Telefoons met 10.000 mAh-accu in opkomst, maar lossen een ander probleem op dan je denkt

Telefoons met een accu van 10.000 mAh of meer zijn in opkomst. Dat klinkt als het einde van het dagelijkse opladen: één keer laden, drie dagen vooruit. Maar wie verder kijkt dan het getal op de doos, ziet dat zo'n grote accu een heel ander probleem oplost. Niet het opladen, maar het leeglopen.

In het kort Dankzij silicium-koolstofaccu's gaan de eerste smartphones over de 10.000 mAh, maar de accuduur groeit niet evenredig mee

De echte winst is marge: op zware dagen en na jaren slijtage haal je met een grote accu nog steeds de avond

Europese versies hebben vaak een kleinere accu door transportregels voor lithiumcellen; de iPhone 18 Pro Max lost dat op met een softwareslot

In Nederland is nog geen gewone smartphone met 10.000 mAh te koop; de Oppo A7 Pro Max is wel al in Duitsland en Oostenrijk verschenen

Wat hebben de Oppo A7 Pro Max, de Honor Power2, de vivo Y600 Pro en de Realme P4 Power gemeen? Ze hebben allemaal een ingebouwde accu van ten minste 10.000 mAh zonder eruit te zien als een baksteen. Deze modellen zijn (nog) niet in Nederland verkrijgbaar, waarover later meer, maar ze zijn het voorbeeld van een trend die al langer gaande is.

Meer mAh, niet evenredig meer uren

Jarenlang bleef de accu van een smartphone steken rond de 5.000 mAh. Dat veranderde met de komst van silicium-koolstofaccu's. Door silicium aan de anode toe te voegen, past er meer energie in dezelfde ruimte. Chinese fabrikanten als Honor, OnePlus, Oppo, vivo en Xiaomi omarmden de techniek als eerste.

De Oppo A7 Pro Max heeft een 2,3 keer grotere accu dan de Galaxy S26, maar haalt 1,9 keer zoveel gebruiksduur

Toch groeit de accuduur niet in hetzelfde tempo mee. Sinds juni 2025 moet iedere nieuwe smartphone in de EU een energielabel hebben, en de bijbehorende gegevens staan in de Europese productdatabase EPREL. Leg je de accucapaciteit en de gemeten gebruiksduur per lading van verschillende toestellen naast elkaar, dan zie je dat de gebruiksduur minder hard groeit dan de capaciteit: 2,3 keer zoveel mAh levert bij de A7 Pro Max 1,9 keer zoveel uren op als bij de Galaxy S26.

Waar blijft die energie?

Wie de pc-wereld kent, herkent het patroon. Processors worden elk jaar sneller, maar een computer voelt daardoor nauwelijks sneller aan. De extra rekenkracht gaat op aan zwaardere software, vloeiendere animaties en schermen met meer pixels. Informaticus Niklaus Wirth vatte dat al in 1995 samen: software wordt sneller trager dan hardware sneller wordt.

AI-modellen draaien nu grotendeels op je smartphone zelf

Bij smartphones gebeurt precies dat. De extra capaciteit gaat naar schermen die feller worden dan ooit, hogere verversingssnelheden, AI-functies die op het toestel zelf draaien en krachtiger 5G-modems. Een deel wordt ook gebruikt om de telefoon dunner te maken. De grote accu betaalt dus vooral de rekening van nieuwe functies.

Drie dagen zonder laden is geen goed doel

Stel dat je telefoon wél drie dagen meegaat. Dan nog is dat niet per se handig. Dagelijks opladen is een gewoonte: telefoon 's avonds aan de lader, klaar. Eén keer in de drie dagen opladen is geen ritme, en wie geen ritme heeft, vergeet het. De kans is groot dat je juist op dag drie, onderweg, ontdekt dat je accu leeg is. Een telefoon die lang meegaat, kan je dus vaker in de steek laten dan een telefoon die je braaf iedere nacht oplaadt.

Wat het wél oplost: het leeglopen

De echte winst van een grote accu zit in de marge. Die marge zie je op drie momenten:



De zware dag.

Navigeren, de hotspot aan voor je laptop, een dag op een festival of een lange reis: met een gewone accu haal je de avond dan vaak niet, met 10.000 mAh wel.

Navigeren, de hotspot aan voor je laptop, een dag op een festival of een lange reis: met een gewone accu haal je de avond dan vaak niet, met 10.000 mAh wel. De oude accu.

Iedere accu slijt. Na drie of vier jaar haalt een versleten accu van 5.000 mAh de dag vaak niet meer. Een accu van 10.000 mAh heeft na dezelfde slijtage nog ruim een volle dag over. Juist nu fabrikanten als Samsung en Google tot zeven jaar updates beloven, groeit de accu eindelijk mee met de levensduur van het toestel.

Iedere accu slijt. Na drie of vier jaar haalt een versleten accu van 5.000 mAh de dag vaak niet meer. Een accu van 10.000 mAh heeft na dezelfde slijtage nog ruim een volle dag over. Juist nu fabrikanten als Samsung en Google tot zeven jaar updates beloven, groeit de accu eindelijk mee met de levensduur van het toestel. Mildere laadcycli.

Wie gewoon iedere nacht blijft opladen, ontlaadt de accu minder diep. Dat is gunstig voor de slijtage op de lange termijn.

Het advies is daarom simpel: blijf dagelijks opladen. Dan begin je iedere dag met een volle accu én een flinke reserve, en die reserve blijft ook na jaren slijtage overeind. De accu is daarmee niet langer de reden om een prima werkende telefoon na een paar jaar te vervangen: je doet er gewoon langer mee.

Laadt zo'n grote accu niet eindeloos lang?

Een grotere accu heeft meer tijd nodig om vol te raken. Snelladen helpt, maar staat erom bekend dat het de accu sneller laat slijten. Bij een grote accu valt dat mee. Voor de slijtage telt niet het aantal watt op de doos, maar de laadstroom in verhouding tot de capaciteit. Hetzelfde vermogen belast een accu van 10.000 mAh ongeveer half zo zwaar als een accu van 5.000 mAh. Bovendien bestaan veel van deze accu's uit twee cellen, die de stroom onderling verdelen. En wie 's nachts oplaadt, merkt van de langere laadtijd helemaal niets.

60, 80, 100 en nu zelfs 240 watt opladen

Voor wie is een telefoon met 10.000 mAh interessant?

Een telefoon met een accu van 10.000 mAh is vooral interessant voor zware gebruikers, voor wie veel onderweg is en voor wie een telefoon lang wil gebruiken. Voor hen betekent de grote accu dat de telefoon over vier jaar nog net zo betrouwbaar de dag doorkomt als op dag één. Wie zijn telefoon iedere nacht oplaadt en hem na twee jaar toch vervangt, heeft er minder aan. Voor die gebruiker blijft 10.000 mAh vooral een indrukwekkend getal op de doos.

Kun je zo'n telefoon in Nederland kopen?

Kort gezegd: nee. Wie in Nederland een gewone smartphone met een accu van 10.000 mAh zoekt, vindt er voorlopig geen. De toestellen die de grens doorbreken, zoals de Honor Power2, de vivo Y600 Pro en de Realme P4 Power, blijven voorbehouden aan China en India. De Oppo A7 Pro Max is inmiddels wel in Duitsland en Oostenrijk verschenen, met de volledige 10.000 mAh. Het bewijs dat het in Europa wel kan, alleen staat Nederland niet op het lijstje.

Het dichtst in de buurt komt de Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max. Elders in de wereld heeft die een accu van 10.000 mAh, maar Xiaomi verkleinde de accu voor de Europese markt tot 9.210 mAh. Nog altijd een van de grootste accu's die je hier in een gewone smartphone vindt.

Geen 10.000 mAh, maar het komt wel akelig dicht in de buurt

Wil je nu al meer dan 10.000 mAh, dan kom je uit bij robuuste telefoons van merken als Doogee en Oukitel. Die gaan tot 22.000 mAh, maar zijn met ruim twee centimeter dikte eerder een baksteen dan een smartphone.

Waarom de Europese versie vaak kleiner is

Wie een nieuw Chinees toestel volgt, ziet het vaak gebeuren: in China komt het toestel met een recordaccu, in Europa met een kleinere. Dat heeft te maken met de route naar Europa, en die loopt vaak door de lucht. Volgens de internationale regels voor luchtvracht geldt een losse lithiumcel van meer dan 20 Wh als volwaardige gevaarlijke lading. Een accu van 10.000 mAh in één cel zit daar ruim boven.

Die grens heeft een goede reden. Een beschadigde of defecte lithiumcel kan oververhitten en vlam vatten, en zo'n brand dooft niet vanzelf: de cel produceert zijn eigen warmte en slaat over op cellen ernaast. In een vliegtuig, op kilometers hoogte en ver van een landingsbaan, is dat levensgevaarlijk. Hoe meer energie er in één cel zit, hoe heftiger zo'n brand. Boven de 20 Wh gelden daarom strenge eisen voor verpakking, etikettering en hoeveelheden, wat het vervoer duur en omslachtig maakt. Fabrikanten splitsen de accu dus in twee kleinere cellen of kiezen voor Europa een kleinere accu.

Artikel op RTL Nieuws over een powerbank die vlam vatte aan boord van een KLM-vliegtuig

Hoe reëel dat risico is, bleek in september twee keer. Op 18 september keerde KLM-vlucht KL735 van Schiphol naar Curaçao boven de Atlantische Oceaan om, nadat een powerbank vlam vatte. De powerbank was van oud-KLM-topman Camiel Eurlings, die er lichte brandwonden aan overhield. Ruim een week later moest een Lufthansa-toestel op weg van Frankfurt naar Lissabon uitwijken naar Lyon, opnieuw vanwege een brandende powerbank. In beide gevallen had de bemanning het vuur snel onder controle.

Het is niet toegestaan om uw powerbank aan boord te gebruiken of op te laden.

Powerbanks aan boord: dit zijn de regels Bij KLM en Lufthansa mag je maximaal twee powerbanks meenemen, alleen in je handbagage en tot 100 Wh per stuk. Voor 100 tot 160 Wh heb je vooraf toestemming van de maatschappij nodig, daarboven mag het niet mee. Een powerbank van 10.000 mAh zit met zo'n 37 Wh ruim onder die grens. Net als KLM verbiedt Lufthansa het gebruiken en opladen van powerbanks tijdens de vlucht. Bij KLM moet de powerbank altijd bij je blijven. Lufthansa verbiedt bovendien het opbergen in de bagagevakken boven je hoofd: hij moet in het stoelvak, op je lichaam of in je tas onder de stoel. Staat de capaciteit in Wh niet op je powerbank, dan mag hij bij KLM niet mee. Lees de actuele regels bij KLM en Lufthansa.

Daar komt een Europese regel bij. Sinds juni 2025 moet een smartphoneaccu in de EU na 800 volledige laadcycli nog minstens 80 procent van zijn capaciteit hebben. De EU wil daarmee dat telefoons langer meegaan en minder snel bij het afval belanden. Silicium-koolstofaccu's zijn nog relatief nieuw, en wie die eis wil halen, kiest soms voor een behoudender, kleinere accu.

Met 'Voorbereiden voor verzending' zet de iPhone de laadlimiet tijdelijk op 80 procent

Apple koos bij de iPhone 18 Pro Max een andere route. Dat is de eerste iPhone met een accu van één cel van meer dan 20 Wh. Een firmwarebegrenzing houdt de capaciteit onder die grens zolang het toestel onderweg is van de fabriek. Pas bij het activeren van de telefoon komt de volledige capaciteit vrij. Stuur je hem later op voor reparatie of inruil, dan zet de functie 'Voorbereiden voor verzending' de laadlimiet tijdelijk op 80 procent. Neemt de Android-wereld dit trucje over, dan kan het verschil tussen de Chinese en de Europese versie verdwijnen.

Waar blijven de grote merken?

Opvallend genoeg komen de recordaccu's niet van Samsung, Apple of Google. Hun toestellen blijven steken rond de 5.000 mAh. Samsung is mondjesmaat begonnen met het toevoegen van silicium-koolstof aan de Galaxy Z Fold 8 en Z Flip 8, maar veel is het nog niet. Van een volledige omarming is nog geen sprake, al zijn daar begrijpelijke redenen voor.

De Galaxy Z Fold 8 (Ultra) en Flip 8 zijn de eerste Samsung-telefoons met een (beetje) silicium-koolstof

Silicium zet bij het laden flink meer uit dan het grafiet in een klassieke accu. Dat geeft mechanische spanning in de cel. Bovendien reageert silicium feller met de vloeistof in de accu, waardoor er bij iedere laadcyclus iets meer capaciteit verloren gaat. De techniek wint dus aan capaciteit, maar levert mogelijk in op levensduur. Fabrikanten beperken daarom de hoeveelheid silicium in hun cellen. Hoe silicium-koolstofaccu's het na vijf of zeven jaar doen, moet de praktijk nog uitwijzen.

Voor de grote merken weegt dat risico zwaar. Ze verkopen tientallen miljoenen toestellen per jaar en beloven tot zeven jaar updates. Een accu die na drie jaar sneller achteruitgaat of opzwelt, is dan een kostbaar probleem. Samsung weet hoe dat voelt: in 2016 moest het de Galaxy Note 7 wereldwijd terughalen vanwege accu's die vlam vatten. Toch hoeft het een het ander niet uit te sluiten. Ook als een silicium-koolstofaccu wat sneller slijt, houdt een accu van 10.000 mAh na jaren gebruik meer over dan een klassieke accu van 5.000 mAh.

Gevolg: de telefoon wordt zijn eigen powerbank

De powerbank was altijd de pleister tegen het leeglopen. Als de telefoon dat probleem zelf oplost, verliest die pleister zijn functie, in ieder geval in het middensegment. Een gemiddelde powerbank van 10.000 mAh levert door omzettingsverliezen grofweg twee derde van zijn capaciteit aan de telefoon. Een toestel met een accu van 10.000 mAh vul je daarmee dus voor zo'n twee derde. Je sjouwt een tweede baksteen mee voor nog geen volle lading. En wie geen powerbank meer meeneemt aan boord, loopt ook niet het risico de volgende te zijn die een vlucht laat omkeren.

Dit soort powerbanks van rond de 10.000 mAh worden door steeds groter wordende telefoonaccu's overbodig

Daarmee verdwijnt de powerbank nog niet. Kleine magnetische exemplaren blijven handig voor toestellen met een kleinere accu, zoals de meeste iPhones en compacte modellen. Grote powerbanks van 20.000 mAh en meer verschuiven naar een ander doel: een laptop opladen, meerdere apparaten tegelijk of een weekend kamperen. Bovendien kunnen veel telefoons met omgekeerd opladen zelf je oordopjes of smartwatch bijladen. Zo schuift de powerbank aan in het rijtje van apparaten die de smartphone heeft overgenomen, na de mp3-speler, de compactcamera, het navigatiekastje en de wekker.

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