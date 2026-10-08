Xiaomi 18 Pro hands-on: enorme accu, tegenvallend privacyscherm

Sinds een dag hebben we de Xiaomi 18 Pro op de redactie binnen en we konden niet wachten om de eerste indrukken met je te delen. Hoe voelt het toestel in de hand? Oogt het achterscherm fraai en maakt het privacyscherm indruk?

In het kort Chinese versie : Wij hebben de Chinese Xiaomi 18 Pro met een accu van 7000 mAh, zonder 5G n28-band en zonder Nederlandse taal

Privacyscherm : De kijkhoek gaat omlaag, maar het scherm blijft vanuit een hoek leesbaar en het beeld wordt korreliger

Importeren of wachten : Import kost nu rond de 860 euro, de Europese versie komt volgens Xiaomi nog dit jaar

Uiteraard volgt later een uitgebreide review, dus hieronder duiken we voor nu niet enorm diep in de materie. We hebben de Chinese versie van de Xiaomi 18 Pro binnen, de wereldwijde versie komt volgens Xiaomi nog dit jaar. Dat betekent wel dat wij de versie met de grotere accu van 7000 mAh hebben (de Europese versie krijgt naar verwachting 6000 mAh) en dat ondersteuning voor de 5G n28-band ontbreekt. De oplader heeft geen Europese stekker, maar de importeur levert wel een reisadapter mee. En ook niet onbelangrijk: de Nederlandse taal is niet standaard beschikbaar.

In de doos en in de hand

In de opvallend langwerpige doos zit een 100W-oplader met USB-A-poort, een USB-C-oplaadkabel, een mat transparant beschermhoesje en wat documentatie. Het toestel is vanuit de fabriek reeds voorzien van een screenprotector, zowel aan de voor- als achterzijde.

Wij hebben de blauwe versie, ook wel Starry Blue genaamd. Die heeft een sprankelende spikkel in de verf en een glossy afwerking. Een echte vingerafdrukmagneet dus. Daarnaast zijn er Black, White en Pink die ieder een matte afwerking hebben. Ook is er een opvallende rode Transparent Edition, die tevens de duurste is.

De Xiaomi 18 Pro oogt niet veel anders dan de 17 Pro, met nog altijd een achterscherm op het cameraplateau. Dat scherm heeft wel meer functies gekregen en is daardoor bruikbaarder. Xiaomi kijkt nog altijd veel naar concurrent Apple en dat zie je terug in de naamgeving, het ontwerp en in de software.

De glinsterende Starry Blue is mooi, maar trekt vingerafdrukken aan

Het gewicht van de Xiaomi 18 Pro voelt goed aan, niet te zwaar maar hij is zeker niet licht. Met net iets meer dan 200 gram is hij beduidend zwaarder dan de Galaxy S26 die 167 gram weegt. Xiaomi heeft een goed excuus voor die extra grammetjes: de accu van 7000 mAh en het achterscherm voegen vanzelfsprekend het nodige gewicht toe.

De afwerking oogt goed, er kraakt niets en er zitten nergens scherpe randjes. Wat meteen opvalt zijn de dunne schermranden. We hadden moeite om de screenprotector te verwijderen omdat we onze nagel er nauwelijks onder kregen. Die dunne schermranden verbeelden we ons niet, Xiaomi claimt ze teruggedrongen te hebben tot 0,99 millimeter. De helderheid is verder dik in orde en net als bij Samsung kun je de levendigheid ervan instellen in de software.

Achterscherm en software

Het achterscherm start vanuit de doos met een tutorial, je bedient het namelijk via gestures en Xiaomi wil er zeker van zijn dat je ze allemaal leert voordat je het in gebruik neemt. Er zijn dit jaar meer functies dus dat verklaart wel het een en ander. Zo kun je nu met behulp van AI je eigen apps maken. Ook op dit scherm heeft Xiaomi alvast een screenprotector voor je geplakt.

Starten we de Xiaomi 18 Pro eenmaal op, dan selecteer je de Engelse taal en start je met het downloaden van de Play Store uit Xiaomi's eigen appwinkel. Je downloadt vervolgens Gboard voor een volwaardig QWERTY-toetsenbord en je kunt de telefoon dan "normaal" gebruiken. De software lijkt erg op iOS met Liquid Glass en zelfs het lockscreen is er grotendeels op gebaseerd. Zoals we van Android gewend zijn, kun je veel dingen personaliseren om het je eigen te maken.

Het privacyscherm valt tegen

Benieuwd als we waren, gingen we meteen door naar het privacyscherm. Na Samsung brengt nu ook Xiaomi een privacyscherm naar zijn telefoons. Het voorkomt ongewenst meekijken door de kijkhoek te verminderen. Het voordeel van de Xiaomi is dat hij dit ook automatisch kan inschakelen zodra hij een tweede set ogen bespeurt. Misschien hadden we te hoge verwachtingen, maar wij vonden het in de praktijk tegenvallen. De kijkhoeken gaan weliswaar omlaag, maar het scherm is nog altijd vanuit een hoek leesbaar.



Ook met privacyscherm aan blijft de tekst vanuit een hoek leesbaar Ook met privacyscherm aan blijft de tekst vanuit een hoek leesbaar

Bovendien levert het beeld in die stand flink in. Je ziet echt dat er pixels niet meer meedoen, waardoor het beeld korreliger wordt. Staat het privacyscherm uit, dan heb je daar geen last van. Het scherm oogt dan scherp, zelfs naast onze Pixel 10 Pro die een beduidend hogere pixeldichtheid heeft. Hier moeten we in de review nog eens dieper in duiken.

Trilmotor, accu en snelheid

De grootste verrassing tot nu toe was echter iets heel anders, iets kleins. Na het aanzetten kregen we bijna een schok van de krachtige trilmotor. Niet letterlijk, maar de lineaire trilmotor (type 7514) is zo krachtig dat hij lastig te missen is. Xiaomi claimt dat deze 75% krachtiger is, al vermeldt Xiaomi niet waarmee dit getal wordt vergeleken. Maar dat de 7514 van zich laat voelen, is wel duidelijk.

Tijd om de Xiaomi 18 Pro aan de lader te leggen. Al hoefde dat niet snel, want de accu van 7000 mAh bleef maar doorgaan. Zo stond na een nacht opladen de accu rond het middaguur nog altijd op 92% met tussentijds flink wat gebruik. Opladen gaat gepaard met een geinige animatie die laat zien hoe snel laden gaat, waarbij het percentage zienderogen oploopt. Draadloos opladen hebben we nog niet getest, want alle laders op kantoor zijn voorzien van magneten en dat is nou net iets wat de Xiaomi 18 Pro niet aan boord heeft.

Ook tijdens het overzetten van data bleef de Xiaomi 18 Pro opvallend koel

Wat verder opviel, is hoe koel het toestel bleef tijdens het overzetten van vele gigabytes aan data van onze vorige telefoon en het updaten naar de nieuwste softwareversie. Dat wijst erop dat de Snapdragon 8 Elite Gen 6-chip efficiënt zijn werk doet, al moet de review uitwijzen hoe hij zich houdt onder langdurige belasting. Ook in dagelijks gebruik starten apps razendsnel en ogen animaties vloeiend zonder onderbrekingen.

Importeren of wachten?

Wij gaan intussen hard aan de slag om een volwaardige review voor je te maken. Hierin hopen we je meer te kunnen vertellen over de camera, de batterijduur over een hele week gebruik en of we nog problemen tegenkomen met ons Chinese model. Deze hopen we snel hier op NieuweMobiel.NL te kunnen publiceren.

Wil je niet wachten, dan kun je de Chinese versie nu al importeren via de vermelding op onze website. In China kost de Xiaomi 18 Pro vanaf 5999 yuan, omgerekend zo'n 720 euro, en via import ben je op het moment van schrijven rond de 860 euro kwijt. Daarvoor krijg je de grotere accu van 7000 mAh, maar lever je in op de 5G n28-band en de Nederlandse taal. Houd er ook rekening mee dat je voor garantie bij de verkoper aanklopt en niet bij Xiaomi Nederland.

Wachten op de Europese versie kan ook, want die komt volgens Xiaomi nog dit jaar. Een prijs is nog niet bekend, maar goedkoop wordt het vermoedelijk niet. De Xiaomi 17 Ultra kostte in China 6999 yuan en ging in Europa voor 1499 euro over de toonbank. Maakt de 18 Pro een vergelijkbare sprong, dan betaal je voor de Europese versie al snel honderden euro's meer dan voor een importtoestel, terwijl je er naar verwachting een kleinere accu voor terugkrijgt.

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