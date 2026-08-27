Apple-event op 9 september: opvouwbare iPhone verwacht

Apple houdt op 9 september om 19:00 uur (Nederlandse tijd) een evenement. Algemeen aangenomen wordt dat hier naast de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max ook Apple's allereerste foldable iPhone wordt aangekondigd. Op een iPhone 18 hoef je niet te rekenen, die wordt pas begin 2027 verwacht.

In het kort Datum : Apple houdt op 9 september om 19:00 uur Nederlandse tijd zijn Surprise and shine-event

Foldable verwacht : naast de iPhone 18 Pro en Pro Max verwachten we Apple's eerste opvouwbare iPhone

Prijs: geruchten spreken van 2.000 tot 2.500 dollar, vergelijkbaar met Samsungs Galaxy Z Fold 8 Ultra (2.199 euro)

Het zal er dit jaar wat anders aan toegaan dan andere jaren. Naast een opsplitsing van de iPhone-lancering in één in het najaar en vermoedelijk één in het voorjaar, krijgen we een totaal nieuwe vormgeving. De iPhone Air was een voorbode, maar het lange uitkijken naar Apple's foldable zal op 9 september ten einde komen. Zoals gebruikelijk is het evenement live te volgen via apple.com, YouTube en de Apple TV-app en wordt slechts een handjevol journalisten toegelaten om het fysiek bij te wonen in thuisbasis Cupertino.

Een logo met halo-effect en verder geen enkele hint: Apple geeft niets zomaar weg

Het gerucht dat Apple de iPhone 18 pas begin 2027 aankondigt gaat al langer. In mei van 2025 hoorden we al signalen dat Apple de lancering van nieuwe iPhones wil opdelen in twee momenten. De eerste, in september, wordt aangegrepen voor de Pro en Max. Het tweede moment, ergens begin van 2027, voor de lancering van de instap-iPhone en de iPhone -e. De foldable staat gelijktijdig met de nieuwe Pro en Max op de planning.

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Wat weten we al over de opvouwbare iPhone?

De hoofdrol lijkt weggelegd voor de opvouwbare iPhone: een toestel dat als een boek openvouwt, met een cover-scherm van circa 5,5 inch en een binnenscherm van rond de 7,8 inch, het grootste scherm ooit in een iPhone en met een opvallend breed formaat voor een foldable. Goedkoop wordt dat naar verwachting niet; over de prijs hieronder meer.

De uitnodiging toont het Apple-logo met een halo-effect, met daaronder de Engelse tagline "Surprise and shine": verrassing en glans. Veel valt er na maanden aan lekken eigenlijk niet meer te verrassen. Behalve dan misschien de naam: zelfs insiders weten niet zeker hoe Apple's eerste vouwtelefoon straks gaat heten. Namen als "iPhone Ultra" en "iPhone Fold" klinken beide even sterk.

Of de prijs moet een verrassing worden. Eerdere geruchten spraken van een prijs tussen de 2.000 en 2.500 Amerikaanse dollar. Dat is min of meer vergelijkbaar met wat Samsung vraagt: de Galaxy Z Fold 8 Ultra had in Nederland een introductieprijs van 2.199 euro. We laten ons graag verrassen als Apple daaronder duikt.