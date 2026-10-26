iPhone Duo: eerste kopers melden gebroken scherm op dezelfde plek

Zeven jaar nadat de eerste Galaxy Fold brak, vouwt Apple voor het eerst zelf. En de eerste iPhone Duo-kopers melden precies wat je dan niet wilt zien: een barst in het binnenscherm, bij vrijwel iedereen op dezelfde plek.

In het kort Zelfde plek : Eerste iPhone Duo-kopers in minstens vijf landen melden een barst in het binnenscherm, telkens op het scharnier

Geen verklaring : Apple reageert nog niet, maar publiceerde op de verkoopdag al een reparatiedocument met "gebroken scharnier" als symptoom

Je rechten : Binnen garantie vervangt Apple gratis; online kopers kunnen de Duo bovendien 14 dagen zonder reden retourneren

Samsung stelde de lancering van die eerste Galaxy Fold destijds uit nadat testexemplaren bij het scharnier het begaven; de oplossing was een langere beschermlaag en afgedekte scharnieruiteinden. Apple keek al die tijd toe en bracht pas op 23 oktober zijn eigen foldable in de winkel. Dat gebruikers van het eerste uur van de iPhone Duo nu hun eigen problemen melden, is daarom wel opvallend te noemen.

Vrijwel altijd dezelfde barst

De eerste melding verscheen op Reddit, zes uur na aanschaf, en inmiddels verzamelt een topic op het MacRumors-forum gevallen uit minstens vijf landen: de Verenigde Staten, Australië, Canada, China en Zuid-Korea. Hoeveel toestellen het betreft is onbekend, maar de eerste barsten doken al binnen enkele uren na de verkoopstart op. Niet iedere foto die rondgaat is echt: een deel bleek hergebruikt of met AI bewerkt, dus niet elke spectaculaire post op X is een nieuw geval.

Verschillende gebroken iPhone Duo-schermen: allemaal op hetzelfde punt

Bij een enkel geval kun je nog denken dat de gebruiker onvoorzichtig te werk is gegaan. Hij of zij drukte te hard op het vouwbare scherm, of er zat iets tussen toen het werd dichtgeklapt. Maar gek genoeg zien we bij vrijwel alle gevallen hetzelfde patroon: een barst langs de vouw in het midden, met daarnaast een felle band dode pixels die naar rechts doorloopt.

Getroffen consumenten melden vrijwel allemaal hetzelfde: na een paar keer openen leek er iets te knakken binnenin en barstte het scherm. De meeste eigenaren kregen in de Apple Store direct een vervangend exemplaar, maar niet overal: winkels in Shanghai en Jacksonville legden de schuld bij de eigenaar, en wie via de telefonische support een vervanger aanvraagt, moet eerst een borg ter hoogte van de volledige aankoopprijs laten blokkeren.

Het scharnier als mogelijke boosdoener

Wat de exacte reden is waarom het scherm telkens op dezelfde plek lijkt te breken is nog onbekend. Maar doordat Apple tijdens de onthulling van de iPhone Duo een afbeelding van de binnenkant met alle componenten toonde, en als we de foto's van beschadigde schermen daaroverheen leggen, dan kunnen we wel een mogelijke boosdoener aanwijzen.



Schuif de componentenfoto van Apple over de barsten en het scharnier ligt er telkens precies onder Schuif de componentenfoto van Apple over de barsten en het scharnier ligt er telkens precies onder

Het probleem lijkt telkens op hetzelfde scharnierpunt te ontstaan. Apple heeft nog geen officiële verklaring gegeven, maar publiceerde op de dag van de verkoopstart wel al een reparatiedocument voor de Duo. Daarin staat "verbogen of gebroken scharnier" als symptoom, met als enige oplossing het vervangen van het complete binnenscherm; een diagnose- of softwarefix is er niet. Apple hield er dus blijkbaar al rekening mee dat juist dit scharnier kapot kan gaan.

Net een Duo gekocht? Dit zijn je rechten

Barst je scherm binnen enkele dagen zonder val- of stootschade, dan valt dat onder de fabrieksgarantie van een jaar en hoort Apple het toestel kosteloos te vervangen of te repareren. Buiten de garantie kost een nieuw binnenscherm bij Apple Nederland €1149; met AppleCare+ (€17,99 per maand of €359 voor twee jaar) betaal je €99 eigen risico.

In Nederland sta je bovendien sterker dan Apple's eigen termijn: een toestel met een adviesprijs van €2339 moet een redelijke tijd meegaan en daar kun je je ook na dat eerste jaar bij de verkoper op beroepen. Heb je online besteld, dan kun je de iPhone Duo binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden terugsturen. Wie twijfelt, heeft dus twee weken om te besluiten of de Duo blijft.

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