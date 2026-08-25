Sony maakt Xperia 10 VIII officieel: zoek de verschillen

Sony heeft met een persbericht de Xperia 10 VIII officieel aangekondigd. Wie het toestel naast het model van vorig jaar legt moet goed zoeken naar de verschillen. Het scherm is wat helderder, de luidsprekers wat harder en betalen kan voortaan met een snelle dubbele druk op de aan-uitknop. Daar staat wel een flink hogere prijs tegenover.

In het kort Volgens Sony is het scherm tot 50% helderder en klinken de speakers luider en voller dan bij de Xperia 10 VII

Processor, camera's, accu en behuizing zijn ongewijzigd overgenomen van de voorganger

Vanaf de tweede helft van september verkrijgbaar in drie kleuren voor €599, €100 meer dan de Xperia 10 VII bij introductie

De Sony Xperia 10 VIII is aan de buitenkant nauwelijks te onderscheiden van zijn voorganger, de Xperia 10 VII. Sterker nog: de afmetingen en het gewicht zijn tot op de millimeter en gram gelijk. En ook het scherm, de processor en de camera's zijn ongewijzigd gebleven.

Nieuw is de afwerking. Sony gebruikt transparante materialen met een matte coating en levert het toestel in de kleuren Frozen White, Frosted Grey en Misty Lilac.

De Sony Xperia 10 VIII in Frosted Grey, Frozen White en Misty Lilac

Helderder scherm, vollere speakers

De grootste verbetering zit in het scherm. Het 6,1 inch grote OLED-paneel is volgens Sony tot 50% helderder dan dat van de Xperia 10 VII en past de kleurweergave voortaan automatisch aan op het omgevingslicht. Cijfers om dat te ondersteunen ontbreken in het persbericht, dus onafhankelijk verifiëren kunnen we het niet.

Nu met 15% meer volume en 30% krachtigere bas, aldus Sony

Ook de stereospeakers aan de voorzijde kregen een opfrisbeurt; die leveren zo'n 15% meer volume en ruim 30% krachtigere bas. Ook deze cijfers geloven we pas zodra we het zelf gehoord hebben, maar op papier is dit waar de Xperia 10 VIII zich onderscheidt.

Betalen met een dubbele druk op de knop

Sony richt zich naar eigen zeggen op gebruiksgemak en introduceert daarvoor het Rewards & Pay-menu, in het Nederlands Beloningen en betalingen. Druk twee keer op de aan-uitknop en je krijgt direct je betaal- en klantenkaartapps te zien, inclusief QR-codes. Handig voor aan de kassa, al kunnen de meeste Android-telefoons iets vergelijkbaars via een snelkoppeling of de dubbele druk op de aan-uitknop die nu nog de camera opent.

Twee drukken op de aan-uitknop opent het Beloningen en betalingen-menu

Verder vooral bekende specificaties

Daarmee zijn de vernieuwingen wel zo'n beetje opgesomd. Binnenin draait dezelfde Snapdragon 6 Gen 3 die vorig jaar ook al niet de snelste was, met opnieuw 8GB werkgeheugen (nu aan te vullen met maximaal 6GB virtueel RAM) en 128GB uitbreidbare opslag.

Sony blijft als één van de weinigen trouw aan uitbreidbaar geheugen

De camera's zijn identiek aan die van de Xperia 10 VII: een 50MP-hoofdcamera met optische stabilisatie en een 13MP-ultragroothoek. Ook de 5000 mAh-accu met een beloofde accuduur van twee dagen blijft ongewijzigd, net als de koptelefoonaansluiting en het microSD-slot. Sony belooft wel dat de accu ook na vier jaar nog goed presteert. Het toestel draait verder direct op Android 16 en krijgt vier grote Android-upgrades en zes jaar lang beveiligingsupdates.

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Fors hogere prijs

Blijft over de prijs, en daar wringt het. De Xperia 10 VIII kost bij introductie €599. Dat is maar liefst €100 meer dan waarvoor de Xperia 10 VII vorig jaar in de winkels verscheen. Uitwijken naar dat nagenoeg identieke toestel zal niet gaan; deze is inmiddels niet meer verkrijgbaar.

Ook op een andere manier valt de rekening hoger uit dan vorig jaar. Kreeg je de Xperia 10 VII destijds als pre-order nog met een gratis draadloze koptelefoon ter waarde van €49, dit jaar moet je voor het enige aangekondigde accessoire juist bijbetalen: een losse cover met ingebouwde standaard, voor wie het toestel liggend wil gebruiken in horizontale of verticale stand. De Xperia 10 VIII ligt in de tweede helft van september 2026 in de winkels, zo meldt Sony in zijn persbericht.

Voor wie is die €599 dan nog wel te rechtvaardigen? Vooral voor wie een compact toestel met koptelefoonaansluiting en geheugenkaartslot zoekt; in die combinatie is Sony inmiddels vrijwel de enige overgebleven keuze. Wie daar niet om geeft, vindt voor dit geld ruimere keuze bij de concurrentie.