Galaxy AI achter betaalmuur? Samsung test abonnement

Nieuw is het idee niet, maar nu verdwijnen sommige functies van Galaxy AI mogelijk toch achter een betaalbaar. Volgens SammyGuru test Samsung momenteel een abonnementsvorm voor Galaxy AI.

In het kort Twee lagen : Samsung test een gratis laag (Standard) met gebruikslimieten en een betaalde laag (Max) met vier keer zoveel gebruik

Prijs : In de testapp staat $4,99 per maand of $47,99 per jaar (zo'n €4,50 of €43), maar die bedragen zijn volgens de bron nog placeholders

Belofte : Samsung zei in 2025 dat standaardfuncties als Live Translate en Browsing Assist nooit betaald worden; de testlijstjes laten in het midden wat daarvan overblijft

Fotobewerking via Galaxy AI zit straks in de gratis laag, maar met een limiet op het aantal bewerkingen

Gratis met limiet, betalen voor meer

Samsung test de nieuwe opzet onder de naam Galaxy AI Premium, meldt SammyGuru op basis van de app die testgebruikers te zien krijgen. Premium is daarbij niet het abonnement zelf, maar de paraplu: daaronder zitten twee lagen, een gratis Standard en een betaald Max. Zo verhouden ze zich tot elkaar:

Naam Wat het is Prijs (test) Galaxy AI Premium De naam van het hele programma dat Samsung test; geen los abonnement n.v.t. Standard De gratis laag: zeven functies, elk met een gebruikslimiet, krediet bijkopen mogelijk Gratis Max De betaalde laag: ongeveer 4x zoveel gebruik plus drie nog niet aangekondigde functies (Gen Video, Bixby Action, Daily Briefing) $4,99 per maand of $47,99 per jaar

In Standard zitten Browsing Assist, Now Brief, Creative Studio, Smart Capture, Samsung Keyboard, Photo Assist en Personal Agent. Allemaal hebben ze een gebruikslimiet. Wie daar doorheen is kan krediet bijkopen, al is de prijs daarvan nog nergens te vinden.

Max geeft ongeveer vier keer zoveel gebruik en ontsluit drie functies die in de testapp opduiken en die Samsung nog nergens officieel heeft genoemd: Gen Video, volgens de app bedoeld om van je eigen foto's AI-video's te maken en vermoedelijk de functie waar Samsung sinds 2024 aan werkt; Bixby Action, dat taken over apps heen zou automatiseren; en Daily Briefing, waarvan onduidelijk is hoe het zich tot Now Brief verhoudt. Samsung biedt het geheel aan als early access; wie meedoet krijgt het geld aan het einde van de test terug.

Photo Assist staat in de testversie als Standard-functie genoteerd

Omgerekend komt Max neer op ruwweg €4,50 per maand of €43 per jaar. Volgens SammyGuru zijn de dollarbedragen placeholders: de uiteindelijke prijs komt van Samsungs servers en kan afwijken, dus een Europese prijs is er nog niet.

Wat Samsung in 2025 beloofde

Toen Samsung in 2024 de Galaxy S24-serie aankondigde, was Galaxy AI hét verkoopargument, met de kanttekening dat de functies tot eind 2025 gratis zouden zijn. In juli 2025 ging Samsung tegenover Android Police een stap verder: voor functies die standaard op de telefoon staan, zoals Live Translate, Note Assist, Zoom Nightography, Audio Eraser en Browsing Assist, zou nooit betaald hoeven te worden. Over 2026 heeft Samsung zich nooit officieel uitgesproken; in de praktijk is tot op heden alles gewoon gratis gebleven.

Leg die belofte naast de testlijstjes en er blijven vragen over. Browsing Assist, door Samsung met naam en toenaam als blijvend gratis genoemd, staat in Standard met een gebruikslimiet. Gratis is het dan nog steeds, maar niet meer onbeperkt, en wat die limiet precies inhoudt maakt de testapp niet duidelijk. Spannender is wat er niet in de lijstjes staat: Live Translate, Note Assist, Writing Assist, Call Assist en Interpreter. Juist bij een functie als Writing Assist, die je bij ieder berichtje kunt aanroepen, zou een limiet direct merkbaar zijn. Blijven die volledig gratis, of vallen ze straks ook onder de limiet? Daar geeft de testversie geen antwoord op, en juist dat is de vraag die een S24- of S25-bezitter beantwoord wil zien. Je kocht destijds een toestel waarvan de AI-functies als gratis werden verkocht, met alleen een einddatum als kleine letter.

Komt dit met de Galaxy S27?

De app bevat geen lijst met ondersteunde toestellen, maar wel een controle op de code "20271". SammyGuru leest dat als een verwijzing naar de Galaxy S27-serie, die naar verwachting begin 2027 verschijnt. Het is dus goed denkbaar dat Galaxy AI Premium samen met de S27 debuteert en pas later naar oudere toestellen komt, als dat al gebeurt. Of bestaande gebruikers hun functies onbeperkt houden, blijft voorlopig gissen.

Nieuw is het idee van een AI-abonnement niet. Google rekent voor de uitgebreidere Gemini-functies een maandbedrag via Google One en Apple houdt Apple Intelligence vooralsnog gratis. Samsung zou met Max ergens daartussen landen. Ons advies tot die tijd: koop geen telefoon om de beloofde AI-functies. Zolang Samsung niet zegt wat gratis blijft, weeg je een Galaxy op wat hij vandaag kan, zonder abonnement.

Met voorkeursbronnen bepaal je zelf welk nieuws Google je vaker laat zien. Voorkeursbron in Google