Het is ons wederom gelukt om je als eerste beelden van een nog onaangekondigd product te tonen. Het gaat niet om een telefoon, tablet of smartwatch maar om iets totaal anders: een Aerial Display van Lenovo, een scherm dat in de lucht lijkt te zweven. Wij leggen uit wat het is, voor wie het bedoeld lijkt en wat er over prijzen bekend is.

In het kort Geen hologram : Lenovo Project Hoverview is een Aerial Display dat een plat 2D-beeld boven de behuizing laat zweven

Voor winkels en beurzen : Het apparaat lijkt bedoeld om in een tafel of balie in te bouwen, niet voor gebruik thuis

Onthulling : Volgens onze informatie toont Lenovo het product tijdens CES 2027 in januari

Intern noemt Lenovo het apparaat "Project Hoverview". Op de beelden zien we een grijze, vierkante behuizing waarboven een plat beeld zweeft. Dat ziet eruit als een hologram, maar is het niet: een hologram is driedimensionaal, dit beeld is 2D. Daarom spreken we van een Aerial Display.

Het beeld zweeft boven de glasplaat en vraagt de gebruiker om het ingedrukt te houden

Inbouwen als een kookplaat

Als we de beelden nader bestuderen, vermoeden we dat Project Hoverview ingebouwd moet worden in een tafel of balie, net als een kookplaat. Het zwevende beeld heeft een verhouding van 9:5 en lijkt op aanraking te reageren. De Engelstalige tekst in beeld wijst daarop: "Press and hold to awaken the energy", vrij vertaald "Houd ingedrukt om de energie te ontgrendelen".

Die tekst klinkt minder als een kassascherm en meer als een demonstratie voor publiek. Wij denken daarom aan twee toepassingen. De eerste is de winkel, waar klanten een scherm bedienen zonder het aan te raken. De tweede zijn exposities en beurzen, waar een zwevend beeld vooral bezoekers moet laten stilstaan. Voor de gemiddelde gebruiker thuis lijkt dit product niet bestemd.

Hoe groot is het scherm? Onze schatting

Afmetingen zijn niet bekend, maar de beelden bieden een aanknopingspunt. Op de zijkant zit een aansluiting voor een netsnoer met ingebouwde schakelaar, zoals je die kent van een pc-voeding. Zo'n aansluiting is doorgaans 5 tot 6 centimeter hoog. Met die maat als liniaal komen we uit op een scherm van ongeveer 12 inch.

Dit blijft een schatting. De aansluiting bestaat in meerdere maten en iedere centimeter verschil verschuift de uitkomst met ruim twee inch. Het scherm kan daardoor 10 tot 15 inch groot zijn. De behuizing is naar schatting 26 centimeter hoog, dus zoveel ruimte is er onder het tafelblad nodig.

Zo werkt een Aerial Display

Hoe Lenovo het beeld precies laat zweven weten we nog niet. Bestaande Aerial Displays werken doorgaans zo: in de behuizing zit een gewoon beeldscherm, en een optische laag (vaak een plaat vol microscopisch kleine spiegels) buigt het licht daarvan zo om dat het beeld een stuk boven het apparaat opnieuw scherp wordt. Sensoren volgen je vinger, zodat je kunt tikken op iets dat er fysiek niet is. De forse behuizing van Project Hoverview past bij die opbouw.

Het grootste pluspunt is de wow-factor. Schermen zijn overal en niemand is er nog van onder de indruk. Wie wil opvallen, moet dus iets anders verzinnen, en een beeld dat in de lucht hangt doet precies dat. Daarnaast is het praktisch: geen vette vingers en geen oppervlak dat iedereen aanraakt.

Er zijn ook nadelen. Het beeld is vaak alleen vanuit een beperkte hoek goed te zien, fel omgevingslicht maakt het lastig leesbaar en je voelt niets wanneer je tikt.

Lenovo is niet de eerste: alternatieven en prijzen

Nieuw is de techniek niet. Vooral Japanse bedrijven leveren al jaren onderdelen en complete schermen, bijna uitsluitend aan zakelijke klanten.

Aanbieder Wat Prijs Asukanet (ASKA3D) Optische platen voor zwevende schermen, getest in kassa's van 7-Eleven in Japan Op aanvraag Holo Industries Aanraakvrije bediening voor kiosken, liften en geldautomaten Geen prijs bekend Toppan 7 inch Aerial Display om in een wand in te bouwen, voor medische apparatuur en beveiliging Geen prijs bekend Chinese fabrikant Kant-en-klare Aerial Displays van 15,6 tot 86 inch Circa $5.000 tot $20.000

Wat Project Hoverview gaat kosten is onbekend. De prijzen van die Chinese fabrikant maken wel duidelijk in welke klasse dit soort schermen valt: zakelijke apparatuur, geen gadget voor de woonkamer. Met een geschatte 12 inch is Project Hoverview iets kleiner dan het kleinste model van die fabrikant en zit het daarmee vermoedelijk aan de onderkant van die prijsreeks.

Te zien tijdens CES 2027

Volgens onze informatie wil Lenovo Project Hoverview tonen tijdens CES 2027 in Las Vegas, de beurs die van 6 tot en met 9 januari duurt. Op de eerste dag houdt het merk zijn Tech World-presentatie in de Sphere. Het thema is "Human + AI" en Lenovo belooft een show waarin technologie en muziek samenkomen. Een zwevend scherm dat je vraagt om de energie te ontgrendelen, past goed bij een presentatie die om beleving draait.

Project Hoverview is niet het enige Lenovo-product dat voor de beurs uitlekt. Eerder lekten ook een nieuwe gaming-handheld en een tablet met afneembaar toetsenbord uit. Lenovo heeft geen van beide bevestigd.

Onduidelijk is nog of Project Hoverview slechts een concept is of dat bedrijven het straks ook echt kunnen kopen. Lenovo toont ieder jaar opvallende concepten en lang niet alles haalt de winkel. De laptop met oprolbaar scherm kwam er wel, voor $3.499. De doorzichtige laptop uit 2024 bleef tot nu toe een concept.

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