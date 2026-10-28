iPhone 18e gerucht: snellere chip en meer RAM, maar nog altijd 60Hz

Nu de iPhone Duo net uit is, is het voor ons tijd om te kijken naar de volgende iPhone-aankondigingen. Dat zullen de iPhone 18 en 18e zijn. En van die laatste worden nu de mogelijke specificaties genoemd.

In het kort Specs volgens leaker : Digital Chat Station noemt voor de iPhone 18e een 6,12-inch LTPS-scherm met 60Hz, een A20-chip en een 48MP-camera achterop

Werkgeheugen : Analisten Jeff Pu en Ming-Chi Kuo verwachten 9 GB RAM, 1 GB meer dan de iPhone 17e

Verwachte introductie : Lente 2027, vermoedelijk maart, mogelijk samen met de iPhone 18

De iPhone e-serie is Apple's voordelige iPhone-serie, al is dat bij Apple altijd wat relatief. Zo kwam de iPhone 17e, momenteel het laatste model uit die serie, uit voor een bedrag van €719. Dat bedrag is inmiddels gestegen tot €789 door de sterk gestegen kosten van geheugenchips. Dat belooft weinig goeds voor de adviesprijs van de iPhone 18e.

Dit zegt Digital Chat Station over de iPhone 18e

Maar met een lancering die op het moment van schrijven nog een half jaar van ons verwijderd is, is het te vroeg om het over prijzen te hebben. Dat denkt Digital Chat Station ook, en daarom heeft hij het liever over de specificaties van de 18e. Hij somt ze op in een bericht op zijn Weibo-account.

6,12-inch LTPS-scherm met 60Hz schermverversing

Apple A20-processor

48MP-camera achterop

24MP selfiecamera (onzeker)

Hieruit kunnen we meerdere conclusies trekken. Zo blijft de iPhone 18e over een enkele camera achterop beschikken, die bovendien niet in resolutie verschilt. Bij de selfiecamera is het verhaal minder zeker. Digital Chat Station noemt 24MP, maar geeft zelf aan daar minder zeker van te zijn. Wij vinden het ook onwaarschijnlijk: dat zou hoger zijn dan de 18MP Center Stage-camera in de iPhone 17, en een goedkoper model krijgt bij Apple zelden iets beters dan het duurdere. Waarschijnlijker is dat de 18e diezelfde vierkante 18MP-sensor erft. Door dat formaat maakt het niet uit of je selfies in portrait of landscape maakt: ze zijn altijd even breed en hoog.

Over het werkgeheugen zegt hij niets, en dat is jammer, want juist het RAM bepaalt dit jaar de prijs. Daarvoor moeten we terug naar een eerder gerucht: analist Jeff Pu meldde in juli dat de iPhone 18e 9 GB werkgeheugen krijgt, 1 GB meer dan de 17e. Ming-Chi Kuo noemde een maand eerder hetzelfde getal. Meer geheugen in een tijd van dure geheugenchips: dat is nog een reden om een hogere adviesprijs te verwachten.

Apple iPhone 18e ziet er mogelijk hetzelfde uit als deze 17e

Nog steeds 60Hz: onverdedigbaar in 2027

Maar zoals wel vaker bij Apple het geval is, zijn ook veel dingen gewoon hetzelfde. Het scherm bijvoorbeeld. En dan doelen we niet op het schermformaat, maar op de schermverversing. Die blijft op 60Hz, wat anno 2027 nagenoeg onverdedigbaar is. Animaties zullen hierdoor schokkerig en stroperig ogen, terwijl de A20-chip makkelijk vloeiende beelden kan produceren.

Wie daar geen zin in heeft, maar wel een betaalbare iPhone wil, kan het beste nu al naar de iPhone 17e kijken. Een 120Hz-scherm heeft die ook niet, maar hij is nu nog te koop. Apple haalt het vorige e-model uit de handel zodra de nieuwe officieel is: zo verdween de iPhone 16e in maart 2026 binnen een week na de aankondiging van de 17e uit de Apple Store, en Apple verkoopt hem sindsdien alleen nog refurbished. Bovendien is de prijs van de 17e sinds de lancering alleen maar gestegen. Wachten op de 18e levert dus waarschijnlijk een duurder toestel op met vrijwel dezelfde specificaties. Oudere modellen zoals de iPhone 16 zijn ook een optie, al geldt daar hetzelfde voor: zeker als de iPhone 18 tegelijk met de 18e verschijnt, schuift Apple het hele aanbod op.

Wanneer komt de iPhone 18e?

Apple heeft nog even de tijd om een excuus voor dat 60Hz-scherm te verzinnen. De introductie van de iPhone 18e wordt ergens in de lente van 2027 verwacht, denk maart 2027. Mogelijk is dat ook het moment waarop we de iPhone 18 te zien krijgen.

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