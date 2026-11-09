Huawei-submerk Osta komt met brede smartphone O1 Pro

Volgens een doorgaans goed geïnformeerde bron brengt Huawei binnenkort een nieuwe smartphone uit. Op zich niets nieuws, ware het niet dat deze onder een nieuwe merknaam op de markt komt. Een Engelse naam bovendien, en dat roept de vraag op of Huawei hiermee verder kijkt dan China.

In het kort Nieuw submerk : Huawei start volgens leaker Digital Chat Station het submerk Osta, in China bekend als Xingmang

Brede O1 Pro : Het eerste toestel is de Osta O1 Pro, een niet-vouwbare smartphone met een brede behuizing in minstens drie kleuren

Trend : Ook Vivo zou in 2027 met een brede niet-foldable komen, met een scherm onder de 6,5 inch

Breed scherm, geen foldable

Het gaat volgens Digital Chat Station om de Osta O1 Pro: een brede smartphone die in ten minste drie kleuruitvoeringen moet verschijnen. Dit is geen foldable, maar een "reguliere" smartphone met een bredere behuizing dan we inmiddels gewend zijn.

Drie kleuren en een opvallend brede behuizing: dit zou de Osta O1 Pro worden

Ons hart maakt stiekem wel een sprongetje als we dit soort nieuwe vormgevingen zien. Na jarenlang telkens hetzelfde gezien te hebben, krijgen we eindelijk weer merken die wat durven en proberen. Dit soort brede telefoons zien we vaker voorbijkomen, waaronder de Huawei Pura X View eerder. Maar Huawei heeft zich de afgelopen jaren grotendeels teruggetrokken op China, en of Osta daar verandering in brengt is de grote vraag.

Xingmang in China, Osta voor de rest?

In China staat Osta overigens bekend als Xingmang, maar die naam werkt buiten China minder goed, en daarom is daar gekozen voor een andere. Op Weibo verschenen eerder deze maand ook al geruchten dat het merk aan twee telefoons zou werken: de O1 en de O1 Pro. Beide zijn vlaggenschepen, maar ze verschillen in formaat: de O1 Pro krijgt het brede uiterlijk.

Waarom een submerk?

Waarom zou Huawei een nieuw merk optuigen voor een toestel dat sterk op de Pura X View lijkt? Chinese fabrikanten starten online-submerken meestal voor een ander prijssegment of een andere doelgroep, zie Redmi, iQOO en Realme, en een online start in China zou in dat patroon passen. Maar Huawei heeft iets wat die merken niet hebben: een naam die buiten China beladen is. Een vers merk met HarmonyOS aan boord is dan een logische proefballon voor de export. Wij houden het op dat laatste, al is er voorlopig geen leak die het bevestigt. Of zo'n toestel buiten China dan mét Google-diensten kan komen, is daarbij de volgende vraag; Huawei's eigen telefoons moeten het al jaren zonder doen.

Mocht de Osta O1 Pro daadwerkelijk op de Huawei Pura X View lijken, dan moeten we rekening houden met een scherm van 6,39 inch met een beeldverhouding van 16:9,5.

Vivo volgt in 2027

Niet alleen Huawei en Osta werken aan dergelijk brede smartphones, ook Vivo zou eraan werken. Volgens Digital Chat Station zou Vivo voornemens zijn om in 2027 zijn eigen brede niet-foldable uit te brengen. Het scherm hiervan zou onder de 6,5 inch zijn, net als wat Huawei doet en Osta mogelijk van plan is.

Het voordeel van dit soort brede smartphones is dat ze beter met 16:9-video overweg kunnen zonder daarbij veel scherm kwijt te zijn aan zwarte balken. Ook lezen is makkelijker omdat er meer tekst op een regel kan. Nadelen zijn er ook: zo past het minder makkelijk in je broekzak.

Met voorkeursbronnen bepaal je zelf welk nieuws Google je vaker laat zien. Voorkeursbron in Google