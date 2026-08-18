Redmi Note 17 Pro Max op komst: telefoon met 10.000 mAh-accu

Herken je dat, een telefoon die altijd leeg is? Xiaomi presenteert op 27 augustus de Redmi Note 17 Pro Max, met een accu van 10.000 mAh. Maar of het model dat hier verschijnt ook met zoveel mAh uitkomt, is nog maar afwachten. Diverse bronnen houden het buiten China op 9210 mAh.

In het kort Accu: Xiaomi houdt het op 10.000 mAh, maar diverse bronnen melden 9210 mAh voor het model dat buiten China verschijnt

Prijs: Gelekte Europese prijzen zetten de Pro Max op €600 voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslag, met een Snapdragon 6 Gen 5 als chip

Aankondiging: Xiaomi presenteert de Redmi Note 17-serie op 27 augustus 2026, samen met de Note 17 en Note 17 Pro

Xiaomi kondigt de Redmi Note 17-serie op 27 augustus 2026 aan, zo meldde het op zijn X-account. De serie zal bestaan uit de Redmi Note 17, Redmi Note 17 Pro en dus deze Redmi Note 17 Pro Max die met name vanwege z'n accucapaciteit opvalt. Op zijn eigen teaserpagina houdt Xiaomi het op 10.000 mAh. Diverse bronnen, waaronder Gagadget houden het voor het model buiten China echter op 9210 mAh. Gagadget wijt dat verschil aan Europese regelgeving. Welk getal de Nederlandse koper precies krijgt, weten we pas op 27 augustus.

Xiaomi zet de accu zelf centraal in de aankondiging

Intussen vonden wij alvast enkele afbeeldingen van de Redmi Note 17 Pro Max in de kleuren wit en groen. Achterop zien we twee camera's, waarbij het camera-eiland alvast enkele specificaties verklapt. Zo gaat het om een "50MP OIS camera". Verwacht dus een hoofdcamera met optische beeldstabilisatie. Gelet op het kleine formaat van de tweede lens vermoeden wij een hulpcamera of een ultra-groothoek met lage resolutie.

In beide kleuren valt op hoe klein de tweede cameralens is

Normaliter reserveren fabrikanten de naam "Max" voor hun grootste model, maar voor de Redmi Note 17 Pro Max klopt die naam hier niet. Het grootste model uit de serie is vermoedelijk de instap Redmi Note 17 met een 6,99 inch scherm. De Pro Max krijgt volgens geruchten een kleiner 6,83 inch display. De Max slaat hier echter op de batterij, met een capaciteit van 10.000 mAh in China. Opladen gaat met waarschijnlijk 100W, wat ook wel nodig is om zo'n groot exemplaar toch binnen afzienbare tijd volledig op te kunnen laden.

Daar staat wel iets tegenover. Volgens gelekte specificaties weegt de Pro Max 229,5 gram en is hij 8,6 mm dik, waarmee hij fors zwaarder is dan een doorsnee telefoon van dit formaat. Dat er überhaupt zoveel capaciteit in zo'n behuizing past, komt door siliciumkoolstof-techniek (Si-C), waarbij er meer energie in dezelfde ruimte gaat.

Wat gaat het kosten? Officieel is er nog niets bekend, maar gelekte Europese prijzen zetten de Redmi Note 17 5G op €400, de Note 17 Pro op €500 en deze Pro Max op €600 voor de uitvoering met 8GB werkgeheugen en 256GB opslag. Dat laatste bedrag valt op, want volgens dezelfde geruchten zit er een Snapdragon 6 Gen 5 in: een mid-range chip. Je betaalt bij dit toestel dus vooral voor de accu en niet voor de prestaties. Wie een lange accuduur belangrijker vindt dan snelheid, krijgt daar veel voor terug. Wie voor €600 ook een vlotte telefoon verwacht, kan beter verder kijken.

Op de globale Xiaomi-website lezen we verder dat de Note 17-serie met nogal wat extra's komt. Een gratis scherm- en achterkantvervanging binnen 24 maanden, een batterijvervanging binnen 36 maanden, 3 maanden aan gratis Spotify Premium, 2 maanden gratis YouTube Premium en 6 maanden gratis Google One-toegang met 200GB opslag. Uiteraard zijn er voorwaarden van toepassing: Xiaomi zet er zelf "limited eligibility" bij, wat betekent dat lang niet iedere koper meedoet. Of Nederlandse kopers deze proefabonnementen daadwerkelijk krijgen, is dus nog onduidelijk. Geldt het aanbod ook hier, dan is het royaal.

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Het complete verhaal horen we 27 augustus 2026. Dan kondigt Xiaomi de Redmi Note 17-serie officieel aan met een wereldwijde lancering in het vooruitzicht. Wij zullen dan met name opletten wat de adviesprijzen worden, hoeveel jaren updates je mag verwachten en of er verborgen beperkingen zijn.

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