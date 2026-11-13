Aankomende Motorola Signature 27 is eerste met Bluetooth 7: dit heb je eraan

De Motorola Signature 27 ligt binnenkort in de winkel en is de eerste telefoon met Bluetooth 7 aan boord. Die nieuwe versie maakt de zuinige variant van Bluetooth bijna vier keer zo snel en moet draadloze muziek zonder kwaliteitsverlies mogelijk maken. Alleen: daarvoor heb je meer nodig dan deze telefoon.

In het kort Primeur : De Motorola Signature 27 is de eerste telefoon met Bluetooth 7, de standaard die pas op 4 november werd vastgesteld

Wat het oplevert : Bluetooth 7 maakt Bluetooth Low Energy bijna vier keer zo snel (7,5 Mbit/s), genoeg voor lossless audio

Kanttekening : De hogere snelheid is optioneel en vraagt ook nieuwe oordopjes, die pas in 2027 worden verwacht

Wat is Bluetooth 7?

Bluetooth 7 is de nieuwste versie van de draadloze standaard waarmee je telefoon praat met oordopjes, smartwatches en speakers. De Bluetooth SIG, de organisatie achter de standaard, stelde de specificatie op 4 november vast. De Motorola Signature 27 werd al in september aangekondigd en is er dus opvallend vroeg bij: de standaard is nog maar net af.

De belangrijkste vernieuwing heet High Data Throughput, afgekort HDT. Die techniek verhoogt de maximale snelheid van Bluetooth Low Energy (de zuinige variant die vrijwel alle moderne accessoires gebruiken) van 2 naar 7,5 Mbit/s. Alles blijft daarbij op de bekende 2,4GHz-band.

Dit heb je eraan

Meer snelheid klinkt abstract, maar het lost een oud probleem op. Bluetooth had tot nu toe te weinig bandbreedte om muziek onaangetast te versturen. Daarom wordt het geluid onderweg naar je oordopjes flink samengeperst. Met HDT verandert dat:

Lossless audio: muziek in cd-kwaliteit vraagt ruim 1,4 Mbit/s en past voortaan zonder kwaliteitsverlies door de lucht

muziek in cd-kwaliteit vraagt ruim 1,4 Mbit/s en past voortaan zonder kwaliteitsverlies door de lucht Ruimtelijk geluid: er is genoeg ruimte voor meerdere kanalen tegelijk, zoals bij surround en spatial audio

er is genoeg ruimte voor meerdere kanalen tegelijk, zoals bij surround en spatial audio Snellere updates: nieuwe software voor je oordopjes of smartwatch is een stuk sneller overgezet

Daarmee wordt lossless ook iets van de standaard zelf. Nu hangt hoge geluidskwaliteit via Bluetooth af van codecs van afzonderlijke bedrijven, zoals aptX en LDAC. Die werken alleen als je telefoon en je oordopjes toevallig dezelfde ondersteunen. Voor de Signature 27, de eerste Motorola met 'Audio by B&O', is Bluetooth 7 dus een logische toevoeging.

De kanttekening: 'Bluetooth 7' zegt niet alles

Nu het minder goede nieuws. HDT is een optioneel onderdeel van Bluetooth 7. Een fabrikant mag dus 'Bluetooth 7' op de specificatielijst zetten zonder de hogere snelheid te ondersteunen. Of de Signature 27 HDT ook echt aan boord heeft, is nog niet duidelijk.

Daarnaast moeten beide kanten meedoen. Je hebt oordopjes of een koptelefoon met Bluetooth 7 én HDT nodig, en die zijn er nog niet. De Bluetooth SIG verwacht de standaard voor hoogwaardige audio op basis van HDT pas in 2027. Tot die tijd gedraagt de Signature 27 zich met je huidige oordopjes als iedere andere telefoon. Bluetooth 7 werkt gewoon samen met oudere versies, maar je muziek gaat er niet beter door klinken.

Ook Wi-Fi 8 staat op de lijst

Bluetooth 7 is niet de enige primeur. Motorola noemt de Signature 27 ook 'Wi-Fi 8 compatible', en ook daarmee is hij er vroeg bij. Let op die formulering: de Wi-Fi 8-standaard is nog niet definitief vastgesteld, dus een harde belofte is het niet.

De Motorola Signature 27 herbergt nog meer noviteiten onder de motorkap

Wi-Fi 8 draait bovendien minder om hogere topsnelheden en meer om een stabielere verbinding, bijvoorbeeld als je door het huis loopt of ver van de router zit. Het verhaal is verder hetzelfde als bij Bluetooth 7: je merkt er pas iets van met een router die Wi-Fi 8 ondersteunt, en die staat nog bij vrijwel niemand thuis. Datzelfde geldt voor 5G-band n94, die de Signature 27 ook als eerste ondersteunt: goed voor het bereik binnenshuis, maar alleen als een provider hem gaat gebruiken.

Reden om de Signature 27 te kopen?

De Motorola Signature 27 kost €1399,99. Bluetooth 7 en Wi-Fi 8 zijn bij dat bedrag vandaag geen reden om hem te kopen. Ze zijn hooguit een geruststelling voor later, mits Motorola ze volledig heeft ingebouwd. Motorola belooft zeven jaar updates, dus de kans is groot dat je in die tijd oordopjes en een router koopt die er wél gebruik van maken. Wie zo lang met zijn telefoon doet, heeft liever de nieuwe standaarden dan de oude.

De rest van de Signature 27 weegt bij de keuze minstens zo zwaar: de Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, een 200MP-telecamera en een geweven achterkant in plaats van glas. Hoe hij er in het echt uitziet, zie je in onze video met een eerste blik op de Signature 27. Wat Motorola bij de aankondiging vertelde, lees je in ons eerdere bericht.

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