De accu van 7000 mAh is een van de belangrijkste verkoopargumenten van de Motorola Signature 27. Uitgerekend die krijgen kopers in Duitsland niet: daar levert Motorola het toestel met 5500 mAh. De uitleg van Motorola roept vooral nieuwe vragen op. Ook voor wie in Nederland bestelt.

In het kort Kleinere accu : De Motorola Signature 27 krijgt in Duitsland 5500 mAh in plaats van 7000 mAh, een verschil van 21 procent

Wankele uitleg : Motorola wijst naar Duitse regels voor lithiumbatterijen, maar sprak zichzelf eerder twee keer tegen

Nederland : Hier is de Signature 27 met 7000 mAh alleen nog te voorbestellen bij Motorola; let op bij bestellen via een Duitse webshop

Duitse Signature 27 levert ruim een vijfde in

Motorola bevestigde het verschil tegenover Android Authority. De Signature 27 krijgt in Duitsland volgens het merk 'een andere batterijconfiguratie', om te voldoen aan lokale regels voor lithiumbatterijen die het transport en de logistiek raken. In de praktijk gaat het om 1500 mAh minder, ofwel 21 procent van de capaciteit. Wat dat in gebruik scheelt, staat in de Europese energielabeldatabase: de versie met 5500 mAh haalt 61 uur en 29 minuten per lading, die met 7000 mAh 77 uur en 45 minuten. Ruim 16 uur verschil.

Op de Nederlandse website vermeldt Motorola een accu van 7000 mAh

Dat is geen detail. Motorola adverteerde bij de aankondiging juist met 35 procent meer accu dan de eerste Motorola Signature, die 5200 mAh heeft. Van die voorsprong blijft in Duitsland nog geen 6 procent over. Over een lagere prijs of een andere tegemoetkoming voor Duitse kopers zegt Motorola niets. Of de Duitse versie daardoor ook lichter of dunner is, en wat Motorola dan met de vrijgekomen ruimte doet, is niet bekend.

Motorola sprak zichzelf twee keer tegen

De bevestiging komt na de nodige verwarring. In de kleine letters van het persbericht stond al dat de Duitse versie 5500 mAh zou krijgen. Kort daarna noemde Motorola Duitsland dat een vergissing: het toestel zou wereldwijd met 7000 mAh worden geleverd. Nu geldt de kleinere accu dus toch, zo reconstrueert Notebookcheck. De Duitse website van Motorola adverteerde ondertussen nog met 7000 mAh.

Ook in het Verenigd Koninkrijk was het even onduidelijk. Daar stond de Signature 27 eerst met 5500 mAh op de website, wat Motorola later aanpaste naar 7000 mAh. Beide accuvarianten staan met een eigen modelnummer (XT2701-1 en XT2701-5) in EPREL, de Europese database voor energielabels. De kleine versie is dus geen typefout, maar een toestel dat echt bestaat.

Volgt de rest van de EU?

Daar zijn op dit moment geen aanwijzingen voor: Motorola noemt alleen Duitsland. Toch is de vraag terecht, want de regel waar het merk naar verwijst is niet typisch Duits. Volgens de internationale regels voor luchtvracht geldt een lithiumcel van meer dan 20 wattuur als gevaarlijke lading, wat het vervoer duurder en omslachtiger maakt. Daar loopt iedere fabrikant met een grote accu tegenaan, in ieder land. Waarom dan alleen Duitse kopers een kleinere accu krijgen, legt Motorola niet uit.

Apple en Oppo laten zien dat het anders kan

Andere merken vonden een oplossing die de koper niets kost. Apple begrenst de accu van de iPhone 18 Pro Max met software tot onder de 20 wattuur zolang het toestel onderweg is van de fabriek. Bij het activeren komt de volledige capaciteit vrij. Oppo levert de A7 Pro Max in Duitsland gewoon met de volledige 10.000 mAh. Hoe dat werkt, lees je in ons artikel over telefoons met een accu van 10.000 mAh. Motorola kiest de eenvoudigste weg: een kleinere accu, voor dezelfde telefoon.

Dit betekent het voor Nederlandse kopers

In Nederland is de Signature 27 nog niet leverbaar. Motorola neemt sinds 16 november wel voorbestellingen aan in de eigen webshop, voor €1399,99 en met een accu van 7000 mAh. Een definitieve leverdatum is er nog niet. Andere winkels verkopen hem nog niet. Wie daarom uitwijkt naar een Duitse webshop, krijgt een toestel met een vijfde minder accu.

Nederlandse kopers kunnen de Signature 27 voorbestellen, maar weten nog niet wanneer hij komt

Ons advies: controleer vóór het afrekenen welke capaciteit de winkel vermeldt, en kijk bij ontvangst op de verpakking. Staat daar 5500 mAh terwijl je 7000 mAh bestelde, stuur het toestel dan terug. Bij een online aankoop mag dat binnen 14 dagen. Bij een telefoon van dit bedrag mag je verwachten dat de fabrikant zelf weet wat erin zit.

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