchips die zoveel in prijs gestegen zijn

Pikant detail: Samsung is zelf een van de grootste geheugenchipmakers ter wereld en verdient flink aan diezelfde dure chips. De concernwinst was in het tweede kwartaal ruim negentien keer zo hoog als een jaar eerder, vrijwel volledig dankzij de chipdivisie. De telefoontak draaide in datzelfde kwartaal juist verlies.

Eerst Azië, toen de VS en in Nederland al de S26-serie: dat de A-serie hier volgt, is dus niet ondenkbaar. Bevestigd is het nog niet.

Wat betekent dit als je een Galaxy wilt kopen?

Bij de introductie in april kreeg de Galaxy A57 in Nederland een adviesprijs van €529 (128 GB) en €589 (256 GB), al €50 meer dan de Galaxy A56. De A37 begon op €429 en €519. Een verhoging van 9 tot 13 procent zoals in de VS zou hier dus zo'n €40 tot €80 schelen. In de winkel ligt de A57 inmiddels wel flink onder die adviesprijs.

Overweeg je een nieuwe Galaxy, dan is afwachten op dit moment een gok. Dit kun je doen:

Koop niet blind bij Samsung zelf. De nieuwe adviesprijs van de Galaxy S26 met 256 GB is €1.099, maar bij andere webshops kost hij al honderden euro's minder. Vergelijk daarom altijd eerst de prijzen op de productpagina.

De nieuwe adviesprijs van de Galaxy S26 met 256 GB is €1.099, maar bij andere webshops kost hij al honderden euro's minder. Vergelijk daarom altijd eerst de prijzen op de productpagina. Let op winkelvoorraad. Webshops verkopen hun voorraad vaak nog tegen de oude prijs. Pas als die op is, volgen ze de nieuwe adviesprijs.

Webshops verkopen hun voorraad vaak nog tegen de oude prijs. Pas als die op is, volgen ze de nieuwe adviesprijs. Zet een prijsalert. Klik op de productpagina van ieder toestel op het belletje en stel je prijsalert in. Je krijgt dan een mail zodra de prijs daalt.

Klik op de productpagina van ieder toestel op het belletje en stel je prijsalert in. Je krijgt dan een mail zodra de prijs daalt. Houd Black Friday in de gaten. Rond Black Friday en Cyber Monday zijn ook op Galaxy-telefoons kortingen te verwachten. Laat je daarbij niet verleiden door een flinke korting op de adviesprijs: veel webshops zitten daar nu al ver onder.

Rond Black Friday en Cyber Monday zijn ook op Galaxy-telefoons kortingen te verwachten. Laat je daarbij niet verleiden door een flinke korting op de adviesprijs: veel webshops zitten daar nu al ver onder. Kijk naar het vorigjaarse model of naar refurbished. De Galaxy A56 en A36 zijn nog volop te koop en bieden voor de meeste mensen genoeg. Refurbished is een andere manier om de hogere prijzen te omzeilen.