Mogelijke OnePlus Z op foto vastgelegd

Er is een foto verschenen waarop de toekomstige OnePlus Z te zien is. Het goedkopere OnePlus 8-model zou eigenlijk tegelijk met de OnePlus 8 en 8 Pro aangekondigd worden maar werd vanwege de uitbraak van het coronavirus uitgesteld.

De OnePlus Z stond eerder ook wel bekend onder de naam OnePlus 8 Lite. Dat was ook best een logische naam want hij dekte goed te lading. Het model is namelijk dankzij z'n platte scherm, lagere prijs en minder krachtige processor een stukje eenvoudiger dan de OnePlus 8.

De vermeende OnePlus Z

Een foto van het toestel bereikt ons via True-Tech.net. Het laat een werkend toestel zien met ingebouwde vingerafdrukherkenning. Dat scherm is van het type Optic AMOLED en is 6,4 inch groot. Het kent een verversingssnelheid van 90 Hz en is in tegenstelling tot de OnePlus 8 en 8 Pro volledig plat. Verder opvallend; het schermgat zit bij deze OnePlus Z in het midden waar hij bij z'n grotere broertjes nog in de linkerhoek zit.

MediaTek Dimensity 1000L: opvallende processorkeuze

Het camerasysteem zou uit drie sensoren bestaan; 48 + 16 en 12 megapixel. Dat is niet gek voor een mid-range toestel die deze Z hoopt te zijn. De grootste verrassing lijkt de processorkeuze te zijn. OnePlus kiest niet voor een Snapdragon chip maar voor de MediaTek Dimensity 1000L. Dit is een 5G-chip die de beschikking over 8 GB heeft. De batterij kent een capaciteit van 4000 mAh.

De OnePlus Z moet ergens in juli aangekondigd worden en neemt het dan direct op tegen de Pixel 4a en iPhone SE 2020.