Honor 700-serie kopieert Xiaomi met scherm achterop

Honor heeft in China alvast de Honor 700, 700 Pro en 700S getoond. Alle drie de telefoons krijgen achterop een scherm, net als de Xiaomi 18 Pro en 18 Pro Max. Reserveren kan al, maar prijzen en specificaties houdt Honor nog voor zich; de officiële aankondiging wordt later deze maand verwacht.

In het kort Drie modellen : Honor 700, 700 Pro en 700S, alle met een vierkant schermpje op het camera-eiland achterop

Verschillen : 700 en 700 Pro gaan tot 16GB/512GB, de 700S tot 12GB/512GB; chipsets, camera's en accu's houdt Honor nog voor zich

Prijzen : reserveren kan al in China, maar Honor noemt nog geen bedragen; de officiële aankondiging wordt later deze maand verwacht

Europa : 700 en 700 Pro komen waarschijnlijk, de 700S niet; bij de Honor 600 kromp de accu hier van 9.000 naar 6.400 mAh, reken op hetzelfde

Tweede scherm op het camera-eiland

Honor is niet de eerste: Xiaomi gaf de Xiaomi 17 Pro en 17 Pro Max in China al een scherm op het camera-eiland en zet dat door op de 18 Pro en 18 Pro Max. Bij Honor is het een vierkant schermpje, en net als bij Xiaomi ligt gebruik voor meldingen, widgets en een voorbeeld bij selfies met de hoofdcamera voor de hand. Hoe groot het is en wat je er precies mee kunt, zegt Honor nog niet. Veel verwachten we er niet van: in onze eigen ervaring met de Xiaomi 18 Pro bleek zo'n tweede scherm eerder een gimmick dan iets nuttigs, laat staan iets onmisbaars.

Het vierkante schermpje zit bij alle drie de modellen op dezelfde plek, ook bij de goedkopere 700S

Drie modellen, vier kleuren

Veel meer dan het uiterlijk laat Honor nog niet los. De reserveringspagina's bevestigen dat alle drie de modellen in dezelfde vier kleuren komen (wit, lichtblauw, donkerblauw en roze) en geven de geheugenvarianten prijs. Daaruit is de rangorde af te lezen: de Honor 700 en Honor 700 Pro gaan tot 16GB werkgeheugen en 512GB opslag, de Honor 700S blijft steken op 12GB met 256GB of 512GB en is daarmee het instapmodel van de serie. Verder zwijgt Honor over chipsets, camera's en accu's; wat daarover rondgaat, zijn vooralsnog geruchten.

Prijzen in China nog niet bekend

Reserveren kan in China al, bij Honor zelf en bij winkels voor een symbolisch bedrag. Honor geeft daarbij nog geen prijs: de productpagina's tonen enkel een aanbetaling die later met de restbetaling wordt verrekend. Wie nu reserveert, krijgt extra's zoals gratis oordopjes en een jaar schermverzekering. De volledige aankondiging met prijzen en specificaties wordt later deze maand verwacht.

Komt de Honor 700-serie naar Nederland?

Honor brengt zijn genummerde serie doorgaans ook naar Europa: de Honor 600 en Honor 600 Pro verschenen hier in april, en daarvoor kwamen ook de 200- en 400-serie. De kans dat de Honor 700 en 700 Pro volgen is dus reëel, al bevestigt Honor nog niets. De 700S blijft, als het patroon van eerdere jaren standhoudt, in China: de 600S bleef daar ook.

Reken er ook op dat de Europese versies afwijken, en de 600-serie laat zien hoe fors. De Chinese Honor 600 heeft een accu van 9.000 mAh, de Europese versie moet het doen met 6.400 mAh: ruim een kwart minder. Bij de Magic8 Pro bevestigde Honor eenzelfde soort ingreep: 7.200 mAh in China, 6.270 mAh in de EU. De verklaring zit in transportregels voor lithiumbatterijen, die grote capaciteiten buiten China lastig maken. Ook de software verschilt (Google-diensten in plaats van de Chinese apps) en de prijs ligt in Europa structureel hoger dan in China, door btw, importheffingen en lokale marketing. Ter indicatie: de Honor 600 kwam hier vanaf zo'n €400, de 600 Pro voor €999.

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