Samsung Galaxy A18 5G gecertificeerd: Europese versie op komst

De Bluetooth SIG, de organisatie die apparaten met Bluetooth certificeert, heeft vandaag de Samsung Galaxy A18 5G op zijn website gezet. Samsung moet hem nog officieel aankondigen, dus dat lijkt nu slechts een formaliteit.

In het kort Certificering : De Samsung Galaxy A18 5G staat met zeven typenummers op de website van de Bluetooth SIG

Europa : Twee typenummers eindigen op -B en wijzen op een Europese versie, waarvan één met dual SIM

Nog onbekend : Specificaties, prijs en releasedatum zijn niet bekendgemaakt

Het gaat om een Samsung-smartphone uit de scherp geprijsde A-serie en, gelet op het lage typenummer, ook een van de eenvoudigste (en dus goedkoopste). De Galaxy A18 5G staat er met zeven typenummers in, en twee daarvan zijn voor Europa bedoeld.

Zeven typenummers, maar verder geeft de Bluetooth SIG niets prijs

Zeven typenummers, twee voor Europa

Wie Samsungs nummering kent, leest de markten uit de typenummers af. De twee nummers die op -B eindigen zijn voor Europa en andere internationale markten, waarvan één met dual SIM. Drie zijn voor de Verenigde Staten (SM-A186U, SM-A186U1 en SM-S186V), één is voor Canada (SM-A186W) en één voor China (SM-A1860).

Typenummer Markt SM-A186B Europa en internationaal SM-A186B/DS Europa en internationaal, dual SIM SM-A186U Verenigde Staten, via providers SM-A186U1 Verenigde Staten, simlockvrij SM-A186W Canada SM-A1860 China SM-S186V Verenigde Staten, vermoedelijk prepaid

Veel informatie geeft Bluetooth SIG niet over de A18 5G, los van het typenummer. Geen specificaties en geen afbeeldingen. Alleen het voor de hand liggende staat vast: hij heeft 5G en Bluetooth. Samsung heeft overigens wel de tijd genomen om met een 5G-versie van de A18 te komen: de A18 4G werd op 15 september aangekondigd en was de dag erna al te koop.

Wordt de A18 5G een betere koop?

Wanneer de Galaxy A18 5G precies uitkomt, en tegen welke prijs, is allemaal nog onbekend. Wij schreven destijds niet heel lovend over de A18 4G, die duidelijk last heeft van het huidige tekort aan geheugenchips. Zo ging de prijs met €80 omhoog voor een bescheiden chip-upgrade. Of de A18 5G een betere deal is, weten we pas wanneer hij aangekondigd wordt. Wie nu een goedkope Samsung met 5G zoekt, hoeft daar niet op te wachten: de A17 5G van vorig jaar is gewoon te koop en krijgt nog jaren updates.

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