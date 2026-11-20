Samsung heeft er een, Huawei en Xiaomi hebben er een en Apple sinds kort ook: een foldable die opengeklapt breder is dan hoog. Motorola wil niet achterblijven en werkt aan de razr flex. Nieuwe beelden laten nu zien hoe het toestel eruitziet, en een certificeringsdocument voegt daar nieuwe specificaties aan toe.

In het kort Eerste beelden : SammyGuru toont de Motorola razr flex in groen en beige, met een horizontale camerabalk en een scharnier dat hem half open laat staan

Compact formaat : Het binnenscherm meet 6,92 inch en het buitenscherm 4,97 inch, kleiner dan de 7,6 en 5,4 inch van de iPhone Duo

Specificaties : Een certificering noemt de Snapdragon 8 Gen 5 Pro en een vingerafdrukscanner onder het scherm; eerder werden twee camera's van 50MP en een accu van 5000 mAh gemeld

De beelden komen van SammyGuru en tonen de razr flex in twee kleuren: groen en beige. De groene versie heeft een geweven achterkant die aan spijkerstof doet denken, de beige een leerachtige structuur met een champagnekleurige rand.

Motorola heeft met de razr fold al een foldable in boekvorm, maar die is met een binnenscherm van 8,1 inch een stuk groter en hoger dan breed. De razr flex wordt de eerste brede variant.

Zo ziet de razr flex eruit

Op de eerste afbeelding zie je het groene toestel licht gedraaid, van voren en van achteren. Over de achterkant loopt een horizontale camerabalk met twee camera's en een flitser, met daarbij het Motorola-logo en de naam razr. De tweede afbeelding toont hem opengeklapt, van binnen en van buiten, en half gevouwen. Het scharnier houdt het toestel in die stand vast, zodat het zelfstandig op tafel kan staan. De derde afbeelding laat hetzelfde zien in het beige. De selfiecamera van het buitenscherm zit in het midden, die van het binnenscherm in een hoek.

Modelnummer wijst op de naam razr flex 27

Nieuw zijn de gegevens uit een document dat hoort bij een beveiligingscertificering. Het noemt een toestel met de codenaam Parker en modelnummer XT2761. Dat nummer staat in een registratie in de Verenigde Arabische Emiraten onder de naam razr flex 27, meldt Android Headlines. De 27 past bij de naamgeving die Motorola in september al koos voor de Signature 27, en kan ook verwijzen naar 2027, het jaar waarin het toestel mogelijk uitkomt.

Compacter dan de iPhone Duo

De schermmaten, die Android Headlines eerder al meldde, vertellen het interessantste verhaal. Het binnenscherm meet 6,92 inch en het buitenscherm 4,97 inch. Ter vergelijking: de iPhone Duo klapt open van 5,4 naar 7,6 inch, en ook de Galaxy Z Fold 8 en de Xiaomi 18 Fold komen opengeklapt op ongeveer 7,6 inch uit. De razr flex wordt dus een stuk kleiner dan alle drie, en dat kan precies het punt zijn waarop Motorola zich onderscheidt.

Volgens die eerdere berichten zitten achterop twee camera's van 50MP, wat past bij de twee camera's op de beelden. De accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Dat is iets meer dan de 4800 mAh van de Fold 8, achter een kleiner scherm. Compact betekent hier niet dun: dichtgeklapt zou de razr flex 12,6 millimeter dik zijn en 215 gram wegen.

Snapdragon 8 Gen 5 Pro aan boord

Als processor noemt het document de SM8845 Pro. Volgens Android Headlines is dat de Snapdragon 8 Gen 5 Pro, een chip die Qualcomm zelf nog niet heeft aangekondigd. De naam wijst op een opgewaardeerde versie van de Snapdragon 8 Gen 5. Die chip staat een trede onder de Snapdragon 8 Elite Gen 5 die Samsung in de Fold 8 gebruikt. Waar de Pro-versie precies uitkomt, is nog niet bekend. Verder staan Android 17 en Bluetooth 6.0 op de lijst.

Vingerafdrukscanner onder het scherm roept vragen op

Opvallend is de vingerafdrukscanner, die volgens het document onder het scherm zit. Eerdere geruchten gingen nog uit van een scanner in de zijkant. Bij foldables zit hij daar doorgaans ook: Samsung verwerkt hem in de aan-uitknop. Een scanner onder een buigzaam binnenscherm is technisch lastig, dus als het klopt, ligt het buitenscherm meer voor de hand. Het kan ook een fout in het formulier zijn. Android Headlines twijfelt er zelf ook aan.

Prijs mogelijk onder die van de Fold 8

Volgens een gerucht dat SammyGuru aanhaalt, gaat de razr flex in de Verenigde Staten rond de $1.700 kosten. Dat is ongeveer $200 minder dan de Fold 8, die daar vanaf $1.899 te koop is. Een europrijs is er nog niet. Ter vergelijking: de razr fold kwam in Nederland uit voor €1.999 en is inmiddels te koop vanaf €1.399.

Motorola heeft de razr flex nog niet aangekondigd. Een testversie van de Australische supportsite van het merk noemde het toestel al wel en wees op 2027, wat past bij de 27 in de naam. Eerdere geruchten noemden nog half december 2026. Of hij naar Nederland komt, is niet bekend.

Motorola is de vijfde grote naam met een brede foldable. Wie zo laat instapt, kan zich vooral onderscheiden met een lagere prijs of een ander formaat. Als de geruchten kloppen, doet Motorola allebei.

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Bronnen: SammyGuru, Android Headlines

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