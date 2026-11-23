Er is een dummy verschenen van de aankomende iPhone Air 2: een niet-werkend model waarmee hoesjesmakers alvast hun ontwerpen passen. Nieuwswaardig hieraan is dat Apple blijkbaar werkt aan een opvolger van zijn ultradunne toestel én dat het aantal camera's uitgebreid wordt.

In het kort Tweede camera : Een dummy van de iPhone Air 2 toont twee camera's naast elkaar in plaats van één

Bron : De beelden komen van leaker Sonny Dickson; eerder deze maand doken al vergelijkbare dummy's op

Lancering : Apple presenteert de Air 2 mogelijk begin 2027, samen met de iPhone 18

Apple bracht de iPhone Air in september 2025 uit en ruim een jaar later is er nog altijd geen opvolger. In een wereld waarin telefoons jaarlijks geüpdatet worden leek dat een slecht voorteken. Vooral ook omdat Samsung, die andere grote smartphonefabrikant, evenmin een opvolger uitbracht van zijn ultradunne Galaxy: de S25 Edge.

Maar de geruchten over de iPhone Air 2 worden steeds frequenter en nu duikt dus opnieuw beeldmateriaal op van hoe het toestel eruit zou kunnen zien. De beelden komen van Sonny Dickson, een leaker die bij Apple-nieuws vaker gelijk kreeg. Eerder deze maand deelde X-gebruiker Lusi Roy al metalen dummy's met dezelfde camera-indeling. Het gaat nog altijd niet om productieklare exemplaren, dus we blijven voorzichtig en raden je aan hetzelfde te doen.

Op de dummy van de Air 2 staan twee camera's naast elkaar, de iPhone 18 houdt zijn bekende indeling

Twee camera's naast elkaar op de iPhone Air 2

In de verschenen beelden zien we de iPhone Air 2 naast de vermeende iPhone 18. Die laatste oogt niet verschillend ten opzichte van de iPhone 17, maar dat geldt niet voor de Air 2. Op de dummy heeft die er een camera bij. De twee staan naast elkaar op een camera-eiland dat de hele breedte beslaat.

De eerste Air beschikt over een enkele camera van 48 megapixel om het toestel licht en dun te houden. Apple beloofde dat je er toch goede foto's mee kon maken en dat hij voldoende kleur en detail kon produceren. Reviews van het toestel bevestigen dat, maar veel gebruikers misten de veelzijdigheid die meerdere camerasensoren (en met name lenzen) bieden.

Ultragroothoek of zoom?

Volgens leaker Digital Chat Station gaat het om een ultragroothoekcamera van 48 megapixel. Dat is ook de logische keuze: inzoomen doet de huidige Air al door een uitsnede uit de hoofdsensor te nemen, een breder beeld kan hij niet maken.

Wanneer komt de iPhone Air 2?

Voor een lanceerdatum hoeven we mogelijk niet lang te wachten. Toen Apple afgelopen herfst de iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max en iPhone Duo aankondigde, werd al duidelijk dat de iPhone 18 later aangekondigd zal worden, mogelijk begin 2027. Dat is ook een mooi moment om de iPhone Air 2 te presenteren.

Was die ene camera voor jou de reden om de Air te laten liggen, dan loont het om tot het voorjaar te wachten.

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Via: X/SonnyDickson

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