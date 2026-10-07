Huawei plant met HarmonyOS wereldwijde comeback

Huawei plant een comeback op de telefoonmarkt buiten China. Topman Richard Yu zei op 3 oktober tijdens een internationale persbijeenkomst in Shenzhen dat het bedrijf terug wil naar de wereldmarkt, met zijn eigen besturingssysteem HarmonyOS. Het is een plan en geen besluit: een datum, landen of toestellen noemde Yu niet. Voor Nederland zou het de terugkeer zijn van een merk dat na het Amerikaanse handelsverbod vrijwel uit de winkels verdween.

In het kort Huawei plant met HarmonyOS een comeback op de telefoonmarkt buiten China, maar noemt nog geen datum

Een derde ecosysteem naast iOS en Android strandde eerder bij BlackBerry, Microsoft en Palm, steeds op het gebrek aan apps

Na het Amerikaanse handelsverbod van 2019 kwamen Huawei-telefoons nog wel naar Nederland, maar winkels namen ze nauwelijks meer op

We zouden de innovatieve Huawei-telefoons hier graag weer terug willen zien

Een opvallende ambitie voor een bedrijf dat in het tweede kwartaal van 2020 nog de grootste telefoonmaker ter wereld was. Richard Yu, die bij Huawei de consumententak leidt, sprak tijdens de bijeenkomst zelf van een eerste plan. Ook het persbericht dat Huawei na afloop verstuurde, is voorzichtig:

Huawei overweegt HarmonyOS in de toekomst geleidelijk naar de wereldmarkt te brengen en probeert stap voor stap terug te keren naar de markt buiten China.

Huawei zegt dat het HarmonyOS-ecosysteem inmiddels meer dan 90 miljoen apparaten, 450.000 apps en diensten en 11 miljoen ontwikkelaars telt. Indrukwekkende getallen, maar ze komen vrijwel volledig uit China.

Waarom Huawei-telefoons uit de winkels verdwenen

In 2019 legden de Verenigde Staten Huawei een handelsverbod op. Daardoor mochten nieuwe Huawei-telefoons geen Google-diensten meer krijgen: geen Play Store, geen Gmail, geen Google Maps en geen YouTube-app. Technisch draaiden ze nog op Android, maar voor de gebruiker was dat een half product. Klanten brachten de toestellen massaal terug naar de winkel omdat hun vertrouwde apps ontbraken. De verwarring was te groot. Nieuwe toestellen uit de Pura- en nova-lijn kwamen nog wel naar Europa, maar winkels namen ze nauwelijks meer op, mogelijk ook vanwege die hoge retouraantallen. Smartwatches en tablets van Huawei bleven wel gewoon te koop.

Een derde ecosysteem: daar strandden BlackBerry, Microsoft en Palm

Voor de terugkeer kiest Huawei niet opnieuw voor Android zonder Google, maar voor een volledig eigen platform. In China draaien Huawei-telefoons sinds 2024 op een versie van HarmonyOS zonder Android-basis, tijdens de ontwikkeling bekend als HarmonyOS NEXT. Android-apps werken daar niet meer: iedere app moet opnieuw voor HarmonyOS gebouwd worden. Daarmee wordt HarmonyOS een derde ecosysteem naast iOS en Android. En precies daar liepen eerder grote namen op stuk:

BlackBerry: lanceerde in 2013 het volledig vernieuwde BlackBerry 10. Het aanbod aan apps bleef ver achter en in 2015 bracht BlackBerry zelf een Android-telefoon uit.

lanceerde in 2013 het volledig vernieuwde BlackBerry 10. Het aanbod aan apps bleef ver achter en in 2015 bracht BlackBerry zelf een Android-telefoon uit. Microsoft: stak miljarden in Windows Phone en nam zelfs de telefoontak van Nokia over. Populaire apps bleven weg of kwamen laat, en uiteindelijk trok Microsoft de stekker uit zijn telefoonplatform.

stak miljarden in Windows Phone en nam zelfs de telefoontak van Nokia over. Populaire apps bleven weg of kwamen laat, en uiteindelijk trok Microsoft de stekker uit zijn telefoonplatform. Palm: kreeg in 2009 lovende kritieken voor webOS op de Palm Pre. HP nam Palm in 2010 over en stopte in 2011 al met webOS-apparaten.

De gemene deler is steeds hetzelfde kip-en-eiprobleem: zonder apps geen gebruikers, en zonder gebruikers bouwen ontwikkelaars geen apps. Yu kent die geschiedenis ook. Hij noemde zelf Windows Phone, Bada van Samsung en Symbian van Nokia als besturingssystemen die het niet redden, en stelde dat Huawei wel is geslaagd.

Wat Huawei anders heeft

Helemaal ongelijk heeft Yu niet. Het grootste pluspunt van Huawei is de hardware, en die was jarenlang subliem. Op cameragebied liep Huawei mijlen voor. De P30 Pro had in 2019 al een periscoopzoomcamera; Samsung kwam daar pas een jaar later mee, met de Galaxy S20 Ultra. Ook met foldables was Huawei er vroeg bij: de Mate X verscheen in hetzelfde jaar als Samsungs eerste Galaxy Fold, en met de Mate XT bracht Huawei in 2024 de eerste telefoon uit die je twee keer kunt vouwen. Met het verdwijnen van Huawei verloor de markt een zeer innovatieve speler, die merken als Samsung scherp hield.

Richard Yu tijdens de onthulling van de Huawei P30 Pro met periscoopcamera

Daarnaast heeft Huawei iets wat BlackBerry, Microsoft en Palm nooit hadden: een thuismarkt van tientallen miljoenen gebruikers, waarvoor ontwikkelaars nu al apps bouwen. HarmonyOS hoeft dus niet vanaf nul te beginnen. En Huawei heeft weinig keus: met Google-diensten terugkomen kan niet zolang het handelsverbod geldt.

Maar die apps zijn Chinees. Voor een Nederlandse gebruiker telt of zijn bankapp, de NS-app, DigiD of zijn favoriete berichtenapp werkt. Die moeten de makers stuk voor stuk voor HarmonyOS bouwen, voor een platform dat hier nog geen gebruikers heeft. Op Huawei's smartwatches draait HarmonyOS buiten China al wel, maar een horloge heeft maar een handvol apps nodig. Een telefoon is een ander verhaal.

HarmonyOS kent een goed gevulde appwinkel, maar geen Nederlandse bankapps of DigiD

Wat betekent dit voor jou?

Op korte termijn verandert er niets. Wel een paar dingen om in het achterhoofd te houden:

Check eerst je apps: komt er ooit een HarmonyOS-telefoon naar Nederland, controleer dan vóór aankoop of je bankapp en andere apps die je dagelijks gebruikt beschikbaar zijn.

komt er ooit een HarmonyOS-telefoon naar Nederland, controleer dan vóór aankoop of je bankapp en andere apps die je dagelijks gebruikt beschikbaar zijn. Huawei is hier wel met wearables: wie het merk wil proberen, kan nu al terecht bij de Huawei-smartwatches.

De hardware heeft Huawei nog altijd, en een extra innovatieve speler zou de hele markt goed doen. Maar zolang Huawei geen datum, geen toestellen en geen Europese apps kan noemen, is dit vooral een intentie.