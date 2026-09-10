iPhone 18 Pro en Pro Max officieel: bescheiden upgrade, €150 duurder

Alle aandacht ging gisteren tijdens de keynote uit naar de nieuwe iPhone Duo, maar Apple bracht ook twee andere iPhones mee: de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max. Twee herkenbare maar nog krachtiger telefoons die vooral opvielen door het uitblijven van de reguliere iPhone 18. De iPhone 18 Pro kost vanaf €1479, €150 meer dan zijn voorganger, en is vanaf 12 september te bestellen.

In het kort Camera-upgrade : De 48MP-hoofdcamera van de iPhone 18 Pro krijgt een variabel diafragma met vier standen, van f/1.48 tot f/4.0

Hogere prijs : De iPhone 18 Pro kost vanaf €1479 en de 18 Pro Max vanaf €1629, beide €150 meer dan hun voorganger

Beschikbaarheid : Bestellen kan vanaf 12 september, leveringen starten op 18 september

Eigenlijk was het maar een rare keynote. Niet Tim Cook maar John Ternus praatte ons ditmaal bij, en die verraste met een One More Thing: de iPhone Duo, Apple's eerste foldable. Die uitbreiding van het assortiment ging ten koste van de iPhone 18. Die ontbrak en volgt mogelijk begin 2027.

Vier verbeteringen, nul verrassingen: het overzicht dat Apple zelf toonde

En daarmee zouden we haast vergeten dat er twee nieuwe krachtige iPhones zijn aangekondigd: de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max. Beide telefoons zijn vrij makkelijk samen te vatten:

Variabel diafragma

Krachtiger prestaties

Langere accuduur

Nieuwe kleuren

Variabel diafragma

Je merkt aan alles dat de iPhone Pro-modellen een beetje uitontwikkeld zijn. Echt veel nieuws was er niet. Al deed Apple het voorkomen alsof de nieuwe 48MP Fusion-camera met variabel diafragma iets totaal nieuws was. Dat mag voor Apple dan wel zo zijn, wij zagen het al eerder op de Samsung Galaxy S9 uit 2018.

Variabel diafragma: 6 lamellen, 4 standen

Apple past hiervoor zes lamellen toe die ieder dunner zijn dan een menselijke haar. Die zetten de opening in vier standen: f/1.48, f/1.8, f/2.8 en f/4.0. Met f/1.48 is dit meteen de lichtsterkste lens die Apple ooit in een iPhone stopte. Door de opening richting de sensor groter of kleiner te maken heb je meer controle over de scherptediepte en de hoeveelheid lichtinval in het donker. Oftewel: je kunt mooiere foto's maken in meerdere situaties. En het ideale is dat het meestal automatisch gaat, tenzij je dankzij Pro Controls zelf aan de knoppen draait.

A20 Pro-chip

De iPhone Pro-serie bestond altijd al uit de krachtigste iPhones en de A20 Pro-chip zorgt hier weer voor een mooie snelheidswinst. Apple belooft een 20% snellere CPU, een 40% snellere GPU en een twee keer zo snelle verwerking van AI-taken. En door een grotere dampkamer kunnen de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max tot 40% langer op volle kracht presteren.

Diep weggestopt in de iPhone 18 Pro: de A20 Pro-chip

De energiezuinigere A20 Pro-chip en de grotere batterij zorgen ervoor dat je zes uur langer video kunt afspelen dan destijds met de iPhone 17 Pro Max, tot wel 43 uur in totaal. Je zult dus minder snel op zoek hoeven naar een stopcontact. En mocht dat wel nodig zijn dan brengt een laadsessie van een kwartier je batterij alweer naar 50%.

Nieuwe kleuren en een kleiner Dynamic Island

Je koopt de iPhone 18 Pro en iPhone 18 Pro Max in vier verschillende kleuren: Burgundy (donkerrood), Glacier (lichtblauw), Silver en Black. Geheugenuitvoeringen zijn er in 256GB oplopend tot 2TB. Verder is het Dynamic Island aangepakt: het is kleiner geworden en toont voortaan tot drie Live Activities tegelijk.

Het beschikbare kleurenpalet: Black, Silver, Glacier en Burgundy

€150 duurder: wat krijg je ervoor?

Het instapmodel van de iPhone 18 Pro kost €1479 en dat is €150 meer dan waarvoor de iPhone 17 Pro destijds uitkwam. Voor de 2TB-uitvoering betaal je fors: die kost €2979. Diezelfde prijsverhoging zien we ook bij de iPhone 18 Pro Max. Prijzen daarvan starten bij €1629 voor het 256GB-model en lopen op tot €3129 voor het nieuwe 2TB-model.

Apple's eigen verklaring: geheugen- en opslagchips zijn door de vraag vanuit AI-datacenters zo duur geworden dat het bedrijf die kosten niet langer zelf opvangt. Dat is een verklaring, geen tegenprestatie. Wat je voor die €150 extra krijgt is een diafragma dat Samsung acht jaar geleden al had, een snellere chip en een grotere batterij, in een behuizing die verder onveranderd bleef. Uitwijken naar een ouder model helpt dit keer weinig: Apple verhoogde tegelijk de prijzen van de iPhone 16, iPhone 17, iPhone Air en iPhone 17e met €100 en haalde de iPhone 17 Pro uit het assortiment. Wie die nog wil, moet snel zijn bij winkels die voorraad hebben. Wie vooral een goede camera en een lange accuduur zoekt, kan anders beter kijken naar een Android-vlaggenschip van Samsung of Google.

Wat je in Europa niet krijgt

Een deel van de keynote is voor ons bovendien niet van toepassing. De nieuwe Siri en de andere Apple Intelligence-functies uit iOS 27 werken vooralsnog niet in de EU. Ook dat weegt mee bij de vraag of de meerprijs terecht is.

Bestellen kan vanaf 12 september om 14:00, leveringen starten vanaf 18 september.

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