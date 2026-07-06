iPhone 18 Pro Max krijgt fors grotere accu, basis-Pro nauwelijks

Heb jij je zinnen gezet op de aankomende Apple iPhone 18 Pro en 18 Pro Max? Dan wil je vast en zeker weten hoeveel groter de batterij is! Dankzij een vermelding op een Chinese instantie weten we het exacte antwoord.

In het kort iPhone 18 Pro Max krijgt een accugroei van 8 tot 10,5 procent (tot 5567 mAh in de VS)

De reguliere iPhone 18 Pro groeit marginaal met slechts 0,8 tot 1,4 procent

Europese modellen krijgen door het behoud van de fysieke simkaartsleuf de kleinere capaciteit

De Chinese 3C-certificering verraadt ruim voor de lancering de exacte accucapaciteiten die Apple zelf angstvallig geheimhoudt

Apple staat erom bekend om relatief kleine accu's toe te passen in haar iPhones. Niet omdat ze krenterig zijn bij Apple (wat ze overigens ook zijn), maar omdat iPhones nou eenmaal met minder mAh's overweg kunnen dan gelijkwaardige Android-smartphones. Het is daarom beter om iPhones met iPhones te vergelijken zoals we in onderstaande tabel doen.

China Verschil voorganger US Verschil voorganger iPhone 18 Pro 4056 mAh +68 mAh (+1,4%) 4288 mAh +36 mAh (+0,8%) iPhone 18 Pro Max 5391 mAh +568 mAh (+10,5%) 5567 mAh +479 mAh (+8,6%)

Wat als eerste opvalt is dat Amerikaanse modellen een grotere batterij krijgen dan de Chinese. Dat komt mogelijk omdat die laatste voorzien is van een fysiek simkaartslot. Die ruimte gaat ten koste van de batterij. Ook Europese modellen worden verwacht met een simkaartslot dus let vooral op de Chinese versie als je wilt weten hoe groot de batterij in de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max gaat worden.

Andere conclusie die we hieruit kunnen trekken is dat de winst vooral bij de grotere iPhone 18 Pro Max te vinden is. Daar gaat de capaciteit met 8-10% omhoog. Toch hoeven kopers van de reguliere iPhone 18 Pro niet direct teleurgesteld te zijn; dit model kreeg bij de iPhone 17-serie al een flinke upgrade. Bovendien zal de zuiniger A20 Pro-chip voor een langere accuduur zorgen, zo is de gedachte.

Als eerste de Apple iPhone 18 Pro hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Als eerste de Apple iPhone 18 Pro Max hebben? Wees er direct bij als de verkoop start en mis geen introductie-deals. Geef een geldig e-mailadres op! Schrijf je ook in voor de nieuwsbrief Mail mij als eerste

Of dit daadwerkelijke de batterijcapaciteiten zijn moet blijken wanneer de eerste iPhone 18-modellen worden opengeschroefd. Apple deelt deze informatie doorgaans niet zelf. De cijfers komen wel min of meer overeen met data die insider Digital Chat Station in juni deelde. Toen werden stijgingen van tussen de 0,8 en 1,7% verwacht voor de Pro-versie.

Via: Digital Chat Station (Weibo)