Samsung Galaxy S26 FE heeft zowel langere als kortere accuduur: zo zit dat

Het Europese energielabel van de Galaxy S26 FE vertelt twee verhalen. Op één lading houdt de nieuwe Fan Edition het flink langer vol dan zijn voorganger, maar diezelfde accu is gecertificeerd voor bijna de helft minder laadcycli. Wij zetten de cijfers naast elkaar.

In het kort Langere accuduur : Het EU-energielabel belooft 50 uur op één lading, 7,5 uur meer dan de S25 FE, met exact dezelfde 4900 mAh-accu

Zuiniger chip : De Exynos 2500 op 3nm is het belangrijkste verschil met de S25 FE en verklaart daarmee de winst

Snellere slijtage: De accu is gecertificeerd voor 1200 laadcycli tot 80 procent capaciteit, waar de S25 FE voor 2000 cycli staat

Volgens het energielabel gaat de Samsung Galaxy S26 FE 50 uur mee op één acculading en scoort hij energie-efficiëntieklasse A. Zet dat naast de Galaxy S25 FE, die met 42 uur en 37 minuten en klasse B genoteerd staat, en de winst is opvallend: 7,5 uur extra, ofwel zo'n 17 procent. En dat terwijl in beide toestellen exact dezelfde 4900 mAh-accu zit die met maximaal 45W oplaadt.

Energielabel van de S26 FE links, en de S25 FE rechts

Met dank aan de Exynos 2500

De verklaring kan eigenlijk maar op één plek zitten. Zoals we bij de aankondiging al vaststelden is de S26 FE vrijwel identiek aan zijn voorganger; de Exynos 2500 is het belangrijkste verschil.

Die chip wordt op een moderner 3nm-procedé gemaakt dan de Exynos 2400 in de S25 FE en springt dus zuiniger om met dezelfde accu. Kanttekening: labelcijfers komen uit een vast Europees testprotocol. Het is een beloofde duur onder testomstandigheden, geen garantie voor jouw gebruik. Maar omdat beide toestellen volgens hetzelfde protocol getest zijn, is de onderlinge vergelijking wel veelzeggend.

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Van 2000 naar 1200 laadcycli

Datzelfde label bevat ook minder goed nieuws. De accu van de S26 FE is gecertificeerd voor 1200 laadcycli voordat de capaciteit onder de 80 procent zakt (een cyclus staat voor één volledige lading van nul naar honderd procent), ook als je die over meerdere laadbeurten uitsmeert. Bij de S25 FE staat de teller op 2000 cycli. Wie iedere dag oplaadt, zit met 1200 cycli na ruim drie jaar aan die grens, waar de voorganger op papier ruim vijf jaar meegaat.

Dat wringt met Samsungs eigen belofte van zeven jaar aan updates: de software gaat langer mee dan de accu waarop hij moet draaien. Gelukkig valt slijtage te beperken, bijvoorbeeld met de batterijbescherming in One UI die het opladen bij 80 procent stopt. Ook een accuwissel blijft mogelijk; de repareerbaarheidsscore staat net als bij de S25 FE op klasse C.

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Het is trouwens niet de enige stille achteruitgang: volgens Samsungs eigen productpagina's zakt de USB-aansluiting terug van USB 3.2 Gen 1 naar het veel tragere USB 2.0. Aan de Exynos 2500 kan dat niet liggen, want de Galaxy Z Flip 7 met dezelfde chip heeft gewoon snelle USB.

Voor wie de S26 FE overweegt is het beeld daarmee gemengd: een fors langere beloofde accuduur, op een accu die volgens hetzelfde label sneller slijt. Goedkoop is dat gemengde beeld bovendien niet: de S26 FE kost €799, terwijl de S25 FE met zijn taaiere accu nog altijd voor zo'n €499 te vinden is. Wie vooral om de accu geeft, is met de voorganger dus opmerkelijk genoeg beter af. En wil je echt zo'n €800 uitgeven aan een nieuwe telefoon, kijk dan eerst naar de Galaxy S26+: die is met zijn Exynos 2600 een stuk krachtiger, heeft met een 12MP-telelens de betere camera's en is op dit moment zelfs iets goedkoper.

Wachten hoeft in ieder geval niet meer: ondanks de door Samsung genoemde startdatum van 4 september verkoopt Belsimpel het toestel nu al. In onze vergelijking zie je alle verschillen tussen beide toestellen op een rij.

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