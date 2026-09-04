Xiaomi 18 Fold op IFA getoond: hoop op Europese lancering

Xiaomi heeft tijdens de IFA-beurs in Berlijn zijn nieuwe foldable voor het eerst getoond. De Xiaomi 18 Fold oogt opengeklapt breder dan tot dusver gangbare foldables. Hij lijkt hiermee sterk op de Fold 8 van Samsung en mogelijk ook op de foldable iPhone die Apple nog moet aankondigen. Waarin Xiaomi's foldable verschilt lees je hier.

In het kort Xiaomi toont op de IFA in Berlijn de 18 Fold, een foldable in het brede formaat met een 7,58 inch binnenscherm en een 5,38 inch buitenscherm

Het is het eerste toestel met Xiaomi's eigen Xring O3-processor en heeft een 6000 mAh accu, 1200 mAh meer dan de Galaxy Z Fold 8

De officiële onthulling volgt op 7 september in China; of hij naar Europa komt is onzeker, want Xiaomi's eerdere Mix Folds bleven allemaal in China

Xiaomi laat op de IFA in Berlijn de Xiaomi 18 Fold zien: zijn eerste foldable in het brede formaat dat Samsung met de Galaxy Z Fold 8 heeft ingezet. Bookstyle-foldables waren tot nu toe opengeklapt bijna vierkant. Handig om productief op te zijn, maar minder handig om video op te bekijken. De 18 Fold is ingeklapt een normale, brede telefoon in plaats van een smal en langwerpig toestel, en opengeklapt krijg je een scherm met de verhouding van een kleine tablet. We verwachten dat brede foldables zoals deze in 2026 en de jaren erna een flinke opmars maken.

Schermen vrijwel gelijk aan de Galaxy Z Fold 8

Het binnenste scherm van de Xiaomi 18 Fold meet 7,58 inch, het buitenste 5,38 inch. Daarmee zit hij vrijwel gelijk met de Galaxy Z Fold 8, die 7,6 en 5,5 inch meet.

Leica-camera's met 200MP hoofdsensor

De selfiecamera zit verstopt in een schermgat rechts bovenin het opvouwbare scherm. Voor de camera's achterop is gekozen voor een drievoudig camerasysteem van Leica. De hoofdcamera is uitgerust met een 200MP sensor en OIS, de ultragroothoek met 50MP en de telephoto (eveneens 50MP) zoomt optisch 3,5x in. Enkele voorbeeldfoto's, vrijgegeven door Xiaomi zelf, zie je hieronder.

Eigen Xring O3-chip en 6000 mAh accu

Interessant is dat het toestel is uitgerust met Xiaomi's eigen processor: de Xring O3. Qua prestaties komt deze volgens Xiaomi's eigen benchmarks overeen met de Snapdragon 8 Elite Gen 5 en Apple's A19 Pro. Aan boord zijn 16GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De batterij komt uit op 6000 mAh.

Xiaomi toonde het toestel in Berlijn alleen in het rood en zei nog niets over dikte en gewicht

Hoe dik de Xiaomi 18 Fold ingeklapt is weten we nog niet: Xiaomi heeft daarover nog geen uitspraken gedaan. We vermoeden een iets dikkere behuizing dan de Fold 8 van Samsung. Maar die laatste beschikt ook over een 1200 mAh kleinere accu.

Komt de Xiaomi 18 Fold naar Europa?

Verwacht de officiële onthulling op 7 september in China. Of het toestel daarna ook naar Europa komt is nog de vraag, want Xiaomi's eerdere bookstyle-foldables zijn nooit buiten China verschenen: van de eerste Mix Fold tot en met de Mix Fold 4 van 2024. Alleen de Mix Flip, een clamshell, haalde Europa.

Juist daarom is het opvallend dat Xiaomi de 18 Fold naar Berlijn heeft meegenomen: voor zover wij weten is dit de eerste keer dat het merk zo'n toestel in Europa laat zien. Xiaomi zegt zelf dat prijzen en beschikbaarheid per regio pas op 7 september volgen. Daar gaan we de komende tijd scherp op letten.

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