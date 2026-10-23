Xiaomi 18 Pro (Max) in Europa: importeren is tot 39% goedkoper, met grotere accu

Het importeren van je Xiaomi 18 Pro, iets wat wij eerder al deden voor onze review, lijkt de betere keuze te blijven. De gelekte Europese prijzen en specificaties van de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max geven namelijk het antwoord op de vraag of je beter hier kunt kopen, of kunt importeren.

In het kort Gelekte prijzen : De Europese Xiaomi 18 Pro start volgens Dealabs bij €1399, de 18 Pro Max bij €1599; een eerdere leak zat €50 hoger

Minder accu : Europa krijgt 6000 en 7050 mAh in plaats van 7000 en 8500 mAh, en de 18 Pro laadt met 90 op in plaats van 100 watt

Import is 28 tot 39% goedkoper : Dezelfde configuratie kost bij TradingShenzhen €857 tot €1297, wel zonder Europese garantie en met werk aan de software

Kleinere accu, en nu ook een hogere prijs

De Europese energielabels van de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max doken eerder deze week al op. Daarop staan 6000 en 7050 mAh, en dat zijn de nominale waarden. De typische capaciteit waarmee Xiaomi straks adverteert ligt doorgaans iets hoger, naar schatting rond de 6100 tot 6200 en 7200 mAh. Daarmee bevestigen de labels wat leaker @kacskrz op X in september al meldde.

Hij komt echt naar Europa: de Xiaomi 18 Pro en Pro Max

Ter vergelijking: de Chinese versies hebben 7000 en 8500 mAh, een verschil van ruim 14 en 17 procent. Dat ga je in alledaags gebruik merken. Volgens dezelfde labels laadt de Europese 18 Pro bovendien met 90 in plaats van 100 watt. Als het slechte nieuws daarmee ophield, was de keuze tussen deze en import nog lastig geweest, maar nu zijn ook de prijzen gelekt en die geven de doorslag.

Importeren wordt ineens een stuk aantrekkelijker

De Franse leaker billbil-kun meldt via Dealabs dat de Europese Xiaomi 18 Pro in Frankrijk start bij €1399 en de 18 Pro Max bij €1599. Een eerdere leak van Sudhanshu Ambhore zat per variant €50 hoger; welke van de twee klopt, weten we pas bij de aankondiging. Beide hebben één ding gemeen: alle Europese versies krijgen 12GB werkgeheugen (RAM), de 16GB-modellen uit China komen hier niet. Zet je de gelekte prijzen naast wat dezelfde configuratie kost bij importeur TradingShenzhen, waar wij ook onze testexemplaren bestelden, dan wordt het verschil pijnlijk duidelijk.

Model Geheugen Europa (gelekt) Import Verschil Xiaomi 18 Pro 12GB/256GB €1399 €857 €542 (39%) Xiaomi 18 Pro 12GB/512GB €1599 €1037 €562 (35%) Xiaomi 18 Pro Max 12GB/256GB €1599 €1127 €472 (30%) Xiaomi 18 Pro Max 12GB/512GB €1799 €1297 €502 (28%)

Importeren is dus tussen de 28 en 39 procent goedkoper, en dan krijg je de grotere accu er "gratis" bij. In China starten de toestellen bij 5999 en 6999 yuan, omgerekend zo'n €720 en €840. Ter vergelijking: de 18 Pro zit met €1399 maar €100 onder de Xiaomi 17 Ultra van vorig jaar, terwijl de 17 Pro Europa helemaal oversloeg. Oef!

Importeren is minstens 28% goedkoper en kost 10 dagen

Garantie en software: wat je inlevert bij import

Importeren kan nu al en de problemen die wij ondervonden met de Chinese soft- en hardware wisten we grotendeels te verhelpen, zo lees je in onze Xiaomi 18 Pro review. Hetzelfde stappenplan werkt voor de Xiaomi 18 Pro Max. Er zijn ook nadelen: garantie loopt via de importeur en niet via Xiaomi Nederland, je bent een paar avonden kwijt om Google-diensten en notificaties werkend te krijgen, en 5G op 700 en 1800 MHz ontbreekt, waardoor je binnenshuis en buiten de stad vaker op 4G zit. Ook Android Auto, eSIM en Nederlands als systeemtaal ontbreken.

Wie dat geen probleem vindt, heeft met import een werkbaar alternatief om de Europese prijzen te omzeilen. Of die prijzen het gevolg zijn van het tekort aan geheugenchips, zoals andere media speculeren, maakt voor jou weinig uit zolang importeren een optie is. Wanneer de Europese versie precies verschijnt, is nog niet bekend; Xiaomi beloofde alleen een wereldwijde lancering voor het einde van het jaar.

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