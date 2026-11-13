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Samsung Galaxy A18 5G gecertificeerd: Europese versie op komst

De Bluetooth SIG, de organisatie die apparaten met Bluetooth certificeert, heeft vandaag de Samsung Galaxy A18 5G op zijn website gezet. Samsung moet hem nog officieel aankondigen, dus dat lijkt nu slechts een formaliteit.

In het kort

  • Certificering: De Samsung Galaxy A18 5G staat met zeven typenummers op de website van de Bluetooth SIG
  • Europa: Twee typenummers eindigen op -B en wijzen op een Europese versie, waarvan één met dual SIM
  • Nog onbekend: Specificaties, prijs en releasedatum zijn niet bekendgemaakt

Het gaat om een Samsung-smartphone uit de scherp geprijsde A-serie en, gelet op het lage typenummer, ook een van de eenvoudigste (en dus goedkoopste). De Galaxy A18 5G staat er met zeven typenummers in, en twee daarvan zijn voor Europa bedoeld.

Vermelding van de Samsung Galaxy A18 5G op de website van de Bluetooth SIG met zeven typenummers
Zeven typenummers, maar verder geeft de Bluetooth SIG niets prijs

Zeven typenummers, twee voor Europa

Wie Samsungs nummering kent, leest de markten uit de typenummers af. De twee nummers die op -B eindigen zijn voor Europa en andere internationale markten, waarvan één met dual SIM. Drie zijn voor de Verenigde Staten (SM-A186U, SM-A186U1 en SM-S186V), één is voor Canada (SM-A186W) en één voor China (SM-A1860).

TypenummerMarkt
SM-A186BEuropa en internationaal
SM-A186B/DSEuropa en internationaal, dual SIM
SM-A186UVerenigde Staten, via providers
SM-A186U1Verenigde Staten, simlockvrij
SM-A186WCanada
SM-A1860China
SM-S186VVerenigde Staten, vermoedelijk prepaid

Veel informatie geeft Bluetooth SIG niet over de A18 5G, los van het typenummer. Geen specificaties en geen afbeeldingen. Alleen het voor de hand liggende staat vast: hij heeft 5G en Bluetooth. Samsung heeft overigens wel de tijd genomen om met een 5G-versie van de A18 te komen: de A18 4G werd op 15 september aangekondigd en was de dag erna al te koop.

Wordt de A18 5G een betere koop?

Wanneer de Galaxy A18 5G precies uitkomt, en tegen welke prijs, is allemaal nog onbekend. Wij schreven destijds niet heel lovend over de A18 4G, die duidelijk last heeft van het huidige tekort aan geheugenchips. Zo ging de prijs met €80 omhoog voor een bescheiden chip-upgrade. Of de A18 5G een betere deal is, weten we pas wanneer hij aangekondigd wordt. Wie nu een goedkope Samsung met 5G zoekt, hoeft daar niet op te wachten: de A17 5G van vorig jaar is gewoon te koop en krijgt nog jaren updates.

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(via)

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Martijn Rodenboog
Martijn Rodenboog
Hoofdredacteur
Martijn is als oprichter van NieuweMobiel.NL verantwoordelijk voor zowel de technische als de strategische ontwikkeling van het platform. Met een achtergrond in de ICT heeft hij de website vanaf de start in 2002 volledig zelf ontwikkeld en onderhoudt deze tot op de dag van vandaag.
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