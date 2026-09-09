iPhone Duo officieel: van iPhone naar bijna-iPad voor €2339

Geheel volgens verwachting heeft John Ternus, de nieuwe CEO van Apple, de eerste foldable iPhone gepresenteerd. We noemen hem iPhone Duo, iets wat een last-minute gerucht al voorspelde. Ook de prijs werd correct voorspeld: $1999, met verkrijgbaarheid eind oktober. Inmiddels is ook de europrijs bekend: €2339.

In het kort Eerste opvouwbare iPhone : Klapt open van 5,4 naar 7,6 inch, met een selfiecamera onder het binnenscherm

Vanaf €2339 : Pre-orderen kan vanaf 16 oktober, leveringen starten 23 oktober; de topuitvoering met 2TB kost €3839

Twee accu's : Volgens Apple tot 31 uur video op het binnenscherm en 44 uur via het buitenscherm

Doordat Apple vrij laat is met het betreden van de foldablemarkt hebben we veel al eerder gezien, tot en met de vormgeving van de iPhone Duo aan toe. Deze lijkt namelijk sterk op de recent aangekondigde Xiaomi 18 Fold. Met sterk afgeronde hoeken en een asymmetrisch buitenscherm. Maar er waren ook verrassingen.

John Ternus had wel gevoel voor nostalgie door de iPhone Duo in het Steve Jobs Theater aan te kondigen

Selfiecamera onder het scherm, waar Samsung juist afhaakte

Zo past Apple een selfiecamera binnenin toe onder het scherm, iets waar Samsung eerder nog afscheid van nam bij de Z Fold-serie. Dat deden de Zuid-Koreanen niet zonder reden dus we zijn benieuwd welke oplossingen Apple bedacht heeft om bijvoorbeeld de beeldkwaliteit te verbeteren.

Van 5,4 inch dicht naar 7,6 inch open

Het buitenste scherm meet 5,4 inch en oogt breder dan eerdere iPhones. Apple maakt slim gebruik van die extra schermruimte door de bedieningsknoppen te verplaatsen van onderen naar rechts. Hierdoor oogt de iOS-interface vergelijkbaar met andere iPhones.

Ingeklapt gebruik je het 5,4-inch buitenscherm, opengeklapt het 7,6-inch binnenscherm

Open de iPhone Duo en een 7,6 inch groot scherm ontstaat. Dat is 50% meer schermoppervlak dan de iPhone 18 Pro Max biedt en zelfs 80% meer dan de iPhone 18 Pro. Een toplaag met nano-texture finish moet zorgen voor een duurzamer scherm dat minder gevoelig is voor krassen. Apple gelooft hier zo erg in dat het later dit jaar ondersteuning brengt voor de Apple Pencil; een unicum voor een iPhone.

De iPhone Duo maakt gebruik van Touch ID, dat je voor meerdere vingers kunt instellen, ideaal voor als je je opvouwbare iPhone vaak anders vasthoudt. Er zitten achterop twee camera's: een 48MP Fusion hoofdcamera en een 48MP ultra-groothoek. Zoomen doe je op de hoofdsensor met een kwaliteit die overeenkomt met 2x optisch.

Twee 48MP-sensoren maar geen telelens: zoomen gebeurt op de hoofdsensor

Prestaties haalt de iPhone Duo uit de Apple A20 Pro-chip die ook in de iPhone 18 Pro-modellen zit. Deze op 2 nanometer gefabriceerde processor krijgt betere oplossingen om hitte te geleiden waardoor de iPhone Duo tot 35% langer hoge prestaties kan neerzetten dan de iPhone 17 Pro kon.

Twee accu's goed voor 31 uur video

Om batterijzorgen voor te zijn heeft Apple gebruikgemaakt van een tweetal accu's; in ieder deel één. Nu doen meer foldablefabrikanten dat, al claimt Apple in zijn geval een accuduur van 24 uur en zelfs 31 uur video playback op het binnenscherm. Wie vooral het buitenscherm gebruikt, moet tot 44 uur video kunnen halen. De helft opladen kan volgens Apple al in 20 minuten en slechts 5 minuten aan de lader levert je iPhone Duo 5 uur extra kijktijd op.

iPhone Duo pre-orderen vanaf 16 oktober voor €2339

Je zult nog even geduld moeten hebben om de Apple iPhone Duo te bestellen: vanaf 16 oktober kun je hem pre-orderen en exemplaren worden 23 oktober verzonden. In Nederland kost het instapmodel met 256GB €2339, waar Amerikanen $1999 betalen. Voor 512GB rekent Apple €2589, 1TB kost €3089 en de topuitvoering met 2TB staat voor €3839 in de prijslijst. Goedkoop is dat niet: een Samsung Galaxy Z Fold 8 koop je op dit moment al vanaf zo'n €1519.

De Xiaomi 18 Fold, waar de Duo zo op lijkt, is er voorlopig alleen in China. Of Apple dat prijsverschil waarmaakt met zijn binnenscherm en accuduur zoeken we uit zodra we de iPhone Duo zelf in handen hebben. Meld je intussen aan voor onze gratis reminderservice om eenmalig een seintje te krijgen zodra de iPhone Duo te bestellen is.

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