Grand Theft Auto VI ligt vanaf vandaag in de winkel en dat gaat ook aan de telefoonwereld niet voorbij. Luxe-ombouwer Caviar hult de Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra in goud en zet er zes sterren op. Daarvoor betaal je een veelvoud van de gewone prijs, terwijl onder dat goud precies dezelfde telefoon zit. En het spel zelf? Dat draait er niet op.

In het kort Caviar brengt rond de release van GTA VI een vergulde Ocean Drive-editie uit van de Galaxy Z Fold 8 Ultra, vanaf 11.560 dollar

Technisch is het dezelfde telefoon als de gewone Fold 8 Ultra; alleen de buitenkant is anders en de oplage is negentien stuks

GTA VI draait niet op een telefoon: spelen kan alleen door het beeld van je PlayStation 5 of Xbox te streamen, en daarvoor is de gewone Fold 8 geschikter

De editie heet Ocean Drive, naar de boulevard in Miami Beach, de omgeving die model stond voor Vice City. Caviar geeft de Galaxy Z Fold 8 Ultra een titanium behuizing met een sierpaneel dat twee lagen 24 karaat goud heeft gekregen. Daarover lopen strakke art-decolijnen die verwijzen naar de gevels van South Beach, en golvende contouren die de oceaan moeten voorstellen. Middenop prijkt het embleem 'Most Wanted'.

Zes sterren onder het embleem: het hoogste opsporingsniveau uit Vice City

De zes sterren daaronder zijn een knipoog voor wie de serie al langer volgt. In Vice City uit 2002 was zes het hoogste opsporingsniveau, het moment waarop het leger met tanks uitrukte. In GTA V ging Rockstar terug naar vijf.

Dezelfde Fold 8 Ultra, alleen de buitenkant is anders

Wie de prijs ziet, zou anders verwachten, maar technisch verandert er niets. Je krijgt de Fold 8 Ultra zoals Samsung hem levert: het smalle coverscherm, opengeklapt een bijna vierkant scherm, een accu van 5000 mAh die met 45W oplaadt en een ultragroothoekcamera van 50MP. Geen extra geheugen, geen betere camera, geen exclusieve software.

Bij de prijs inbegrepen: een presentatiedoos en een vergulde sleutel

Caviar vraagt voor de Ocean Drive minimaal 11.560 dollar. Ter vergelijking: de gewone Fold 8 Ultra werd in juli aangekondigd vanaf €2199. Het verschil betaal je dus volledig voor goud, titanium en schaarste, want wereldwijd worden er maar negentien van gemaakt. Daar krijg je een luxe presentatiedoos, een echtheidscertificaat en een herdenkingssleutel van 24 karaat goud bij. Op verzoek graveert Caviar ook je naam of initialen in de rand.

Wat je er niet bij krijgt, is extra zekerheid. Caviar geeft één jaar garantie op het toestel en begint pas met de productie zodra het volledige bedrag is betaald.

GTA 6 spelen op een Fold: alleen via je console

Het wrange aan een telefoon in GTA-thema is dat GTA VI er niet op draait. Het spel is er alleen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S. Een mobiele versie bestaat niet en ook op pc moet je nog wachten.

Toch is een foldable geen gekke keuze voor wie onderweg of op de bank wil doorspelen. Via Remote Play stream je het beeld van je eigen console naar je telefoon, met een controller erbij. Alleen heeft Caviar daarvoor niet de handigste Fold uitgekozen. Het spel is gemaakt voor breedbeeld, en op het bijna vierkante scherm van de Fold 8 Ultra gaat een flink deel van het scherm op aan zwarte balken.

De gewone Galaxy Z Fold 8 is hier beter op zijn plek. Die heeft opengeklapt een breder 4:3-scherm, dus meer speelbeeld, en een coverscherm van 16:10 dat nog dichter bij het formaat van je televisie komt. De Ultra is het duurdere toestel, maar voor dit doel het minst geschikte van de twee.

Wel GTA in de tekst, geen Rockstar

Caviar is open over de inspiratiebron. In de productomschrijving staat dat de sfeer van Ocean Drive geliefd is bij fans van Grand Theft Auto en in aanloop naar GTA VI nieuw leven krijgt. De naam Rockstar valt daarentegen nergens, en uit niets blijkt dat de maker van het spel of Samsung erbij betrokken is. Caviar is een zelfstandige ombouwer die bestaande toestellen een nieuwe behuizing geeft.

De Ocean Drive hoort bij een collectie van zes ontwerpen die Most Wanted heet. Daarin zitten ook twee bewerkte versies van de iPhone 18 Pro en 18 Pro Max, een iPhone Duo met de naam Pink Alligator en twee slimme Ray-Ban-brillen.

Wie vooral een Fold 8 Ultra wil en geen kluisstuk, is met de gewone uitvoering dus precies even goed af. Alleen de zes sterren moet je er dan zelf bij verdienen.

Met voorkeursbronnen bepaal je zelf welk nieuws Google je vaker laat zien. Voorkeursbron in Google

Gerelateerd nieuws 22 juli Samsung Galaxy Z Fold 8, Ultra en Flip 8: naamtruc verhult hogere prijs