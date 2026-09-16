Provider moet je wijzen op goedkoper abonnement, ACM gaat eindelijk handhaven

Al sinds 2021 moet je provider je vóór het einde van je contract vertellen dat je kunt opzeggen en welk abonnement goedkoper is. Gebeurde dat? Nauwelijks. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) schrijft providers nu voor hoe het moet, en gaat daarna handhaven. Dit merk jij ervan.

In het kort Oude plicht : providers moeten je al sinds 2021 vóór het einde van je contract wijzen op je opzegrecht en een voordeliger abonnement; bij 60% van de mobiele abonnementen is de looptijd verstreken

Voorbeeldbrief : de ACM schrijft nu voor hoe het moet, met een apart bericht per post of mail, en kan bij meldingen boetes tot 900.000 euro of 1 procent van de jaaromzet opleggen

Nog even wachten : de regel is een concept, reageren kan tot 27 oktober 2026 en het eerste bericht van je provider komt niet vóór 2027

Update 15:26 De ACM laat desgevraagd weten dat bij 60% van de mobiele abonnementen de looptijd is verstreken, dat zij handhaaft op basis van meldingen van consumenten en dat het boetemaximum 900.000 euro of 1 procent van de jaaromzet is.

De regel staat al vijf jaar in de wet, maar providers maakten zich er makkelijk vanaf door een klein regeltje op de factuur of een onvindbaar linkje naar hun website. Wie dat niet vond, bleef vastzitten aan een oud abonnement dat ieder jaar duurder werd. En dat zijn er veel: bij 60% van de mobiele abonnementen is de looptijd verstreken, blijkt uit de marktbeschouwing van de ACM, en die klanten betalen meer dan klanten die nog in hun eerste looptijd zitten. Nieuw is het verwijt niet: precies tien jaar geleden verscherpte de ACM ook al het toezicht omdat providers hun klanten slecht informeerden over hun rechten.

Vodafone verstopt een verlopen looptijd onder een link

Waarom een voorbeeldbrief en geen boete?

Omdat de wet op dit punt te vaag was. Providers moeten je "op genoegzame wijze" informeren over "de voordeligste tarieven", maar wat dat is, stond nergens. Zolang dat zo is, is een boete voor de rechter moeilijk overeind te houden. Daarom legt de ACM in een nieuwe beleidsregel vast wat zij onder de wet verstaat, met een voorbeeldbrief erbij. Dat voorstel ligt nu ter consultatie: providers en andere belanghebbenden kunnen tot 27 oktober reageren, daarna stelt de ACM de regel definitief vast.

Veel mensen hebben al jaren hetzelfde abonnement en betalen door jaarlijkse prijsstijgingen meer dan nieuwe klanten voor dezelfde dienst. Dat komt neer op een loyaliteitsboete voor trouwe klanten.

En dan? Boetes tot in de miljoenen

Wie de voorbeeldbrief gebruikt, zit goed. Wie iets anders verzint en daarmee tekortschiet, kan daarna wél een boete verwachten. Het maximum is 900.000 euro of 1 procent van de jaaromzet, bevestigt de ACM aan NieuweMobiel.NL, en dat laatste telt bij providers zwaar. In 2019 kregen KPN, T-Mobile, Vodafone en Tele2 samen ruim 13 miljoen euro boete voor onduidelijke informatie op hun websites, tussen 2,7 en 3,9 miljoen per provider. Ook kan de ACM een last onder dwangsom opleggen: een bedrag per dag of per overtreding, net zolang tot de provider het wél goed doet. Eén kanttekening: de ACM gaat niet zelf controleren, maar treedt op "als we daar aanleiding toe zien in de vorm van bijvoorbeeld meldingen". Krijg je straks een bericht dat niet aan de regels voldoet, of helemaal geen bericht, meld het dan bij ACM ConsuWijzer. Zonder meldingen gebeurt er weinig.

Wat stuurt je provider straks?

Volgens de ACM-beleidsregel een apart bericht per post of e-mail, tussen drie maanden en één maand voor het einde van je contract. Niet verstopt in een factuur of reclamemail. In het bericht staat naast je einddatum (de dag vanaf wanneer je kosteloos kunt opzeggen) ook wat je nu per maand betaalt en een tabel met het goedkopere abonnement van dezelfde provider, met de besparing per maand én over de hele looptijd. Ben je al stilzwijgend verlengd? Dan krijg je dat overzicht ieder jaar.

Moet je iets doen?

Nee. Doe je niets, dan loopt je abonnement door en blijf je maandelijks opzegbaar. Wil je het goedkopere abonnement, dan vraag je dat zelf aan. De regel is nog een concept en de definitieve versie komt eind dit jaar; een overgangstermijn komt er niet, omdat de plicht zelf al bestaat. Providers kunnen volgens de ACM dus nu al met de voorbeeldbrief aan de slag, maar verplicht is het pas na publicatie. Reken dus niet op het bericht van je provider vóór 2027.

Twee valkuilen

Allereerst de timing. Verlengen kan bij de meeste providers al vier maanden voor de einddatum, en dat aanbod komt met een nieuw toestel erbij. Het verplichte bericht mag pas drie maanden van tevoren komen. Wie meteen tekent, heeft de vergelijking nooit gezien. Wacht dus op dat bericht, of vraag de vergelijking zelf op.

Tip: laat ons je waarschuwen. Sla de einddatum van je abonnement op in Sla de einddatum van je abonnement op in je account onder het kopje Provider en contract, en je krijgt een mail zodra je kunt verlengen of overstappen. Zo mis je het moment niet, ook niet zolang de brief van je provider nog niet verplicht is.

Let ook op de reikwijdte. Het bericht vergelijkt alleen binnen het aanbod van je eigen provider. Dat het zusterlabel op hetzelfde netwerk (Simyo bij KPN, Ben en Simpel bij Odido, hollandsnieuwe bij VodafoneZiggo) of een concurrent goedkoper is, lees je er niet in. Het is een wekker, geen vergelijkingssite. Gelukkig is daar NieuweMobiel.NL.

Wat je nu al kunt doen

Het recht op die informatie heb je al. Zoek in de app van je provider je einddatum en je maandbedrag op en zet dat naast wat een nieuwe klant voor dezelfde bundel betaalt, ook bij het zusterlabel. Is het verschil groot? Dan betaal jij de loyaliteitsboete. Hoe je daarna kiest tussen verlengen, overstappen of blijven zitten, lees je in onze beslishulp.