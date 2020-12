Dit is de Samsung Galaxy A52 5G: herkenbaar en vertrouwd

Dankzij Steve Hemmerstoffer, beter bekend als @onleaks, krijgen we voor het eerst een kijkje op de aankomende Galaxy A52 5G. Erg veel verandering met z'n voorganger lijkt er niet te zijn.

Van diens voorganger, de A51, kwamen twee verschillende versies uit; één met 4G en één met 5G. Of van de A52 5G ook nog een 4G-versie uitkomt is onbekend. Wat we wel weten is hoe de Galaxy A52 5G eruit ziet. Op het eerste gezicht is er niet veel veranderd.

De aankomende Galaxy A52 5G

Maar dat geldt niet voor de achterkant. Daar krijgt de cameramodule eenzelfde soort indeling als de S20. Nog altijd krijgt het toestel een viervoudig camerasysteem al is onduidelijk waarvoor die exact zijn. Bij de A51 werd nog gebruikgemaakt van een primaire lens, ultra-groothoek, macro en diepte. Dit betekent dat een aparte zoomlens ontbreekt, vermoedelijk zal die ook bij de A52 5G ontbreken. Optisch zoomen blijft toch voorbestemd voor (nog) duurdere modellen.

A52 5G: veel van hetzelfde

Steve schrijft verder dat de Samsung Galaxy A52 5G vermoedelijk over een 6,5 inch groot Infinity-O scherm beschikt. Ook een 3.5mm audio-jack voor je eigen koptelefoon is weer van de partij. Resumerend lijkt het toestel niet veel te verschillen met z'n voorganger. Dat lijkt ook voor z'n prijs te gelden. Hoe Samsung hem in de markt gaat zetten en hoe ze hem gaan aanprijzen blijft dus nog even onbekend.