Moto G47 Power officieel: 7000 mAh accu, maar half zoveel werkgeheugen

Lenovo heeft de Motorola Moto G47 Power aangekondigd die qua specificaties veel lijkt op de G47 maar dan over een veel grotere batterij beschikt. Dat gaat helaas wel ten koste van iets anders: het werkgeheugen.

In het kort Batterij : De Moto G47 Power heeft een 7000 mAh-accu, 35% meer dan de 5200 mAh van de Moto G47

Werkgeheugen : Het RAM is gehalveerd van 8 GB naar 4 GB, aangevuld met tot 8 GB virtueel geheugen via RAM Boost

Prijs : De adviesprijs is €339 met 128 GB opslag, twintig euro meer dan de Moto G47 bij lancering

We hebben er allemaal wel eens mee te maken: een lege batterij. Of de nu aangekondigde Moto G47 Power daar een einde aan maakt betwijfelen we, maar hij zal wel minder vaak leeg zijn dan je huidige mobiel. Binnenin zit namelijk een 7000 mAh grote batterij. Dat is maar liefst 35% meer dan in de oorspronkelijke Moto G47 zit.

Moto G47 Power: meer batterij, minder geheugen

Hetzelfde toestel, iets dikker en zwaarder

Voor de rest is het vooral meer van hetzelfde. Hetzelfde 6,67 inch-scherm, hetzelfde camerasysteem met een hoofdcamera van 108MP groot en een 3,5 mm-koptelefoonaansluiting. De grotere batterij merk je wel aan het gewicht: de Power weegt 215 gram tegenover 191 gram voor de gewone G47 en is met 8,9 millimeter bijna een millimeter dikker. Ook het laden gaat sneller, van 20 naar 30 watt. Dat klinkt mooier dan het is: een 7000 mAh-batterij heeft nu eenmaal langer nodig om vol te raken, dus per saldo wacht je ongeveer net zo lang als bij de G47. Al met al heb je daar dus weinig aan.

Het enige verschil van betekenis: de halvering van het werkgeheugen. Die maakt van 8 naar 4 GB een flinke duikeling. Deze halvering zal ongetwijfeld komen door de flink gestegen prijs voor geheugenchips. Volgens marktonderzoeker TrendForce stegen de contractprijzen voor DRAM in het eerste kwartaal van 2026 met bijna 100%, en in het tweede kwartaal nog eens met ruim de helft.

4 GB werkgeheugen: helpt RAM Boost echt?

Motorola hoopt dankzij de RAM Boost-technologie dat je hier in de praktijk geen last van hebt. De telefoon leent tot 8 GB aan geheugen van het 128 GB opslaggeheugen. Omdat dat type geheugen vele malen langzamer is dan het werkgeheugen (30x langzamer qua bandbreedte en 1000x langzamer qua reactietijd) ga je dat wel merken. Bovendien kun je die 8 GB niet gebruiken voor opslag van je foto's of video's. Verre van ideaal dus.

Prijs: twintig euro meer dan de Moto G47

Je haalt de Motorola Moto G47 Power in de Pantone-kleuren Nautical Blue, Capri of Impenetrable maar altijd met 128 GB aan opslaggeheugen voor een adviesprijs van €339. Verwacht de eerste exemplaren snel in de winkels, al is een exacte datum nog onbekend.

Moto G47 Power in fris Pantone Capri

Ter vergelijking: de gewone Moto G47 kwam in mei op de markt voor €319,99, met 8 GB werkgeheugen. Voor twintig euro extra krijg je bij de Power dus 1800 mAh meer batterij en iets sneller laden, maar lever je de helft van je werkgeheugen in. En die G47 is inmiddels al een tijdje te koop: in onze prijsvergelijker vind je hem al vanaf €189.

Gebruik je veel apps tegelijk of wil je dat je toestel over twee jaar nog vlot aanvoelt, dan is de Moto G47 met 8 GB de verstandigere keuze. Wil je vooral zo lang mogelijk zonder lader kunnen, dan is de Power de enige van de twee die dat waarmaakt.

Als eerste de Motorola Moto G47 Power hebben? Ontvang eenmalig een e-mail zodra deze te koop is Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Waarschuw mij direct

Met voorkeursbronnen bepaal je zelf welk nieuws Google je vaker laat zien. Voorkeursbron in Google