Om precies 19:55 toonde Apple voor het eerst de iPhone Duo en om 20:16 was het daarover uitgepraat. Dat zijn 21 lange minuten waarin uitvoerig gesproken werd over alle facetten van Apple's eerste foldable. Maar toch was het blijkbaar niet genoeg. Dit zijn 5 dingen die Apple je niet vertelde over de iPhone Duo.

Apple heeft veel verteld over de iPhone Duo, maar niet alles

Met een 5,4 inch scherm buitenop en een 7,6 inch scherm binnenin is het tegelijk Apple's grootste en dunste iPhone tot nu toe. Ondanks de krachtige A20 Pro-chip en de gesplitste batterij gaat hij volgens Apple een volledige dag mee. Dat plezier kost je minimaal €2.339 en is er vanaf 23 oktober. Zoveel is duidelijk, maar er zijn ook onbekenden. Dingen die Apple verzweeg en die wij wel vonden.

1. Fors gewicht: 254 gram

Zo is daar allereerst het gewicht. Met 254 gram is dat fors te noemen. Het is ook opvallend zwaarder dan de concurrentie zoals de Galaxy Z Fold 8 van 201 gram en de Xiaomi 18 Fold van 219 gram. Hij is zelfs een fractie zwaarder dan die andere zware foldable, de Pixel 11 Pro Fold van 239 gram.

Vederlicht zouden we de iPhone Duo niet noemen

Waar het extra gewicht van de iPhone Duo precies vandaan komt zal blijken na de eerste teardown-video's maar mogelijk heeft het met veelvuldig gebruik van titanium te maken. Feit is wel dat je dit gewicht tijdens dagelijks gebruik voelt. Dat heeft nadelen, zoals een jaszak die wat meer trekt, maar ook voordelen, zoals een robuuster en meer premium gevoel.

2. Volumeknoppen bovenop

We zagen het pas na het bestuderen van de persfoto's, maar Apple plaatst de volumeknoppen ditmaal niet op de zijkant. Rechts van de iPhone Duo vind je alleen de powerknop waarin Touch ID verwerkt is en een camera-regelaar. De volumeknoppen zitten rechts bovenop.

De volumebediening tref je bovenop aan

Dat mag dan voor een telefoon vrij ongebruikelijk zijn, voor een tablet niet. Hoe dat zit? De bovenkant van de iPhone Duo wordt na het openen de zijkant. Zonder het toestel te draaien verandert hij van portrait naar landscape en dan zitten de volumeknoppen precies goed. Bijkomend voordeel: door ze uit de buurt van de powerknop te houden, vergis je je nooit.

3. Onbekende resolutie selfiecamera binnenin

Al vroeg in de presentatie viel ons iets op: er leek geen selfiecamera zichtbaar in het binnenste scherm. Totdat hij ineens halverwege de video opdook. Wat bleek? Apple verstopt hem onder het scherm. We zagen deze Under Display Camera's eerder bij de Galaxy Z Fold-serie maar Samsung stapte ervan af. De beeldkwaliteit van de camera was benedenmaats.

Kiekeboe! De selfiecamera zit verstopt onder het scherm

Hoe zit dat dan bij de iPhone Duo? Om eerlijk te zijn weten we dat niet. Apple is spaarzaam in het geven van specificaties over die selfiecamera behalve dat hij een f/1.8 diafragma heeft en video in FHD kan opnemen. Hoeveel megapixel hij heeft weten we niet en voorbeeldfoto's werden niet getoond.

Ons vermoeden dat de beeldkwaliteit niet best is, is nog niet ontkracht. De vraag is ook hoe erg dat is, je kunt ook prima foto's maken met de hoofdcamera door het scherm te vouwen of het buitenste scherm als viewfinder te gebruiken.

4. Mat scherm binnenin

Apple besteedde tijdens de presentatie veel aandacht aan het opvouwbare scherm binnenin. Foldables bestaan al vele jaren en de enige reden waarom Apple er nu pas mee komt, is dat het de techniek eerder nog niet volwassen genoeg vond. Wat is er dan veranderd?

Matte afwerking: minder spiegeling, maar ook net iets minder felle kleuren

Apple zocht een scherm dat niet plastic oogt en aanvoelt en denkt de oplossing gevonden te hebben in een scherm met nano texture finish. We kennen dit van de Apple-beeldschermen, die hierdoor minder last hebben van reflecties. En dat geldt dus ook voor de iPhone Duo. Het is niet zo reflecterend als andere foldables en het oogt erg mat. Gevolg is wel dat kleuren iets minder levendig ogen en wat korreliger.

5. Tijdelijk waterdicht

De iPhone Duo heeft op papier één belangrijk voordeel ten opzichte van de concurrentie van Samsung: IP68-waterdichtheid. Voor een foldable is dat ongekend hoog, maar niet uniek. Ook Google lanceerde de Pixel 11 Pro Fold met een dergelijk hoge bescherming voor stof en water.

Door de vele bewegende onderdelen slijt de iPhone Duo eerder en blijft hij minder lang IP68-bestendig

IP68 geeft bescherming tot 6 meter diep voor 30 minuten. Maar wie de kleine lettertjes leest ziet wat opmerkelijks: deze IP-rating is tijdelijk: "Spat-, water- en stofbestendigheid kunnen na verloop van tijd afnemen als gevolg van normale slijtage".

Nu staat die zin bij iedere iPhone in de kleine lettertjes, maar bij de Duo weegt hij zwaarder. Een gewone iPhone is een dichte doos; de Duo heeft een scharnier dat je tientallen keren per dag open- en dichtklapt. Juist die bewegende onderdelen slijten, en daarmee neemt de bescherming tegen vuil en water sneller af dan bij de iPhone 18 Pro naast hem. Waterschade valt bovendien niet onder de garantie van Apple. Toch zonde van je ruim tweeduizend euro kostende telefoon als hij geveld wordt door een binnendringende waterdruppel.

Wél verteld, maar makkelijk gemist

Tot slot drie dingen die Apple wel degelijk noemde tijdens de keynote, maar zo kort dat je ze zomaar over het hoofd ziet. Toch wil je ze weten voordat je een beslissing neemt.

Geen telelens De "2-4x optische zoom" komt van een uitsnede van de 48 megapixel hoofdsensor. Een echte telelens, zoals de Galaxy Z Fold 8 en de Pixel 11 Pro Fold die hebben, ontbreekt. Wie graag inzoomt levert dus in, ook voor €2.339.

Alleen eSIM Er zit geen simkaartsleuf in de iPhone Duo. In Nederland ondersteunen alle grote providers eSIM, maar check het even als je bij een kleinere aanbieder zit of op reis een lokale simkaart gewend bent.

MagSafe zit er gewoon op Goed nieuws voor wie al een lade vol magnetische opladers en accessoires heeft: de Duo laadt draadloos tot 25 watt via MagSafe en Qi2.

Wie na het lezen van dit bericht de iPhone Duo nog altijd wil hebben, wat wij geheel kunnen begrijpen, zal tot 16 oktober moeten wachten om er één te kunnen bestellen. Apple levert de telefoons vanaf vrijdag 23 oktober. Prijzen starten bij €2.339 voor de versie met 256 GB opslag. Beschikbare kleuren zijn Night Sky (donkerblauw) en Star White (wit).

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