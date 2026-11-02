Xiaomi bevestigt: 18 Pro en 18 Pro Max in november naar Europa

Wie uitkijkt naar de Xiaomi 18 Pro of 18 Pro Max hoeft niet langer te importeren: beide telefoons liggen nog deze maand in de Europese winkels, nadat ze in september al in China verschenen. Of dat goed nieuws is, hangt af van wat je over hebt voor een kleinere accu.

In het kort Lancering : De Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max verschijnen in november in Europa, een exacte datum en prijs noemt Xiaomi nog niet

Kleinere accu : Europa krijgt volgens de energielabels 6000 en 7050 mAh in plaats van 7000 en 8500 mAh, de 18 Pro laadt met 90 in plaats van 100 watt

Gelekte prijzen : De Europese 18 Pro start volgens leaks bij €1399 en de 18 Pro Max bij €1599, import is 28 tot 39 procent goedkoper

Xiaomi maakte de novemberlancering bekend via een korte post op zijn social-mediakanalen, maar een datum of prijs houdt het nog voor zich. "Zeg hoi, wereld! De Xiaomi 18 Pro-serie gaat wereldwijd in november", schrijft het merk, gevolgd door de uitnodiging om te laten weten naar welke markt je het meest uitkijkt. Bij de Chinese lancering op 23 september kondigde Xiaomi al een internationale release aan, toen eveneens zonder datum.

Een maand noemt Xiaomi wel, een datum en prijs nog niet

Wat Xiaomi wél en niet bevestigt

Vast staat dus alleen de maand. Dat de Europese Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max op punten afwijken van de Chinese versies, bevestigt Xiaomi nog niet officieel, maar het tekende zich al bij de aankondiging af. De Europese energielabels bevestigden later wat we toen al vermoedden: de 18 Pro krijgt hier een accu van 6000 mAh (China: 7000 mAh) en de 18 Pro Max 7050 mAh (China: 8500 mAh). De 18 Pro laadt bovendien met 90 in plaats van 100 watt; de Pro Max houdt zijn 100 watt. Omdat er minder accu te vullen is, zullen de laadtijden in de praktijk weinig verschillen. Minder accu betekent wel minder uren per lading.

Europese versie: kleinere accu, hogere prijs

Ook de prijzen lekten eerder al uit en die zetten we in een eerder bericht naast de importprijzen. Kort samengevat: de Europese 18 Pro start volgens die leaks bij €1399 en de 18 Pro Max bij €1599, met 12GB werkgeheugen voor alle varianten. Dat is een forse stap omhoog. Vorig jaar kwam de Xiaomi 17 voor €999 naar Europa en de 17 Ultra voor €1499. De 18 Pro landt daarmee vlak onder het prijsniveau van de Ultra van vorig jaar en de Pro Max gaat daar nog eens €100 overheen, terwijl de Europese koper juist een kleinere accu krijgt dan de Chinese. Wat je voor die meerprijs terugkrijgt, moet Xiaomi bij de lancering nog maar uitleggen.

Wij testten de Xiaomi 18 Pro eerder al uitgebreid

Wachten op Europa of importeren?

Wij testten de Xiaomi 18 Pro al als importmodel, met z'n privacyscherm voorop en het scherm achterop waar nu meer toepassingen voor zijn. We loofden hem om z'n lange accuduur, krachtige prestaties en opvallend sterke trilmotor. Ons importmodel had ook wat tekortkomingen, maar het merendeel wisten we op te lossen, zo valt te lezen in onze Xiaomi 18 Pro review.

Met de Europese versie koop je vooral zekerheid: garantie via Xiaomi Nederland, en Google-diensten en Nederlands als systeemtaal zonder omwegen. Ook Android Auto, eSIM en 5G op de 700 en 1800 MHz-band van de Nederlandse providers werken dan zonder gedoe. Daar staat tegenover dat je inlevert op accu en laadsnelheid en, afgaand op de leaks, tussen de 28 en 39 procent meer betaalt dan bij import.

Wie een grotere accu en een paar honderd euro zwaarder laat wegen en niet opziet tegen wat instelwerk, is met import waarschijnlijk beter af. Wie gewoon een telefoon wil die het uit de doos doet, wacht de lancering af, en vooral de definitieve prijs.

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