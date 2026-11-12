Komt-ie dan eindelijk? Samsung werkt aan eerste smartphone met rolbaar scherm

Terwijl anderen voor het eerst foldables uitbrengen, verkoopt Samsung ze al zeven jaar. En blijkbaar begint dat te vervelen, dus kijkt het naar wat The Next Big Thing is. Het antwoord is misschien wel 's werelds eerste smartphone met rolbaar scherm.

In het kort Rolbaar scherm : Samsung werkt volgens leaker Ice Universe aan een smartphone waarvan het scherm van 16:9 naar 21:9 groeit

Zwakke plek : Het schuifmechanisme oogt fragiel en levert ongeveer 30 procent extra scherm op, terwijl een Fold het scherm ruwweg verdubbelt

Nog ver weg : Naam en releasedatum zijn onbekend; genoemd worden Galaxy Z Roll, Galaxy Z Slide en zowel 2027 als 2028

LG was er bijna, Samsung probeert het opnieuw

Samsung is zeker niet de eerste fabrikant die speelt met het idee van smartphones met een rolbaar scherm. Begin dit jaar verschenen diverse video's waarin een LG-prototype figureert. Het verhaal is bekend: LG trok zich terug uit de smartphonemarkt waardoor deze LG Rollable nooit uitkwam.

Foldables lossen het probleem op van toch een groot scherm in een compacte behuizing. Rollables, bij gebrek aan een beter woord, doen dat op een geheel eigen manier. Niet met een scharnier dat je zelf moet open- en dichtklappen, maar met mechanische raderen die de behuizing fysiek groter maken. Het scherm strekt dan vanzelf mee. Cool? Ja! Fragiel? Ongetwijfeld.

Artist impression van hoe Samsungs eerste smartphone met rolbaar scherm eruit zou kunnen zien

Scherm groeit van 16:9 naar 21:9

Het gerucht dat Samsung nu toch manieren ziet om een productklare rolbare smartphone te maken komt van Ice Universe, die claimt dat het toestel een schermverhouding heeft die van 16:9 naar 21:9 kan groeien. Het scherm wordt daarbij vermoedelijk niet breder maar hoger. Oftewel, het schuifmechanisme is niet horizontaal maar verticaal.

Ingeschoven heeft het scherm de verhouding van telefoons van tien jaar geleden: breder en korter dan we nu gewend zijn. Uitgeschoven krijg je er ongeveer 30 procent scherm bij. Dat is prettig voor lange teksten, want op een breed scherm betekent langer simpelweg meer regels. Voor video ligt het anders: bioscoopfilms vullen 21:9 mooi, maar bij YouTube en series kijk je tegen zwarte balken aan. Sony zette jarenlang in op 21:9 en stapte er met de Xperia 1 VI weer vanaf. De vraag is dus of een derde meer scherm een fragiel schuifmechanisme waard is, zeker nu een Galaxy Z Fold het scherm ruwweg verdubbelt.

Uitgeschoven is het toestel nauwelijks langer dan een gewone telefoon van nu

Schuifmechanisme is de zwakke plek

Ice Universe noemt zelf de accu als grootste uitdaging, omdat er rond het schuifmechanisme weinig ruimte overblijft. Met siliciumkoolstof-accu's (Si-C), die meer capaciteit kwijt kunnen in dezelfde ruimte, lijkt ons dat het kleinste probleem. Het mechanisme zelf is dat niet en de video van het LG-prototype liet zien waarom: het oogt allemaal enorm fragiel en plastic. Een schuifmechanisme kan bovendien geforceerd of gesaboteerd worden. En dan zijn er nog de stofdichtheid en slijtage.

Naam en releasedatum nog onbekend

Hoe het toestel gaat heten is niet bekend. Samsung legde al in 2021 de naam Galaxy Z Roll vast bij het Europese merkenbureau EUIPO, en een Koreaans bericht noemde eerder de naam Galaxy Z Slide, maar het kan ook heel iets anders worden. Voor de timing geldt hetzelfde: Ice Universe noemt geen jaartal, terwijl datzelfde Koreaanse bericht op de eerste helft van 2028 rekent en Android Headlines zelfs 2027 noemt. Zolang de bronnen elkaar tegenspreken, durven wij geen datum te noemen. En die lange tijd heeft ook een nadeel: Samsung kan zich intussen bedenken.

Wachten heeft voorlopig dus geen zin. En gelukkig hoeft dat ook niet. Want wie nu al een groot scherm in een compacte behuizing zoekt, kan terecht bij de Galaxy Z Fold 8 of de Galaxy Z Flip 8.

Bron: X/@IceUniverse

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