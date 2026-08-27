Samsung brengt Galaxy S26 FE uit: eerste met One UI 9

Samsung heeft de Galaxy S26 FE aangekondigd. Veel nieuws heeft de Fan Edition niet te bieden, maar hij wordt met €799 wel €50 duurder dan zijn voorganger. Vanaf 4 september ligt het toestel in de winkels.

In het kort Weinig nieuws : Vrijwel gelijk aan de S25 FE, alleen de Exynos 2500, One UI 9 en een iets bredere selfiecamera zijn anders

AI met voorwaarden : Videobewerking via Gemini Omni vereist na zes gratis maanden een Google AI Pro-abonnement van €21,99 per maand

Prijs en release: Vanaf 4 september te koop in drie kleuren voor €799, €50 meer dan de S25 FE bij zijn introductie

De Samsung Galaxy S26 FE komt met bekende ingrediënten: een 6,7 inch groot 120Hz-scherm dat tot 1900 nits kan pieken, een 4900 mAh grote batterij en een 7,4 millimeter dunne behuizing met IP68-bescherming tegen water en stof. Opladen gaat met maximaal 45W, goed voor 69 procent in ongeveer een half uur volgens Samsung. Draadloos opladen blijft steken op 15W.

De Galaxy S26-serie heeft er een lid bij

Bekend is meteen het juiste woord, want vrijwel dit hele rijtje is identiek aan dat van de Galaxy S25 FE van vorig jaar, tot de 8GB aan werkgeheugen en de opslagvarianten van 128, 256 en 512GB aan toe. De belangrijkste wijziging zit binnenin: de Exynos 2500, de chip die tot nu toe alleen in de Galaxy Z Flip 7 te vinden was. Alle verschillen zetten we voor je op een rij in onze vergelijking; veel scrollen is dat niet.

One UI 9 komt toch wel

Op de S26 FE draait One UI 9, de nieuwe softwareschil bovenop Android 17. Veel gewicht moet je daar niet aan hangen: de rest van de S26-serie draait al op One UI 8.5 en dankzij de belofte van zeven jaar aan updates verschijnt versie 9 straks ook gewoon op de S25 FE en tal van andere Galaxy-toestellen.

Ook de AI-functies die Samsung aanprijst kenden we al: dagbriefing Now Brief zit er sinds de Galaxy S25 in en Now Nudge, dat suggesties in apps en meldingen toont, kwam eerder dit jaar met de S26-serie mee. Echt nieuw zijn vooral de aanpasbare kaarten in Now Brief.

Kanttekeningen zijn er ook: Now Nudge werkt alleen met het Samsung-toetsenbord, en of deze functies inmiddels Nederlands verstaan zegt Samsung er niet bij. Wel handig: Smart Switch haalt je gegevens voortaan draadloos over van je oude Android-telefoon of iPhone, zonder dat daar eerst een app voor nodig is.

AI met een prijskaartje

Achterop zit een 50MP hoofdcamera met beeldstabilisatie, een 12MP ultragroothoeklens en een 8MP telelens met 3x optische zoom; exact dezelfde camera's als vorig jaar. De enige camerawijziging vind je aan de voorkant, waar de 12MP selfiecamera met 85 in plaats van 80 graden net wat breder kijkt. Handig voor groepsselfies.

Door de grotere kijkhoek van de selfiecamera passen er meer mensen in beeld

Samsung pakt verder vooral uit met AI-functies zoals My FanCam, dat tijdens het filmen automatisch een door jou gekozen persoon volgt, en Photo Assist, waarmee je foto's bewerkt door te typen wat er anders moet. Video's bewerken via Gemini Omni klinkt leuk, maar daarvoor is een Google AI Pro-abonnement nodig van €21,99 per maand. Kopers krijgen zes maanden gratis; daarna betaal je zelf. Reken zulke functies dus niet tot de standaarduitrusting van het toestel.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy S26 FE is vanaf 4 september verkrijgbaar in de kleuren Blueberry, Graphite en Pistachio, voor een adviesprijs van €799. Daarmee is hij €50 duurder dan de S25 FE bij zijn introductie, terwijl je er nauwelijks iets voor terugkrijgt. Sterker nog: die S25 FE is inmiddels al voor €499 te vinden en krijgt dezelfde One UI 9-update. Wie niet per se de nieuwste chip nodig heeft, kan met de voorganger dus zo'n €300 besparen. Wil je toch weten wanneer de S26 FE hier te koop is, zet dan hieronder een release-alert aan.