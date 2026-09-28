Honor Magic9 Pro Max officieel: twee 200-megapixelcamera’s en filmlook van ARRI

Honor heeft in China de Magic9 Pro Max aangekondigd, samen met de gewone Magic9 en de Magic9 Super Edition. Het topmodel draait volledig om video en fotografie: Honor werkte voor de camera samen met de Duitse filmcamerafabrikant ARRI en zet er twee 200-megapixelcamera's achterop. Voor de Pro Max is een Europese lancering toegezegd, maar wanneer en voor welke prijs laat Honor nog in het midden.

In het kort Drie toestellen: Honor kondigde in China de Magic9 Pro Max, Magic9 en Magic9 Super Edition aan; alleen de Pro Max komt zeker naar Europa

Camera: De Pro Max heeft een hoofd- en telecamera van 200 megapixel, met beeldverwerking en filmlooks van ARRI

Nog onbekend: Europese prijs, releasedatum en accucapaciteit; in China heeft de Pro Max 8800 mAh

Filmlook van ARRI

ARRI bouwt al sinds 1917 camera's voor speelfilms, en die kennis zit nu in de beeldverwerking van Honor. In de nieuwe ARRI CINEMA-modus film je in 4K met 60 beelden per seconde, in 10-bit kleur met de LogC3-curve en de ARRI Wide Gamut 3-kleurruimte. Dat zijn termen uit de professionele filmwereld: het beeld komt vlak uit de camera, zodat je er achteraf zelf een kleurlook aan kunt geven. Wie dat te veel werk vindt, kiest uit veertien vooraf ingestelde ARRI-looks, uit een bibliotheek van 87.

Honor mikt daarmee nadrukkelijk op makers van video. Daar passen ook de losse accessoires bij: een videokit van SmallRig en twee telelenzen die je voor de camera klikt (de Teleconverter G200 en G500).

Met de Honor Magic9 Pro Max helpt Honor AI om inspiratie om te zetten in actie, en ondersteunt het makers van het eerste idee en het script tot en met de montage. Via onze samenwerking met ARRI combineren we de Honor AIMAGE-engine met een eeuw aan filmexpertise van ARRI, zodat iedereen de regisseur van zijn eigen leven kan worden.

Twee keer 200 megapixel

De sensoren van hoofd- en telecamera zijn groot voor een telefoon. Alle drie de camera's halen volgens Honor CIPA 8.0 voor beeldstabilisatie, en het dynamisch bereik komt uit op 14 stops.

Camera Resolutie Sensor Diafragma Optische stabilisatie Hoofdcamera 200 megapixel 1/1,28 inch f/1.57 Ja Telecamera 200 megapixel 1/1,4 inch f/2.6 Ja Groothoekcamera 50 megapixel - f/2.0 - Voorkant 55 megapixel, vierkant (1:1), plus 3D-dieptecamera - - -

Voor het geluid bij video zijn er vier microfoons die gericht kunnen opnemen. Honor gebruikt daarnaast een eigen beeldchip, de H1, die naast de processor meehelpt met de beeldverwerking.

Scherm, chip en accu

Het LTPO OLED-scherm van 6,8 inch haalt een piekhelderheid van 10.000 nits en heeft een antireflectielaag die de weerspiegeling terugbrengt tot 1,5 procent. In het toestel zit Qualcomms Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, met daarnaast Honors eigen C3-chip voor een betere ontvangst.

De accu heeft in de Chinese versie een capaciteit van 8800 mAh. Reken er niet op dat je die ook in Europa krijgt: bij de Magic8 Pro kromp de accu voor Europa van 7200 naar 6270 mAh. Opladen gaat met 100 watt via de kabel en met 80 watt draadloos.

Metalen behuizing en MagicOS 11

De behuizing is uit één stuk metaal gemaakt en voldoet aan IP68, IP69 én IP69K, dus het toestel kan tegen onderdompeling en zelfs tegen een hete hogedrukstraal. Er zijn drie kleuren (Shadow Black, Glacier Silver en Moss Green) en in China 12 of 16 GB werkgeheugen met 256 GB tot 1 TB opslag.

MagicOS 11 is overduidelijk geïnspireerd door Liquid Glass van Apple

De software is MagicOS 11, op basis van Android 17. In China zit daarin YOYO, Honors AI-assistent die ook opdrachten van meerdere stappen voor je uitvoert. Of die naar Europa komt, is de vraag: de Europese Magic8 Pro kreeg in plaats daarvan Google Gemini. Handig voor wie ook een iPhone, Mac of Windows-pc gebruikt: bestanden overzetten naar die apparaten werkt rechtstreeks.

Ook Magic9 en Magic9 Super Edition

Naast de Pro Max presenteerde Honor in China nog twee toestellen. Beide krijgen de H1-beeldchip, werken met de G200-telelens en zijn net zo goed beschermd tegen water en stof (IP68, IP69 en IP69K). Ze draaien allebei op de Snapdragon 8 Elite Gen 5, de chip van vorig jaar die ook in de Magic8 Pro zit.

De gewone Magic9 is een compacte cameratelefoon met een scherm van 6,37 inch en toch een accu van 8000 mAh in de Chinese versie. Achterop zitten net als bij de Pro Max twee 200-megapixelcamera's (een hoofdcamera en een periscooptelecamera), aangevuld met een groothoekcamera van 50 megapixel. Opladen gaat met 80 watt via de kabel en 50 watt draadloos.

De Magic9 Super Edition draait om uithoudingsvermogen. Het toestel van 6,81 inch heeft in China een accu van maar liefst 11.000 mAh, en is met 8,1 millimeter toch nog dunner dan de Magic9. Opvallend is de ingebouwde ventilator, die samen met een grote koelplaat de chip bij zware belasting koel moet houden. Super is vooral de accu: de chip is dezelfde als in de Magic8 Pro van vorig jaar, en ook de camera is eenvoudiger, met een hoofdcamera van 200 megapixel, een telecamera van 50 megapixel met 3x optische zoom en een groothoekcamera van 12 megapixel.

Beide toestellen komen in zwart, olijfgroen, geel en wit. Of ze ook naar Europa komen, heeft Honor nog niet bekendgemaakt.

Wanneer komt de Magic9 Pro Max naar Nederland?

Honor meldt alleen dat de lancering in Europa en andere regio's "binnenkort" wordt aangekondigd. De Magic8 Pro kwam destijds zo'n drie maanden na de Chinese lancering naar Europa. Een Europese prijs is er nog niet; de Chinese prijs zegt daar weinig over, omdat die nooit één op één naar euro's te vertalen is.

Wie nu al een telefoon zoekt die net zo nadrukkelijk op video mikt (en wat minder op een iPhone oogt), kan terecht bij de Sony Xperia 1 VIII. Ook dat is een nichetoestel voor makers, en het is nu los te koop vanaf 1599 euro.

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