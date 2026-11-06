Energielabel: zes op de tien telefoons halen een A, tablets niet

Sinds juni 2025 moet bij iedere nieuwe smartphone en tablet een energielabel staan, ook online. Lange tijd leek dat vooral een papieren regel, maar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert inmiddels actief of webshops en vergelijkingssites zich eraan houden. Wij weten dat uit de eerste hand: ook NieuweMobiel.NL kreeg een aanschrijving. En nu alle labels in onze database staan, hebben we ze geteld. Wat betekent dat voor jou als koper, en wat staat er eigenlijk op zo'n label?

In het kort Handhaving gestart : De NVWA controleert webshops en vergelijkers op het energielabel voor smartphones en tablets, verplicht sinds 20 juni 2025

Eigen cijfers : Zes op de tien smartphones in onze database halen energieklasse A, van de tablets haalt geen enkele een A of B

Gevolg voor import : Toestellen zonder Europese registratie, zoals de Xiaomi 18-serie, mogen formeel niet worden aangeboden en verdwijnen uit de prijsoverzichten

NVWA controleert webshops en vergelijkers

Eind oktober ontvingen wij een mail van de NVWA: de toestellen op NieuweMobiel.NL waren niet op de juiste manier van een energielabel voorzien. We toonden al wel de energieklasse op productpagina's en linkten naar de Europese productdatabank EPREL, maar dat is niet genoeg. De regels schrijven voor dat het label zichtbaar is bij iedere prijs, met een pijl in de kleur van de energieklasse en het volledige etiket één klik verderop. Wie daar niet aan voldoet, krijgt een termijn om het te herstellen en daarna een herinspectie. Blijft het fout, dan dreigt een boete.

De pijl staat bij iedere prijs; een klik opent het volledige etiket

Wij hebben de weergave binnen een week aangepast: bij iedere prijs staat nu de officiële EPREL-pijl op de productafbeelding, en een klik opent het complete etiket. De NVWA bevestigde eind oktober dat de weergave nu klopt en controleerde vervolgens ook op volledigheid. De officiële herinspectie liep op het moment van schrijven nog; zodra de uitkomst bekend is, voegen we die hier toe.

Wat staat er op het energielabel van een telefoon?

Toen het label in juni 2025 verplicht werd, zetten we de onderdelen al op een rij en schreven we dat we die gegevens aan onze database wilden toevoegen. Dat ging trager dan gehoopt, maar inmiddels staat alles erin. Het stroomverbruik van een telefoon is verwaarloosbaar; het label gaat vooral over hoe lang het toestel meegaat.

Energieklasse A tot G : gebaseerd op de accuduur per lading in verhouding tot de accucapaciteit

: gebaseerd op de accuduur per lading in verhouding tot de accucapaciteit Accuduur : het aantal uren en minuten dat het toestel meegaat op één lading, volgens een gestandaardiseerde test

: het aantal uren en minuten dat het toestel meegaat op één lading, volgens een gestandaardiseerde test Laadcycli : hoeveel volledige laadcycli de accu aankan voordat hij onder 80 procent van zijn capaciteit zakt, met 800 als wettelijk minimum

: hoeveel volledige laadcycli de accu aankan voordat hij onder 80 procent van zijn capaciteit zakt, met 800 als wettelijk minimum Valbestendigheid A tot E : hoeveel vallen op een harde ondergrond het toestel doorstaat zonder functieverlies

: hoeveel vallen op een harde ondergrond het toestel doorstaat zonder functieverlies Repareerbaarheid A tot E : hoe makkelijk onderdelen te vervangen zijn en hoe lang software-updates en reserveonderdelen beschikbaar blijven

: hoe makkelijk onderdelen te vervangen zijn en hoe lang software-updates en reserveonderdelen beschikbaar blijven Stof- en waterdichtheid: de IP-classificatie

Via de QR-code op het label kom je bij de EPREL-registratie van het toestel, waar de fabrikant alle testgegevens heeft vastgelegd. Dat maakt het label voor het eerst mogelijk om toestellen op levensduur te vergelijken in plaats van alleen op specificaties.

Zes velden, waarvan er maar één groot wordt afgedrukt

Smartphones halen massaal een A, tablets vrijwel nooit

Nu alle registraties in onze database staan, kunnen we voor het eerst tellen hoe de klassen zijn verdeeld. Bij smartphones is het beeld rooskleurig: zes op de tien toestellen met een label halen een A en een derde een B. Lager dan D komt niet voor. Ook Apple, dat vorig jaar nog klaagde over de testmethode, haalt met de iPhone 17-serie een A. Bij tablets is het beeld precies omgekeerd: geen enkele tablet met een label haalt een A of B, en meer dan driekwart zit op F of G. Waarom dat zo is, blijkt niet uit het label zelf; vermoedelijk vraagt een groot scherm zoveel van de accu dat tablets in de rekenmethode structureel achterblijven.

Energieklasse Smartphones Tablets A 60% 0% B 34% 0% C 4% 1% D 2% 9% E 0% 13% F 0% 33% G 0% 44%

Verdeling van de energieklassen over alle smartphones en tablets met een EPREL-registratie in de NieuweMobiel-database, peildatum 30 oktober 2026; toestellen zonder label zijn buiten beschouwing gelaten

Fabrikanten sturen bovendien zichtbaar op het label. Van de smartphones die in 2025 werden aangekondigd haalde 55 procent een A, van de toestellen van 2026 is dat 74 procent, en C en D komen dit jaar niet meer voor. Bij tablets is van die verbetering niets te zien: ook van de tablets van 2026 zit driekwart op F of G. De energieklasse zegt bij smartphones dus steeds minder over het onderscheid tussen toestellen; bij tablets juist veel.

Aangekondigd A B C of D t/m 2024 49% 45% 6% 2025 55% 35% 10% 2026 74% 26% 0%

Smartphones met een EPREL-registratie in de NieuweMobiel-database, naar jaar van aankondiging; toestellen van vóór 2025 zijn achteraf vrijwillig geregistreerd

Waarom sommige toestellen geen label hebben

Niet iedere telefoon in onze vergelijker heeft een label, en dat is meestal terecht: toestellen van vóór 20 juni 2025, featurephones en modellen die niet meer nieuw te koop zijn hoeven er geen te hebben. Lastiger ligt het bij importtoestellen zoals de Xiaomi 18-serie en de Oppo Find N6, die officieel niet in Europa verschijnen. De importeur is dan zelf verantwoordelijk voor de registratie in EPREL, en zonder registratie mag een toestel formeel niet worden aangeboden in de EU.

Wat je hieraan hebt als koper

Het gevolg van de controles is dat je bij Nederlandse winkels en vergelijkers steeds vaker een compleet label ziet, ook bij modellen van een jaar oud. Koop je een smartphone, kijk dan voorbij de grote letter naar de repareerbaarheidsklasse en het aantal laadcycli: dat zijn de cijfers die bepalen of een telefoon vier jaar meegaat of na twee jaar aan vervanging toe is. Koop je een tablet, dan is de energieklasse juist wél een onderscheidend criterium, want daar lopen de verschillen van D tot G. En zie je bij een nieuw toestel helemaal geen label, dan is de kans groot dat het om import gaat, met alle gevolgen voor garantie en updates.

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