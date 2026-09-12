iPhone Duo camera: hoe goed is hij? Bekijk de voorbeeldfoto’s

Apple kondigde deze week tijdens zijn keynote zijn allereerste foldable iPhone aan. Het is ook Apple's duurste iPhone ooit. En toch deelt het toestel iets met de voordeligste iPhone in het assortiment: de iPhone 17e. Ze hebben namelijk dezelfde 48MP Fusion hoofdcamera.

In het kort Zelfde hoofdcamera : De iPhone Duo en de iPhone 17e hebben dezelfde 48MP Fusion hoofdcamera (26mm, f/1.6, sensorverschuiving)

Prijsverschil : De iPhone Duo kost vanaf 2.339 euro, de iPhone 17e vanaf 719 euro; de Duo heeft extra een 48MP ultragroothoek en 4K-video op 120 fps

Zwakke plek : Van de selfiecamera onder het binnenscherm noemt Apple geen resolutie, alleen f/1.8 en video tot 1080p

Zelfde hoofdcamera als iPhone 17e, niet hetzelfde camerasysteem

Het gaat om een 48MP Fusion camera met een 26mm brandpuntsafstand, f/1.6 diafragma met sensorverschuiving en Hybrid Focus Pixels. Zoomen gebeurt op de sensor met maximaal 2x, wat 12MP-foto's oplevert met een brandpuntsafstand van 52mm. De lijst met cameraspecs staat zowel op de iPhone Duo als op de iPhone 17e vermeld. Het prijsverschil is daarentegen enorm: de iPhone Duo kost vanaf 2.339 euro, de iPhone 17e vanaf 719 euro. Wat de Duo wel extra heeft: een tweede 48MP Fusion camera als ultragroothoek met macrofunctie, en 4K-video op 120 beelden per seconde. Voor de hoofdcamera zelf betaal je dus geen cent meer dan bij de 17e.

In theorie maken beide telefoons dus dezelfde foto's, maar dat hoeft in de praktijk niet zo te zijn. Dat komt omdat een groot deel van de beeldkwaliteit bepaald wordt door de software. Apple claimt weliswaar op beide specificatiepagina's gebruik te maken van Deep Fusion en Photonic Engine, maar we sluiten niet uit dat de A20 Pro-chip in de iPhone Duo net wat meer beeldbewerking aankan dan de A19-chip in de iPhone 17e.

Voorbeeldfoto's van de iPhone Duo

En omdat een plaatje meer zegt dan duizend woorden, laten we je liever de foto's zien die de iPhone Duo heeft gemaakt. Je ziet ze hieronder. De eerste vier zijn gemaakt met de hoofdcamera, de laatste twee met de ultragroothoek.

Bovenstaande afbeeldingen zijn afkomstig van Apple zelf en zijn dus onder de meest ideale omstandigheden gemaakt door professionals. Resultaten thuis zullen ongetwijfeld minder zijn.

Nieuwe camerafuncties dankzij het buitendisplay

Wat de Duo als camera wél anders maakt dan een gewone iPhone, zijn de twee schermen. Apple bouwde daar een reeks functies omheen. Met Duo Preview ziet degene die je fotografeert zichzelf live op het buitendisplay, zodat hij zelf kan zien of hij goed in beeld staat.

Blikvanger toont een animatie op datzelfde buitendisplay, die volgens Apple de aandacht van wie je fotografeert naar de lens trekt. Slimme Foto drukt automatisch af zodra de Duo merkt dat iedereen klaarstaat. En omdat je op het buitendisplay meekijkt, maak je selfies gewoon met de veel betere camera's aan de achterkant. Of Blikvanger en Slimme Foto in de praktijk zo goed werken als Apple belooft, moet een test uitwijzen.

Half opengevouwen staat het toestel als een laptop op tafel, wat Apple Handsfree FaceTime noemt; met Duo FaceTime praten omstanders via het buitendisplay mee.

Selfiecamera onder het scherm is de zwakke plek

Apple gaf geen voorbeeldfoto's die met de binnenste selfiecamera zijn gemaakt. Mogelijk met een reden. Van de camera onder het binnenscherm noemt Apple geen resolutie, alleen een f/1.8 diafragma en video tot maximaal 1080p. Bovendien blijft de camera zichtbaar als glimmende stip in het scherm, omdat de antireflectielaag van het binnenscherm daar ontbreekt, zo laten hands-on video's zien.

De selfiecamera onder het scherm is niet bedoeld om selfies te maken, maar om te videobellen

Voorbeelden die wij hebben gezien zijn in lijn met wat de camera onder het scherm van de Galaxy Z Fold-serie al jaren laat zien: niet heel best. Problematisch hoeft dat niet te zijn. Foto's maak je toch vooral met de camera's aan de achterkant, en in het buitenscherm zit nog een gewone 12MP Center Stage-camera voor selfies. Blijft over dat je die binnenste selfiecamera vooral voor FaceTime-videobellen gebruikt, waarbij de beeldkwaliteit minder belangrijk is.

Koop je een telefoon om de camera, dan is de Duo niet je toestel: dezelfde hoofdcamera zit in een iPhone 17e voor een fractie van de prijs, en een iPhone 17 Pro heeft een echte telelens. De Duo koop je om het vouwscherm.

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