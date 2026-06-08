Eerste foto’s tonen gewijzigd camera-eiland Samsung Galaxy S26 FE

Samsung lijkt de opvolger van de S25 Fan Edition van vorig jaar klaar te stomen. Beelden van een productieklare S26 FE verschenen online en tonen een gewijzigd camera-eiland achterop. Dit ontwerp doet denken aan de cameramodule van de S26 en mogelijk de verwachte S27.

In het kort Gelekt ontwerp : Productieklare beelden tonen de Samsung Galaxy S26 FE met een nieuw camera-plateau dat afwijkt van de reguliere S26-serie

Certificering : Het toestel met modelnummer SM-S741 is officieel geregistreerd bij het Wireless Power Consortium (WPC)

Verwachte release: De introductie vindt vermoedelijk in september 2026 plaats, in lijn met de voorgaande Fan Edition-cycli

Samsung kondigde de laatste twee Fan Edition-toestellen, de S25 FE en S24 FE, in september aan. Als Samsung die lijn doortrekt dan mogen we deze S26 FE wellicht over 3 maanden al verwachten. Misschien zelfs eerder, want onderstaande beelden laten zien dat het toestel productieklaar is.

De WPC-database toont het cameraplateau van de S26 FE, dat qua kleurstelling subtiel afwijkt van de rest van de behuizing

Niet alleen lijkt de Galaxy S26 FE klaar om verkocht te worden, hij is op 6 juni 2026 ook gecertificeerd door het Wireless Power Consortium. Dat is ook hoe we aan deze beelden komen. Daar verscheen het toestel met typenummer SM-S741 in zowel de voor- als achterkant in een donkergrijze kleur. Samsung plaatst dit jaar de drie camera's achterop op een plateau, net als bij de S26-serie het geval is.

Kleurverschil in cameramodule: mogelijk goedkopere afwerking?

Het lijkt er verder op dat het camera-eiland van de S26 FE een iets andere kleur heeft dan de achterkant. Bij de S26 en S26+ zijn die kleuren nog identiek aan elkaar. Ondanks dat lijkt het toestel prima te passen in de S26-familie.

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Los van de afwijkende kleurtint van het camera-eiland lijkt hij wel erg dicht in de linker bovenhoek geplaatst te zijn. Waarom dit zo is, is onduidelijk. Wellicht was dit nodig vanwege een gewijzigde indeling van componenten binnenin. Laten we hopen omdat Samsung ditmaal een batterij van tenminste 5000 mAh toepast, al zijn die geruchten nog niet binnen.

Bron: WPC