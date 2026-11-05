Oppo kondigt Reno17-serie op 9 november aan: dit weten we al

Oppo heeft op het Chinese Weibo een teaser geplaatst voor de komst van de Reno17-serie. De serie wordt op 9 november in China aangekondigd, dus lang hoeven we niet meer te wachten.

In het kort Oppo kondigt de Reno17-serie op 9 november aan in China, 90 dagen nadat de Reno16 in Europa verscheen

Gelekte specs: Reno17 Pro met Dimensity 8550, 200 megapixel hoofdcamera en circa 7000 mAh, Reno17 met Snapdragon 7 Gen 4 en circa 8000 mAh

Net als bij de Reno15 verwachten we de Europese introductie pas begin 2027

In de begeleidende video zien we een kat lopen op de daken van wat lijkt op Parijs in de nacht. Wat dit met de Reno17-serie te maken heeft weten we nu nog niet, maar het zal een verwijzing zijn naar iets. Dat de video alleen in China verscheen zegt minder dan het lijkt: de Reno-serie verschijnt al jaren eerst in China en volgt een paar maanden later in Europa. Reken er dus op dat China vooroploopt, niet dat Europa wordt overgeslagen. Let wel: 9 november is de aankondiging; of de verkoop in China dezelfde dag start, is nog niet bevestigd.

Oppo zelf houdt het voorlopig bij een datum, de specs komen van lekkers

Reno16 ligt pas 90 dagen in de winkel

Het voelt nog maar kortgeleden dat Oppo de Reno16-serie aankondigde. Dat is niet alleen een gevoel, het is ook echt zo. Zo belandde de Reno16 5G 7 augustus nog voor het eerst in de Europese winkels, op moment van schrijven precies 90 dagen geleden. En de Reno15 5G werd op 10 november vorig jaar in China aangekondigd en kwam eind januari naar Europa. Oppo herhaalt dit jaar dus bijna op de dag af zijn eigen ritme, en opmerkelijk is die haast wel: wie net een Reno16 kocht, ziet zijn toestel na drie maanden al opgevolgd worden.

Wat we van de Reno17 verwachten

Volgens de meeste geruchten bestaat de serie in eerste instantie uit twee modellen: de Reno17 en de Reno17 Pro. De bekende insider Digital Chat Station claimde eerder dat de Reno17 Pro een OLED-scherm van 6,32 inch met 120 Hz krijgt, een Dimensity 8550-chip van MediaTek, een hoofdcamera van 200 megapixel met daarnaast een 50 megapixel ultragroothoek en een 50 megapixel periscoopzoom, en een batterij van zo'n 7000 mAh.

De gewone Reno17 zou het doen met een Snapdragon 7 Gen 4, een iets groter scherm van 6,5 inch, drie camera's van 50 megapixel en een nog grotere batterij van rond de 8000 mAh. Zulke accu's maken een toestel doorgaans zwaarder en dikker, dus reken op meer gewicht dan de Reno16, al zijn de maten nog niet gelekt. De verschillende lekken spreken elkaar op details tegen, dus neem de exacte cijfers met een korrel zout. Wel officieel: Oppo's eigen productmanager teaste al een nieuwe Live Photo-functie die bewegende foto's in 4K vastlegt en de clips verlengt van drie naar zes seconden. Over prijzen durven we nog geen uitspraken te doen.

Wanneer komt de Reno17 naar Nederland?

Of de Reno17 dit jaar nog in de Nederlandse winkels ligt, betwijfelen we. Houdt Oppo het schema van vorig jaar aan, dan volgt de Europese introductie pas begin 2027, vermoedelijk rond januari, en mogelijk met andere modellen en specificaties dan de Chinese versies. Wie nu een Reno16 op het oog heeft, hoeft daar dus niet op te wachten, maar doet er goed aan de prijs van de Reno16 de komende maanden in de gaten te houden: een opvolger in aantocht is meestal het moment waarop de oude generatie goedkoper wordt.

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