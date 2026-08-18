Fairphone Gen. 6+ officieel: 12GB geheugen voor €649

Zoals verwacht heeft het Nederlandse Fairphone de licht geüpdatete Fairphone Gen. 6+ aangekondigd. Het toestel is iets krachtiger, krijgt meer geheugen en is verkrijgbaar in een nieuwe kleur. Bovendien brengt Fairphone een eigen galerij-app uit, die ook op oudere Fairphones te installeren is.

In het kort Prijs: de Fairphone Gen. 6+ kost €649, bijna €130 meer dan de gewone Gen. 6 die inmiddels rond de €520 ligt

Wat je ervoor krijgt: 12GB werkgeheugen in plaats van 8GB, een Snapdragon 7s Gen 4 en de kleur Cobalt Blue; scherm, accu en camera's blijven gelijk

Updates tot ten minste 2033: dezelfde einddatum als bij de Gen. 6 van vorig jaar, dus zeven jaar ondersteuning in plaats van acht

Veel was al uitgelekt, mede door ons toedoen. Eind juli meldden we als eerste dat er 12 in plaats van 8GB werkgeheugen in zou komen en dat er een nieuwe kleur aan zat te komen, kort daarna hadden we de eerste beelden van Cobalt Blue en vorige week de aankondigingsdatum en een prijsindicatie. Inmiddels weten we de definitieve prijs: €649. Maar die prijs roept een paar vragen op.

Cobalt Blue is aan de buitenkant de enige zichtbare verandering

Op papier valt die prijs mee: €50 meer dan de €599 waarvoor de Fairphone Gen. 6 vorig jaar op de markt kwam. In de winkel ligt het anders. De gewone Gen. 6 kost inmiddels nog maar zo'n €520, dus wie vandaag kiest betaalt bijna €130 extra. Daarvoor krijg je 4GB werkgeheugen erbij, een chip die ongeveer 7 procent sneller rekent en een nieuwe kleur.

Toch is een prijsverhoging van 8 procent op de adviesprijs vandaag de dag bescheiden te noemen. Onderzoeksbureau Omdia verwacht dat de gemiddelde verkoopprijs van een smartphone dit jaar met 21 procent stijgt, van 467 naar 565 dollar, vooral door de schaarste aan geheugenchips. Uitgerekend het model dat extra geheugen meekrijgt blijft daar ver onder. Of Fairphone is hier opvallend vrijgevig, of andere fabrikanten rekenen meer door dan de chipprijzen rechtvaardigen.

Zeven jaar updates in plaats van acht

Verder is de Gen. 6+ dezelfde telefoon als de Gen. 6: een 6,31 inch pOLED-scherm met 120Hz, 256GB opslag met microSD-slot, een accu van 4415 mAh die met 30W laadt, IP55 en dezelfde camera's (50MP-hoofdcamera, 13MP-groothoekcamera en 32MP-selfiecamera). Nieuw is Android 16, dat meteen uit de doos meekomt.

Belangrijker dan de specs is het updatebeleid, en daar zit een kanttekening. Fairphone noemt bij de aankondiging ondersteuning tot ten minste 2033, precies de einddatum die het bedrijf op zijn eigen supportpagina bij de Gen. 6 van juni 2025 hanteert. Die kreeg acht jaar updates. Wie vandaag de Gen. 6+ koopt, krijgt er dus zeven, tegen een hogere adviesprijs. Op die supportpagina staat de Gen. 6+ nog niet apart vermeld, dus definitief is die einddatum nog niet.

Eigen galerij-app

Los van de licht gewijzigde specificaties en de nieuwe kleur komt Fairphone ook met een eigen galerij-app. Je hoeft je foto's voortaan niet meer in de cloud te bewaren, op een server waar jij niet het beheer van hebt. De app komt ook uit voor andere Fairphone-telefoons.

De nieuwe galerij-app waarin je al je foto's bewaart

Net als zijn voorganger kun je de Gen. 6+ zelf repareren. Er zijn 12 onderdelen die je zelf kunt vervangen, variërend van een nieuwe batterij (€39,95) tot een nieuw scherm (€89,95). Fairphone brengt dezelfde accessoires uit die het voor de Gen. 6 uitbracht, nu ook in het blauw, en je kunt ze naar smaak combineren: een groen telefoonkoord aan een blauwe telefoon of zelfs een groene achterkant.

Ook de Gen. 6+ is grotendeels zelf te repareren

Je kunt de nieuwe Gen. 6+ in de kleuren Cobalt Blue, Horizon Black en Forest Green vanaf vandaag bestellen bij Fairphone of geselecteerde webshops. Volgens Fairphone liggen de eerste exemplaren over 2 tot 5 dagen op je deurmat.

Kopen of wachten?

Voor wie is die meerprijs het waard? Vooral voor wie zwaar multitaskt, veeleisende games speelt of AI-functies op het toestel zelf draait, want daar merk je die extra 4GB. Voor WhatsApp, bankieren, navigeren en foto's maken is 8GB nog altijd ruim voldoende, en dan is de gewone Gen. 6 voor rond de €520 simpelweg de betere koop. Let de komende weken op die prijs, want nu de Gen. 6+ er is kan hij verder zakken.

Eén groep heeft wel haast: bezitters van de Fairphone 3 en 3+, want daarvan liep de software-ondersteuning deze maand af. Blijf je bij Fairphone, dan is dit het moment om te kiezen tussen de scherp geprijsde Gen. 6 en de Gen. 6+ met meer werkgeheugen.